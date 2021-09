Renault Arkana E-Tech 145, la nostra prova su strada

Sapete cosa dicono di Arkana? Che è una vettura “SUVversiva”. E sapete perché? Perché abbina una carrozzeria, come quella delle suv – coupé, generalmente riservata ai marchi premium, a un’auto di un costruttore generalista come Renault. Ma non solo: cuore pulsante di questa vettura è un sistema ibrido che deriva addirittura dalla Formula1. Insomma: ha tutte le carte in regola per conquistare posizioni all’interno del segmento C. Un segmento in forte espansione.

La versione E-TECH 145, protagonista della nostra prova – e da poco disponibile per il mercato italiano – si contraddistingue per l’innovativo sistema full-hybrid. Il motore termico (il 1.600 4 cilindri benzina aspirato da 91 CV) è abbinato a due motori elettrici, alimentati da una batteria da 230 V, per una potenza complessiva di 145 CV. Il cambio è l’innovativo Multi-Mode, con innesto a denti, privo di frizione.

Secondo il ciclo di omologazione WLTP, questa motorizzazione, particolarmente parca nei consumi e attenta alle emissioni di CO2, consente di circolare in città fino all’80% del tempo in modalità elettrica, con un risparmio di circa il 40% rispetto alle motorizzazioni benzina “normali”, con un consumo stimato di 4,8 litri per 100 Km.

Nuovo Renault Arkana non passa certo inosservato: ha uno stile distintivo e una gran bella personalità, e riprende alcuni tratti stilistici tipici della Casa francese. Ha un’altezza libera dal suolo di 200 mm, cintura della scocca atletica, possente e ben rialzata, spalle ben definite e una vista laterale molto azzeccata, caratterizzata da passaruota ben marcati e dal tetto spiovente, tipico delle coupé. Sulla parte frontale spicca uno dei tratti distintivi di Renault dato dalla firma luminosa delle luci LED a forma di boomerang.

Arkana è disponibile in sette tinte carrozzeria, con due tipi di cerchi da 18”. Due gli allestimenti: Intens e R.S. Line, come l’esemplare in prova di Icon Wheels, firmato dal reparto Renault Sport, per soddisfare pure i clienti più esigenti.

Si viaggia comodi, questo è indubbio: a cominciare dal posto guida che è davvero super confortevole. Silenzioso, soprattutto in partenza, Arkana ha uno sterzo molto preciso e diretto, in perfetta sinergia con l’assetto non particolarmente rigido che rendono questo suv coupé molto agile, nonostante le dimensioni, anche nelle curve più strette.

E poi, è “best in class” alla voce sicurezza: per il suv coupé il massimo dei voti – 5 stelle – nei severi crash test dell’EURONCAP. Dispone, di serie, di 8 airbag, fra cui quelli a tendina e di tutti i principali ADAS di ultima generazione come l’Adaptive Cruise Control e sistema di rilevamento attivo dei veicoli in arrivo.

Già nelle concessionarie, a partire da 31.850 Euro. Oltre alla full-hybrid E-TECH 145, Renault Arkana è disponibile nella versione benzina 1.3 TCe declinata in due differenti livelli di potenza: da 140 e 160 CV.