Alfa Romeo e Puma insieme in F1

Puma è il nuovo official race gear supplier del team Alfa Romeo di F1 : l’azienda tedesca fornirà alla scuderia svizzera l’abbigliamento tecnico per i piloti – il finlandese Valtteri Bottas e il cinese Guanyu Zhou – e una linea di capi training.

Ma non è tutto: Puma – società con una lunga esperienza nel motorsport che sponsorizza Bottas già dal 2017 – fornirà anche le scarpe al team Alfa Romeo F1: la scuderia del Biscione indosserà le sneakers del brand a bordo pista come parte del travel gear, mentre si muoverà per il mondo durante la stagione 2022.