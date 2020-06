Tesla Model X Long Range: l’auto ufficiale di SpaceX

La Tesla Model X è aggiornata per i Supercharger V2 e può assorbire fino a 150 kW durante la fase di ricarica. La grande SUV statunitense è inoltre dotata della modalità “On-Route Battery Warmup”: la batteria inizia ad andare in temperatura prima di arrivare al Supercharger in modo che una volta raggiunta la stazione di ricarica sia già pronta per essere efficiente dal primo istante di collegamento rendendo ancora più rapida l’operazione.

La batteria da 100 kWh garantisce un’ autonomia dichiarata di 507 km nel ciclo WLTP (nella realtà con uno stile di guida normale si percorrono senza problemi oltre 400 chilometri, un risultato eccellente) e può essere ricaricata a casa – attraverso una presa di corrente o una wallbox – o fuori con soluzioni più rapide. Il metodo più veloce è indubbiamente il Supercharger (purtroppo non più gratuito per i clienti delle Tesla Model S e Model X: ora la tariffa è di 0,30 euro per kWh): 1.870 stazioni in tutto il mondo con 16.585 paline che permettono di guadagnare 179 km in 15 minuti.

Alla guida: primo impatto

La Tesla Model X è innovativa fin dal momento in cui ci si accomoda a bordo: nessuna chiave da girare nel quadro e nessun pulsante da premere. La grande SUV elettrica californiana è già pronta a partire – basta spostare la leva del cambio (a destra del volante, come sulle Mercedes) in D – appena si sbloccano le portiere ed è sufficiente premere il pedale del freno per chiudere automaticamente quella del guidatore.

L’abitacolo è spaziosissimo e illuminato da un immenso parabrezza panoramico che ricorda – in grande – soluzioni adottate in passato da Opel Astra GTC e Citroën C3 e chi non si accontenta dei cinque posti di serie può optare per le soluzioni a sette posti (optional a 3.800 euro) o a sei posti (come sulla vettura protagonista della nostra prova su strada, 7.000 euro e sei raffinati, ma non molto versatili, sedili singoli). Accedere alla seconda e alla terza fila, però, può risultare molto complicato: le porte posteriori Falcon Wing con apertura ad ali di falco teoricamente possono aprirsi anche nei parcheggi stretti grazie ad appositi sensori che monitorano l’area ma in realtà funzionano bene solo in ambienti con il soffitto basso mentre in caso di ostacoli laterali come una vettura posteggiata di fianco tentennano. Il bagagliaio posteriore è molto ampio e il piccolo vano anteriore si difende bene grazie alla forma regolare.

Dopo pochi chilometri al volante della Tesla Model X Long Range si iniziano ad apprezzare le numerose doti dell’ecologica crossover EV a stelle e strisce: un comfort incredibile (merito dell’ovvia silenziosità dei motori, di un abitacolo insonorizzato in modo impeccabile e delle sospensioni pneumatiche adattive) unito a prestazioni paragonabili a quelle di una supercar (250 km/h di velocità massima e 4,6 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari).