Bugatti Chiron Noir, la nuova limited edition

Parlare di Bugatti spesso e volentieri vuol dire parlare di edizioni speciali. Ora come ora la protagonista della gamma francese è la nuova Chiron , erede della Veyron, e in questo caso il brand di lusso appartenente a Volkswagen ha presentato una nuova limited edition della sua hyper car denominata “ Noir ”.

Declinata in due versioni, Sportive ed Elegance, rende omaggio a “La Voiture Noire”, la one-off presentata qualche mese fa e che a sua volta si ispirava alla Bugatti Troppe 57 SC Atlantic. Le due versioni della nuova Bugatti Chiron Noir si distinguono per alcuni dettagli della carrozzeria, tutta realizzata in fibra di carbonio a vista. Nel caso della Chiron Noir Elegance la rifinitura della livrea è in nero lucido, mentre per la Sportive la trama del carbonio è opaca.

Sotto pelle il sedici cilindri da 1.500 CV

Meccanicamente entrambe le versioni montano il powertrain originale della Bugatti Chiron, ovvero il 16 cilindri da 8 litri con 1.500 CV di potenza e 1.600 Nm di coppia. In totale la Chiron Noir verrà prodotta in soli 20 esemplari. un oscuro oggetto del desiderio che inizierà le consegne ai facoltosi proprietari entro il secondo semestre del 2020, al costo di 3 milioni di euro.