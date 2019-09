Skoda Monte Carlo: tocco esclusivo anche per Scala e Kamiq

La famiglia Monte Carlo – quella che contraddistingue la linea sportiva della gamma – si estenderà a buona parte dei modelli di Mladá Boleslav. Dalla Fabia , infatti, questo allestimento dal taglio dinamico verrà esportato alle nuove Kamiq e Scala . Entrambi i modelli sfoggeranno questa interessante configurazione, per la prima volta, proprio in occasione della rassegna tedesca.

Dal 2011 i modelli selezionati da Skoda, con un design particolarmente sportivo e con dettagli in nero, hanno commemorato la tradizione della marca nel mondo delle competizioni e, in special modo, Monaco. Le prossime a continuare questa saga saranno la SUV di segmento B e la nuova compatta.

Tra le caratteristiche estetiche confermate per le nuove Skoda Scala e Kamiq Monte Carlo ci sono i dettagli speciali verniciati in nero (le barre sul tetto per la Kamiq e il diffusore posteriore per la Scala) e gli immancabili badge identificativi.

Per ulteriori informazioni su queste due nuove versioni speciali Monte Carlo bisognerà attendere l’unveiling al Salone di Francoforte.