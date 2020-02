Il Salone di Ginevra è l’appuntamento automotive più importante in Europa. La kermesse svizzera apre l’anno dei Saloni Auto del vecchio Continente, a inizio marzo, svelando anteprime mondiali, novità e concept car che anticipano il futuro a breve, medio e lungo termine dell’industria automobilistica.

Dove si svolge il Salone di Ginevra

Come ogni anno, anche quest’anno il Salone di Ginevra 2020 si svolgerà presso il Palexpo di Ginevra. Il Geneva Palexpo è l’area fiere della città svizzera ed è situata in periferia, adiacente all’Aeroporto Internazionale di Ginevra.

Quest’anno si celebra la 90esima edizione del Salone di Ginevra che aprirà i battenti il 3 e 4 marzo solo per la stampa e dal 5 al 15 marzo per il pubblico.

Gli orari di apertura del Salone di Ginevra 2020 sono da lunedì a venerdì 10:00-20:00, sabato e domenica 09:00-19:00. Il giorno 4 marzo, GIMS VIP Day (prima dell‘apertura ufficiale) CHF 250.-, il 4 marzo il salone è aperto dalle 7 :30 alle 18:00.

Come arrivare al Salone di Ginevra 2020

L’aereo è sicuramente il mezzo più comodo per arrivare al Salone di Ginevra, visto che il Palexpo si trova a 10 minuti a piedi dagli arrivi. In alternativa dall’Italia si può raggiungere il Salone di Ginevra in treno. Dalla stazione ferroviaria dell’aeroporto di Ginevra al Padiglione 7 del Palexpo si impiegano tre minuti a piedi. In auto si raggiunge il Salone di Ginevra passando dal Traforo del Gran San Bernardo o dal Traforo del Monte Bianco.

Biglietti Salone di Ginevra 2020

I prezzi dei biglietti sono di 16 franchi svizzeri (14,90 euro) per gli adulti, 9 franchi svizzeri (8,38 euro) per i bambini tra i 6 e i 16 anni e 11 franchi svizzeri (19,24 euro) per i gruppi con più di 20 persone.

Salone di Ginevra: le Case assenti

Tra le marce che hanno già confermato la loro assenza dal Salone di Ginevra 2020 ci sono: Citroen, DS, Peugeot, Opel, Volvo, Ford, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mini, Subaru, Tesla.

LE NOVITA’ DEL SALONE DI GINEVRA 2020 CASA PER CASA:

ASTON MARTIN al Salone di Ginevra 2020

AUDI al Salone di Ginevra 2020

BMW al Salone di Ginevra 2020

CUPRA al Salone di Ginevra 2020

FERRARI al Salone di Ginevra 2020

FIAT al Salone di Ginevra 2020

HONDA al Salone di Ginevra 2020

HYUNDAI al Salone di Ginevra 2020

KIA al Salone di Ginevra 2020

LEXUS al Salone di Ginevra 2020

MERCEDES al Salone di Ginevra 2020

PAGANI al Salone di Ginevra 2020

PORSCHE al Salone di Ginevra 2020

SEAT al Salone di Ginevra 2020

SKODA al Salone di Ginevra 2020

TOYOTA al Salone di Ginevra 2020