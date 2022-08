F1: Fernando Alonso all’Aston Martin dal 2023

Fernando Alonso passa dalla Alpine all’Aston Martin: il pilota spagnolo – due volte campione del mondo F1 – prenderà il posto di Sebastian Vettel nella scuderia britannica a partire dal Mondiale 2023.

Fernando Alonso – nato il 29 luglio 1981 a Oviedo (Spagna) – ha disputato 19 stagioni in Formula 1 (2001, dal 2003 al 2018 ed è tornato nel Circus lo scorso anno) correndo con cinque scuderie (Minardi, Renault, McLaren, Ferrari e Alpine). In carriera ha conquistato due Mondiali (2005, 2006), 32 vittorie, 22 pole position, 23 giri veloci e 98 podi mentre per quanto riguarda il palmarès extra-F1 segnaliamo il campionato Euro Open by Nissan del 1999, due 24 Ore di Le Mans (2018 e 2019) e il Mondiale Endurance del 2019.