Icon Wheels per Audi

Protagonista del test drive di Icon Wheels è la versione Sportback plug-in che abbina al motore 2.0 TFSI con cambio automatico S tronic a sette rapporti, un motore elettrico capace di percorrere – in totale silenzio – fino a 62 km a zero emissioni, secondo il ciclo di omologazione WLTP.

Un valore davvero interessante per un’auto di questa categoria che consente, quindi, di coprire il tradizionale tragitto quotidiano casa – lavoro, senza mai utilizzare il motore termico.

Si tratta della versione più potente, ovvero quella da 367 CV – ne esiste anche una variante da 299 – ed è abbinata alla trazione integrale quattro ultra. Significa che si viaggia, normalmente, con la trazione anteriore, per ridurre consumi ed emissioni. La coppia alle ruote dietro entra solo nelle situazioni di difficoltà, cioè quando si perde aderenza o si affrontano terreni particolarmente impegnativi.

Silenziosa e super confortevole, sì, ma con quel tocco da vera sportiva quando decidiamo di premere un po’ di più sul pedale dell’acceleratore. Audi Q5 Sportback 55 TFSI e regala parecchie soddisfazioni anche grazie allo sterzo preciso e all’ottimo lavoro delle sospensioni.

Si possono scegliere fra diverse modalità di guida. In questo momento abbiamo optato per il programma Dynamic, che è anche il più sportivo, dove si riescono a sentire tutti i quasi 370 CV. Sul nostro esemplare in prova, poi, possiamo anche contare sulle sospensioni pneumatiche – che sono optional – che rendono la nostra Audi Q5 Sportback 55 TFSI e ancora più coinvolgente e appagante da guidare.

Qualche numero degno di nota, a dimostrazione che si tratta di un suv sportivo dalle grandi prestazioni: la versione in prova per Icon Wheels scatta da 0 a 100 in 5,3 secondi e raggiunge la velocità massima di 239 Km/h che diventano 135 quando si utilizza il solo motore elettrico.

Audi Q5 Sportback 55 TFSI e è già disponibile nelle concessionarie; per la versione protagonista del nostro test drive – S Line – bisogna mettere in conto 74.100 euro. C’è anche la meno potente 50 TFSI e che di cavalli ne ha 299, con prezzi che partono da 62.750 Euro.