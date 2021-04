Fernando Alonso e Esteban Ocon, intervista ai piloti del team Alpine F1

Fernando Alonso: la stella del team Alpine in F1

Fernando Alonso – nato il 29 luglio 1981 a Oviedo (Spagna) – ha debuttato in F1 con la Minardi nel 2001 e dopo un anno da test driver per la Renault ha corso con la Régie dal 2003 al 2006 ottenendo nelle ultime due stagioni due titoli Piloti e contribuendo alla conquista di due campionati Costruttori. Passato alla McLaren nel 2007, è tornato nel team transalpino l’anno seguente e nel 2010 ha firmato con la Ferrari restando a Maranello fino al 2014. Tra il 2015 e il 2018 ha gareggiato nuovamente con la McLaren e dopo due anni di assenza dal Circus – periodo nel quale ha vinto due 24 Ore di Le Mans (2018, 2019) e un Mondiale endurance WEC (2019) – è rientrato quest’anno al volante della Alpine. Il palmarès del pilota spagnolo in Formula 1 comprende due Mondiali (2005 e 2006), 32 vittorie, 22 pole position, 23 giri veloci e 97 podi.

Hai avuto modo di parlare di recente con il presidente Renault Luca de Meo: cosa pensi della sua visione sul tema Alpine?

Parliamo ogni due settimane, ci scambiamo qualche messaggio o qualche telefonata. Prima dell’esordio in Bahrein era emozionato per il debutto in F1 di Alpine, un giorno storico per il gruppo Renault. È incoraggiante avere un presidente come Luca, abbiamo tutto il supporto da parte sua e non possiamo essere in mani migliori. Dobbiamo solamente dare il massimo.

Oggi i motori ibridi sono il presente della F1. Qual è il tuo punto di vista su questa tecnologia e sulla visione strategica di de Meo che ha parlato di una rivoluzione vera e propria sull’elettrico?

È dove ci porta il futuro: i leader del settore hanno scommesso nel 2014 sulla rivoluzione ibrida e noi come professionisti del motorsport supportiamo la direzione presa dall’industria. Grazie allo sviluppo di questi propulsori nelle corse avremo motori sempre più efficienti sulle auto di serie e tutte le Case che corrono in F1 hanno un vantaggio tecnologico rispetto agli altri marchi.

Hai vinto il GP di Monaco e la 24 Ore di Le Mans e ti manca la 500 Miglia di Indianapolis per ottenere la Triple Crown. Ci riproverai in futuro?

Non lo so, è difficile rispondere a questo. È un obiettivo ancora attraente ma in questo momento faccio fatica a pensare più in là della F1.

C’è più talento in una griglia di partenza di un GP di F1 o della 24 Ore di Le Mans?