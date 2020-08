Volkswagen Golf 2.0 TDI 150 CV: la più amata d’Europa

Abbiamo provato la Volkswagen Golf 2.0 TDI 150 CV: la versione diesel più potente (per ora) dell’ottava generazione dell’auto più venduta in Europa consuma pochissimo ed è piacevole da guidare. Migliorabile lo spazio per le gambe e le spalle dei passeggeri posteriori

Appeal Il brand Golf è potentissimo. Contenuti tecnologici Digitalizzazione al top e ADAS a profusione. Piacere di guida Una delle compatte più coinvolgenti in commercio: nelle curve è agilissima. Stile Le proporzioni ricordano quelle della Golf 7 ma gli inserti in tinta con la carrozzeria nelle prese d’aria anteriori possono non piacere a tutti. Meglio acquistarla con colori scuri.

Non è facile essere una Volkswagen Golf: ogni nuovo modello della compatta tedesca – l’auto più venduta in Europa dal 2008 nonché la “segmento C” più amata dagli italiani – è messo sotto esame da milioni di affezionati (ma anche esigenti) clienti. A Wolfsburg lo sanno bene e per questo cercano a ogni generazione di evolvere la vettura senza mai stravolgerla. Nella nostra prova su strada abbiamo testato la versione diesel più potente (per ora) dell’ottava generazione della Volkswagen Golf: la 2.0 TDI 150 CV nell’allestimento Style, sviluppata sullo stesso pianale della Skoda Karoq. Scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

Volkswagen Golf: prezzo alto, dotazione da integrare La Volkswagen Golf 2.0 TDI 150 CV Style protagonista della nostra prova su strada ha un prezzo alto (ma in linea con quello delle concorrenti: 36.100 euro) e una dotazione di serie da integrare: Esterni Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)

Cerchi in lega “Belmont” 7,5 J x 17″ con pneumatici 255/55 R17

Cromature esterne su paraurti anteriore

Cromature esterne su paraurti posteriore

Cromature esterni linea finestrini

DRL LED (profilo superiore e laterale proiettori, inserto centrale tra i proiettori)

Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED

Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni

Paraurti verniciati nel colore carrozzeria

Proiettori anteriori a tecnologia Full LED con indicatori di direzione a LED

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria

Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico

Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso

Vetri atermici Interni Ambient Light interno a 30 tonalità (illuminazione interna a luce soffusa LED)

Bocchette di aerazione posteriori

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e lunghezza

Copertura vano bagagli

Pomello del cambio in pelle

Rivestimento sedili in tessuto e microfibra artVelours

Rivestimento vano bagagli in tessuto

Scomparti portaoggetti nel vano bagagli

Scomparti portaoggetti nelle porte

Sedile conducente a regolazione elettrica a 14 vie ergoActive

Sedile conducente con funzione massaggio

Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza

Sedili anteriori sport

Supporto lombare sedili anteriori

Tappetini anteriori e posteriori

Volante in pelle multifunzione Sicurezza Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)

Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori

Airbag laterali anteriori

Appoggiatesta anteriori regolabili

Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza

Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Cruise Control Adattivo (ACC)

Differenziale elettronico autobloccante XDS

Dispositivo antiavviamento elettronico

Controllo elettronico stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS

Emergency Call

Fatigue Detection

Freni a disco anteriori e posteriori

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold

Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti

Triangolo di emergenza

Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)

Predisposizione Isofix anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini)

Sistema di frenata anti collisione multipla – Multi Collision Brake

Sistema di assistenza al mantenimento della corsia “Lane Assist”

Tyre Pressure Monitoring TPMS

Traffic Jam Assist

Tecnologia Car2X Equipaggiamento funzionale 4 prese USB-C (2 anteriori e 2 posteriori con sola funzione di carica)

6 altoparlanti

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

App-Connect

Attrezzi di bordo

Chiusura centralizzata con telecomando

Clacson bitonale

Climatronic automatico digitale 3 zone

Display multifunzione a colori 10,25″ Digital Cockpit

Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni

Funzione Coming Home e Leaving Home

Illuminazione vano bagagli

Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore

Light Pack (sensore pioggia e crepuscolare)

Luci di lettura anteriori e posteriori

Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth

Presa di corrente 12V nel vano bagagli

Radio Composition Media con display touchscreen 8″

Ricezione radio digitale DAB+

Servizi online We Connect

Servizi online We Connect Plus

Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità

Sistema Keyless Go

Sistema Start/Stop con recupero dell’energia in frenata

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Specchietto retrovisore schermabile automaticamente

Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)

Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)

Volante regolabile in altezza e profondità

A chi si rivolge A un cliente fedele (generalmente chi compra una Golf non prende in considerazione altre rivali) che percorre oltre 20.000 km all’anno. Sotto questa soglia meglio rivolgersi ai parchi motori benzina o mild hybrid benzina.

Alla guida: primo impatto Il primo impatto con l’ottava generazione della Volkswagen Golf disorienta: mentre fuori la compatta di Wolfsburg ha conservato forme e proporzioni simili a quelle delle serie precedenti dentro troviamo una plancia completamente digitalizzata pressoché priva di pulsanti fisici. Il tradizionalista cliente medio della “segmento C” teutonica inizialmente farà un po’ fatica ad abituarsi alla leva del cambio minuscola shift by wire, ai comandi touch, alla tastiera digitale a sinistra del volante per azionare le luci e il riscaldamento del parabrezza e del lunotto e ai quattro comandi a sfioramento sotto lo schermo per regolare la temperatura del climatizzatore e il volume dell’autoradio. Alla guida, invece, la nuova Volkswagen Golf somiglia molto all’antenata: agilissima nelle curve e con sospensioni dalla taratura tendente al rigido (ma mai fastidiosa, sia chiaro), può vantare un motore 2.0 turbodiesel TDI da 150 CV pronto sotto i 2.000 giri e con un discreto allungo, un cambio automatico DSG a doppia frizione a sette rapporti rapido e fluido nei passaggi marcia e un impianto frenante potente. Solo dallo sterzo ci saremmo aspettati una maggiore precisione.

Alla guida: valutazione finale La Volkswagen Golf impiega poco tempo a mettere a proprio agio il guidatore: merito anche di un propulsore silenzioso unito a un abitacolo costruito con cura – salvo qualche plastica rigida di troppo, ma ottimamente assemblata, nella parte bassa della plancia – e ben insonorizzato. Le dimensioni esterne contenute – sotto i 4,30 metri di lunghezza, sempre più una rarità nel segmento – unite alle ampie superfici vetrate e ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori di serie rendono la compatta tedesca facilissima da posteggiare. La versione 2.0 TDI 150 CV protagonista della nostra prova su strada riporta indietro a un mondo che purtroppo sta lentamente sparendo a causa dei blocchi del traffico: quello delle diesel “sportive” in grado di offrire prestazioni brillanti e consumi incredibilmente bassi. La compatta teutonica raggiunge infatti una velocità massima di 223 km/h e al tempo stesso con uno stile di guida normale percorre oltre 20 chilometri con un litro di gasolio.

Cosa dice di te Sei single o fidanzato/sposato senza figli (dietro c’è molto spazio per la testa ma in tre si sta stretti e ci sono pochi centimetri a disposizione delle gambe), fai molta strada per lavoro o per piacere e cerchi un mezzo affidabile, vivace e che consumi poco. Probabilmente non è la tua prima Golf e non sarà l’ultima.

Scheda tecnica Motore turbodiesel, 4 cilindri in linea Cilindrata 1.968 cc Potenza 110 kW (150 CV) Emissioni CO2 97 g/km (NEDC) Consumi 22,7/30,3/27,0 km/l (NEDC) Velocità max 223 km/h Massa in ordine di marcia 1.459 kg Lunghezza/larghezza/altezza 4,28/1,79/1,49 metri Capacità bagagliaio 380/1.237 litri Prezzo 36.100 euro

Le concorrenti