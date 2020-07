Nissan Leaf e+: sempre più in alto

Appeal Meno scenografica di una Tesla. Contenuti tecnologici Numerosi: un motore elettrico, una grande batteria e ADAS a profusione. Piacere di guida Scattante ma più orientata al comfort che al divertimento. Freni poco potenti. Stile I designer hanno lavorato più sull'efficienza aerodinamica che sulla bellezza. Giusto così.

Il mondo delle auto elettriche somiglia molto a quello degli smartphone: non solo novità e restyling ma anche aggiornamenti periodici che portano importanti miglioramenti di prodotto. Un esempio su tutti? La Nissan Leaf. La seconda generazione della compatta elettrica giapponese – nata tre anni fa con un pacco accumulatori da 40 kW (qui il nostro test) – è stata affiancata alla fine del 2019 dalla variante e+: più potenza, più autonomia, più prestazioni, una batteria più grande e prezzi più alti. Nella nostra prova su strada abbiamo testato l’ultima evoluzione della Nissan Leaf, la e+, nel più ricco (e costoso) allestimento Tekna ProPilot Park: scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

Nissan Leaf e+: cosa cambia rispetto alla 40 kWh La Nissan Leaf e+ costa circa 6.000 euro più della variante 40 kWh a parità di allestimento ma può vantare un motore più potente (218 CV anziché 150 e 340 Nm di coppia invece di 320) e prestazioni più briose: 157 km/h di velocità massima e “0-100” in 6,9 secondi (la versione “base” della compatta elettrica nipponica si ferma rispettivamente a 144 km/h e 7,9 secondi). I miglioramenti più importanti riguardano però l’autonomia (385 km dichiarati contro 270): se con la versione 40 kWh si possono percorrere realmente oltre 200 km con un “pieno” – sfruttando le modalità di guida Eco (che limita l’erogazione del motore) e B Mode (recupero di energia più incisivo in fase di frenata) e attivando l’e-Pedal che consente di guidare usando esclusivamente il pedale dell’acceleratore (la vettura frena quando si solleva il piede) – con la batteria da 62 kWh si può superare quota 300. Valori interessanti per la categoria ma migliorabili: nella fascia di prezzo sotto i 50.000 euro troviamo infatti SUV coreane piccole e compatte più efficienti nonostante un design esterno meno aerodinamico. Per quanto riguarda i tempi di ricarica ci vuole circa un’ora e mezza per passare dal 20% all’80% con un caricatore rapido.

Nissan Leaf e+: prezzo e dotazione La Nissan Leaf e+ Tekna ProPilot Park protagonista della nostra prova su strada ha un prezzo piuttosto alto – 47.150 euro – abbinato a una dotazione di serie ricchissima: Batteria Batteria da 62 kWh

Carica batteria 6,6 kW

Carica batteria rapida CHAdeMO

Attivazione timer ricarica remoto

Timer di bordo per la ricarica Esterni Calotte specchietti retrovisori in tinta

Maniglie portiere cromate

Cerchi in lega 17″ 215/50 R17 Interni Volante D-Shape regolabile in altezza con comandi integrati

Volante in pelle

Bracciolo guidatore

Sedili con parti in ecopelle ed Ultrasuede Sicurezza Airbag lato guida e passeggero

Airbag laterali

Airbag a tendina

ESP + ABS + EBD

Sistema acustico per sicurezza pedoni

Ruotino di scorta + kit di montaggio

Attacchi Isofix

Sistema di frenata di emergenza intelligente con riconoscimento pedoni e ciclisti

Sistema di avviso e prevenzione cambio corsia involontario intelligente

Sistema intelligente attivo di copertura angolo cieco

Sistema intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento

Sistema intelligente attenzione guidatore

Limitatore di velocità con comandi al volante

Sistema di riconoscimento segnaletica stradale

Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici Visibilità Fari automatici crepuscolari e dispositivo “Follow me home”

Fari a LED con regolazione manuale

Fari fendinebbia anteriori a LED con funzione cornering

Fari automatici intelligenti

Tergicristalli automatici con sensore pioggia Comfort Selettore automatico di marcia (Shift by wire)

Specchietti regolabili elettricamente

Specchietti ripiegabili elettricamente ed automaticamente

Riscaldamento e condizionamento automatico con filtro antipolline

Climatizzatore automatico con pompa di calore

Sedili anteriori reclinabili e regolabili longitudinalmente

Volante, specchietti, sedili anteriori e posteriori riscaldabili

Strumentazione con finitura tecnica

Attivazione climatizzatore da remoto

Timer di bordo per attivazione climatizzatore

Apertura elettrica e illuminazione vano di ricarica Portiere e finestrini Vetri privacy

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici (lato guida con funzione “one touch”)

Nissan Intelligent Key con pulsante di avviamento Tecnologia e-Pedal

ProPilot

ProPilot Park

Freno di stazionamento elettrico

Sistema di partenza assistita in salita e in discesa

Intelligent Cruise Control

Intelligent Around View Monitor

Retrocamera per il parcheggio

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Specchietto retrovisore intelligente con funzione antiabbagliamento

Display HD a colori da 7″ integrato

2 USB posteriori

Radio DAB con lettore MP3, AUX, Bluetooth, 1 USB ant., comandi al volante e 7 altoparlanti e impianto Premium Bose

NissanConnect EV: navigatore sat. A-IVI con schermo touch screen da 8″ con integrazione smartphone (Apple CarPlay e Android Auto)

Sistema riconoscimento vocale telefono

Sistema riconoscimento vocale funzioni EV

Computer di bordo con indicatori di consumo energetico medio e istantaneo

Sistema di frenata rigenerativa

Modalità di guida ECO

Modalità di guida B-Mode (freno motore maggiorato)

Telematica Off Board

Telematica On Board

A chi si rivolge La Nissan Leaf e+ è rivolta a chi cerca una compatta elettrica e affronta spesso percorsi extraurbani. Oltre 300 chilometri di autonomia reali sono più che sufficienti per avventurarsi – ogni tanto – fuori dalla città.

Alla guida: primo impatto Nei primi chilometri percorsi al volante della Nissan Leaf e+ non abbiamo notato grosse differenze rispetto alla variante 40 kWh: l’abitacolo – spazioso e caratterizzato da assemblaggi curati (ma anche da troppa plastica rigida – non è cambiato e il secondo guadagnato sullo “0-100” non si nota più di tanto su una vettura già briosa nella sua versione “base”. Nonostante l’incremento considerevole di potenza la compatta nipponica a emissioni zero si conferma una vettura più orientata al comfort che al piacere di guida: sospensioni morbide, grande silenziosità, uno sterzo leggero che mostra le cose migliori in città e un impianto frenante poco potente.

Alla guida: valutazione finale Dopo un centinaio di chilometri si inizia ad apprezzare il miglioramento più importante apportato alla Nissan Leaf e+, quello relativo all’autonomia: trovarsi con ancora due terzi di carica anziché con metà “serbatoio” come sulla 40 kWh riduce di molto l’ansia. Nonostante l’incremento della percorrenza la “segmento C” asiatica a emissioni zero continua a trovarsi a proprio agio più in città che fuori. Nel traffico urbano sa essere molto efficiente ed è impossibile sbagliare un parcheggio grazie a una ricca dotazione di aiuti: Intelligent Around View Monitor (videocamera 360°), ProPilot Park (parcheggio automatico), rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e telecamera posteriore.

Cosa dice di te Sei un automobilista attento all’ambiente alla ricerca di un mezzo in grado di cavarsela senza problemi negli spostamenti a corto e medio raggio. Sei probabilmente alla prima esperienza con un’elettrica e difficilmente tornerai indietro ai vecchi modelli termici.

Scheda tecnica Motore elettrico Batteria 62 kWh Potenza 160 kW (218 CV) Coppia 340 Nm Autonomia 385 km (WLTP) Trazione anteriore Peso in ordine di marcia 1.709/1.726 kg Acc. 0-100 km/h 6,9 s Velocità max 157 km/h Prezzo 47.150 euro

Le concorrenti