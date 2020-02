Mercedes-Benz GLE Coupé 2020: in Italia 5 versioni, tre motorizzazioni e prezzi da 80.360 euro

La nuova Mercedes-Benz GLE Coupé, l’alter ego sportiva della più razionale GLE, debutta sul mercato italiano con prezzi a partire da 80.360 euro. Con il restyling di metà carriera, la SUV coupé della Stella arriva nelle concessionarie con 5 diverse versioni disponibili: Sport, Premium, Premium Plus, Premium Pro e Ultimate.

Mercedes-Benz GLE Coupé Sport

Già dall’allestimento di partenza Sport, la Mercedes GLE Coupé 2020 vanta un equipaggiamento esclusivo con fari Multibeam LED, sedili in pelle, Blind Spot Assist, pacchetto Parcheggio con telecamera a 360°, portellone posteriore Easy pack e climatizzatore automatico Confortmatic con quattro zone climatiche. Guidatore e passeggero anteriore, come anche i passeggeri posteriori, possono regolare temperatura e distribuzione dell’aria, ognuno secondo le proprie esigenze. Inoltre, le regolazioni della climatizzazione possono essere salvate e richiamate premendo un pulsante. La GLE Coupé riceve inoltre un importante upgrade anche sul fronte della telematica di bordo con il sistema multimediale MBUX, smartphone integration e possibilità di carica wireless.

Mercedes-Benz GLE Coupé Premium

La versione Premium della Mercedes GLE Coupé 2020 porta a bordo tutti gli equipaggiamenti della Sport e si caratterizza esteticamente per il look esterno AMG Line, il sistema di sospensioni attive AIRMATIC, che reagiscono alle minime irregolarità intervenendo separatamente su ogni singola ruota e assicurando sempre la base ideale per viaggiare in totale comfort. I cerchi sono da da 20 pollici (da 21 pollici su richiesta). Grazie alla predisposizione per chiave digitale è inoltre possibile utilizzare una scheda NFC o l’adesivo amovibile come chiave alternativa: ciò consente l’apertura del veicolo in modo facile e veloce. I sedili con Memory Package rendono ancora più confortevole la vita a bordo.

Mercedes-Benz GLE Coupé Premium Plus

Sulla versione Premium Plus agli accessori delle versioni Sport e Premium si aggiungono i cerchi da 21 pollici di serie, il tetto Panorama scorrevole, il Sound System Surround Burmester®, i sedili climatizzati per lato guida e passeggero e la plancia e le linee cintura delle porte in pelle sintetica Artico. Il pacchetto Comfort KEYLESS-GO e la funzione realtà aumentata per la navigazione MBUX sottolineano ulteriormente il lato tech di questo allestimento.

Mercedes-Benz GLE Coupé Premium Pro

La versione Premium Pro si differenzia invece per i cerchi AMG da 22 pollici con design a 5 doppie razze. All’interno troviamo l’Head-up Display, l’Energizing package, il pacchetto assistenza alla guida e il Magic Vision Control che portano ad un livello superiore la dotazione tecnologica.

Mercedes-Benz GLE Coupé Premium Pro

La Ultimate rappresenta il top della gamma Mercedes-Benz GLE Coupé. SU questa versione tutto è di serie: Energizing Package Plus con sedili Multicontour riscaldati e ventilati, riscaldamento sedili posteriori e volante multifunzione riscaldabile, interni Exclusive, plancia e linee di cintura delle porte in pelle e Chiusura servoassistita delle portiere. Il massimo anche in termini di sicurezza, con il Pacchetto di assistenza alla guida Plus.

Mercedes GLE Coupé 2020: le motorizzazioni

Al lancio la Mercedes-Benz GLE Coupé 2020 sarà proposta con le motorizzazioni 350 d e 400 d, spinte dai motori diesel a sei cilindri (consumo di carburante combinato 8,0-7,5 l/100 km, emissioni di CO2 combinate 221-197 g/km). per chi opterà per la sportività di sarà invece a disposizione anche la versione Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé (consumo di carburante combinato 9,3 l/100 km, emissioni di CO2 combinate 212 g/km) che in Italia è omologata come vettura ibrida, con tutti i benefici che ne conseguono.