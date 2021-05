Opel Mokka-e: il piacere è tutto elettrico

Appeal Avete presente le vecchie Opel che si acquistavano più con la testa che con il cuore? Dimenticatele. Uno dei punti di forza della Mokka-e è il look. Contenuti tecnologici Un motore elettrico sotto il cofano, una batteria che garantisce una buona autonomia e tanti dispositivi di assistenza alla guida. Piacere di guida Una delle piccole SUV elettriche più divertenti da guidare: agile nelle curve ma rassicurante quando si esagera. Stile Forme sexy che penalizzano la praticità: i passeggeri posteriori più alti non hanno molti centimetri a disposizione nella zona della testa.

Le piccole SUV e le auto elettriche sono le proposte più trendy del momento e sorprende che in Germania (nazione sempre attenta a coprire qualsiasi segmento) solo Opel, finora, abbia pensato di unire questi due mondi in un unico progetto: la Mokka-e. La variante a emissioni zero della seconda generazione della Mokka è una “baby” crossover a trazione anteriore rivolta a chi ama l’ambiente ma vuole farlo con stile. Nella nostra prova su strada abbiamo testato la Opel Mokka-e nel ricco allestimento Ultimate: scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

Opel Mokka-e: autonomia e ricarica La batteria da 50 kWh della Opel Mokka-e garantisce un’autonomia interessante: tra 316 e 322 km. Nella nostra prova su strada siamo riusciti a percorrere oltre 250 km in modo normale/allegro e quasi 300 focalizzandoci sulla massima efficienza (posizione B del cambio per aumentare il freno motore in fase di rilascio e modalità di guida Eco: potenza limitata a 82 CV e un’erogazione non eccezionale). Per quanto riguarda i tempi di ricarica in corrente continua DC bastano 30 minuti (100 kW) per portare gli accumulatori all’80% (55 minuti a 50 kW) mentre per la carica completa in corrente alternata AC ci vogliono 5 ore e 15 minuti (tri-fase 11 kW) o 7 ore e 30 minuti (monofase 7,4 kW).

Opel Mokka-e: costa il giusto e offre tanto La Opel Mokka-e Ultimate protagonista della nostra prova su strada ha un prezzo in linea con quello delle rivali (40.250 euro) e una dotazione di serie ricchissima: Sport Button

Keyless – Active Entry & Passive start

Clima automatico monozona

Opel Connect

On Board Charger 7 kW – Monofase

Cavo di ricarica tipo 2

Cavo di ricarica trifase da 22 kW Sicurezza ESP – ABS

Airbag frontali – laterali – Airbag passeggero

Airbag a tendina

Indicatore pressione pneumatici

Kit riparazione pneumatici

Attacchi Isofix Esterni Cerchio in lega da 18″ Bi-Color

Intellilux Led Matrix

Fari fendinebbia anteriori

Vetri posteriori oscurati

Tetto Black

Finiture esterne colore rosso

Luci posteriori a LED

Maniglie colore carrozzeria

Cromature esterne Interni & Comfort Safety Pack 2 (riconoscimento segnali stradali, cruise control adattivo con Stop&Go, Lane Keep Assist, riconoscimento pedoni avanzato, frenata d’emergenza a tutte le velocità e segnale attenzione guidatore)

Navi Pro 10″ (schermo 10″, DAB, navigatore, info display digitale 12″ a colori, Mirror Link – Apple Car Play & Android Auto)

Interni in tessuto Alcantara

Winter Pack (sedute anteriori riscaldate, volante riscaldato)

Park & Go Pack (sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore 180°, specchietti retrovisori regolabili e ripiegabili elettricamente)

Sight&Light Pack (controllo automatico luci, specchietto retrovisore elettrocromatico)

Tasche portaoggetti

Console centrale con bracciolo

Pedaliera sportiva in alluminio

Sedili anteriori regolabili a 6 vie

Vetri posteriori abbattibili elettricamente

Freno di stazionamento elettrico

Volante sportivo in pelle a 3 razze

Comandi radio al volante

Sedili posteriori abbattibili 60:40

A chi si rivolge A chi ama il look delle crossover, a chi vuole un’auto elettrica per girare in città ma anche a chi vuole avventurarsi ogni tanto fuori dai percorsi urbani sfruttando la buona autonomia e l’eccellente comportamento stradale. Non è invece adatta alle giovani famiglie: lo spazio per la testa di chi si accomoda dietro è poco per via delle forme sexy e il bagagliaio ha una capienza non eccezionale ma in linea con le rivali (310 litri che diventano 1.105 quando si abbattono i sedili posteriori).

Alla guida: primo impatto La Mokka-e – come la cugina Mokka “termica” – conquista al primo sguardo grazie a un design lontano dalla tradizione Opel ma al tempo stesso riconducibile alla Casa di Rüsselsheim: un cofano lungo impreziosito da una mascherina ispirata alla Manta, un profilo basso e slanciato che potremmo considerare da SUV/coupé se solo terminasse con un accenno di coda e una zona posteriore ricca di personalità. A bordo si viene accolti da un sedile comodo e da una strumentazione rivolta verso il guidatore che mescola sapientemente comandi digitali e pulsanti fisici. Uscire dai posteggi, però, non è semplice: colpa del lunotto piccolo (per fortuna la dotazione comprende utili protezioni in plastica grezza nella parte bassa della carrozzeria, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e una telecamera 180°) e della scomoda levetta del cambio che richiede due o tre tentativi prima di passare da D a R e viceversa. Le modalità di guida sono tre: due divertenti – la Normal (la più equilibrata nel mixare efficienza e piacere di guida) e la Sport, contraddistinta da un’erogazione brutale come le elettriche di qualche anno fa – più la Eco, consigliata esclusivamente a chi ha bisogno della massima autonomia.

Alla guida: valutazione finale Nella nostra prova su strada della Opel Mokka-e la piccola SUV elettrica tedesca si è rivelata una gradevole compagna di viaggio: un mezzo tanto divertente nelle curve quanto rassicurante spinto da un motore da 136 CV e 260 Nm di coppia capace di offrire prestazioni vivaci (“0-100” in 9,1 secondi) ma non da primato. Una baby crossover a emissioni zero efficace nella guida allegra e comoda sulle buche: merito di sospensioni che trovano un giusto compromesso tra comfort e sportività, di uno sterzo preciso quanto basta e di un impianto frenante potente nell’uso quotidiano. Con il passare dei chilometri ci si rende però anche conto che il design seducente degli interni nasconde finiture non molto curate: le plastiche morbide si trovano solo nella parte superiore della plancia e la loro qualità non è eccelsa.

Cosa dice di te Sei una persona che non si accontenta di un’elettrica per andare dal punto A al punto B ma vuoi anche un mezzo ricco di personalità. Non hai particolare bisogno di spazio ma ami divertirti alla guida.

Scheda tecnica Motore elettrico Batteria 50 kWh Potenza 100 kW (136 CV) Coppia 260 Nm Autonomia 316-322 km Trazione anteriore Tempi di ricarica 30 minuti - 80% carica (DC 100 kW) Acc. 0-100 km/h 9,1 s Velocità max 150 km/h Prezzo 40.250 euro

