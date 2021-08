Mazda MX-5 2.0L: la Miata migliore di sempre?

Appeal Il fascino di guidare con il vento tra i capelli non ha eguali. Contenuti tecnologici Tanti ma non tantissimi: Apple CarPlay (anche wireless), Android Auto e una discreta dotazione di sicurezza. Piacere di guida La MX-5 è rivolta a chi vuole divertirsi: trazione posteriore, differenziale autobloccante meccanico, un motore aspirato grintoso e un cambio perfetto. Stile Bella da qualsiasi angolazione.

Qual è la migliore Mazda MX-5 di sempre? Secondo la stragrande maggioranza degli appassionati della spider giapponese la generazione più riuscita è la prima (anche nota come NA) mentre per altri è la NB, considerata una prima serie migliorata in alcuni aspetti. A nostro avviso, invece, la “regina” delle Miata è quella attualmente in commercio – la quarta generazione (sigla ND) – e più precisamente la 2.0L con capote in tela, spinta da un motore 2.0 aspirato a benzina da 184 CV. Una sportiva divertente che riprende lo spirito delle prime due antenate con prestazioni più vivaci, contenuti tecnici più moderni e più comfort: il tetto si apre e si chiude in un battibaleno e il volante è ora regolabile in altezza e in profondità. Due anni fa abbiamo avuto modo di testare la Mazda MX-5 in questa configurazione, oggi abbiamo sottoposto a una prova su strada l’ultima evoluzione della scoperta nipponica (la Model Year 2021): scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

Cosa è cambiato con il Model Year 2021 Poco: la Mazda MX-5 2021 si distingue dalla variante 2019 per la possibilità di avere i rivestimenti in Nappa White sulla versione 1.5 (optional a 250 euro), per la nuova colorazione Deep Crystal Blue Mica e per il supporto wireless per Apple CarPlay.

Mazda MX-5 2.0: prezzo e dotazione La Mazda MX-5 2.0 protagonista della nostra prova su strada costa 35.450 euro e ha una dotazione di serie che comprende: Esterni Fari anteriori a matrice di LED (Adaptive LED Headlights)

Cerchi in lega da 17″

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente in tinta carrozzeria

Maniglie esterne in tinta carrozzeria

Fashion Bar Nero Lucido con frangivento

Capotte in tessuto nero Interni Rivestimento interni in pelle/Alcantara Black con sedili sportivi Recaro

Sedili riscaldabili elettricamente

Volante multifunzione rivestito in pelle con regolazione telescopica

Pomello del cambio e leva freno a mano rivestiti in pelle Comfort Mazda Push Button

Alzacristalli elettrici con chiusura centralizzata

MZD Connect con display centrale a colori grafica TFT da 7″

Navigatore satellitare integrato

HMI Commander

Cruise Control con limitatore di velocità

Impianto audio Bose con Radio digitale DAB, 2xUSB, Aux-in, 9 altoparlanti

Interfacce Apple Carplay (wireless) e Android Auto (cavo)

Bluetooth

Climatizzatore automatico

Sensori luce/pioggia

Retrovisore interno fotocromatico

Smart key

Sensori parcheggio posteriori

Videocamera posteriore Tecnologia & Sicurezza Skyactiv Technology

ABS, EBD, EBA. DSC, TCS, ESS

i-Stop

i-ELOOP

Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero)

Sensori pressione pneumatici (Tyre Pressure Monitoring System)

Kit riparazione pneumatici

3 anni di garanzia (o 100.000 km)

Sistema di monitoraggio angoli ciechi (Blind Spot Monitoring) con sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio (Rear Cross Traffic Alarm)

Sistema avviso fuoriuscita dalla carreggiata (LDWS)

Sistema rilevamento segnali stradali (TSR)

Sistema rilevamento stanchezza del guidatore (DAA)

Sistema automatico di frenata di emergenza in città anteriore e posteriore (SCBS fr. rear)

Barra anteriori a duomi

Sospensioni sportive Bilstein

Differenziale posteriore autobloccante di tipo meccanico

A chi si rivolge Ai single (il bagagliaio è piccolino per una coppia) non troppo alti e di corporatura non troppo robusta – l’abitacolo è spazioso ma solo per persone fino a 1,85 metri – che cercano il massimo del piacere di guida. La trazione posteriore unita al differenziale posteriore autobloccante meccanico è perfetta per chi in un’auto vuole divertirsi: senza dimenticare il motore grintoso, lo sterzo sensibile, l’impianto frenante potente e un cambio manuale a sei marce perfetto nella rapportatura e negli innesti.

Alla guida: primo impatto La quarta serie della Mazda MX-5 riprende lo spirito e la semplicità della prima generazione della Miata: si sale a bordo, si apprezzano le finiture curate (plastiche rigide per la plancia ma ben assemblate), ci si accomoda su un sedile Recaro avvolgente e basta un attimo per aprire il tetto in tela (per chiuderlo la procedura è lievemente più complessa: niente di preoccupante, comunque, sia chiaro). Una sportiva pura ma tutt’altro che rude ed essenziale: gli aiuti elettronici sono presenti però mai invadenti e la dotazione tecnologica comprende un sistema di infotainment valido che ha come unica pecca l’impossibilità di usare il touchscreen quando la vettura è in movimento. In marcia si può utilizzare solo la rotellina – non molto intuitiva – posizionata di fianco al freno a mano.

Alla guida: valutazione finale Alla guida la Mazda MX-5 2021 spinta dal motore 2.0 è indistinguibile dalla 2019: la sprintosa e leggera spider giapponese – agilissima nelle curve – predilige gli alti regimi ma ai bassi e ai medi si difende bene. Una sportiva a tutto tondo che si trova a proprio agio – come le antenate – ad andature rilassate (volendo oltre i 50 km/h si può tranquillamente tenere la sesta marcia senza mai scalare) ma in grado stavolta anche di sfoderare una potenza importante (184 cavalli). Non nasce ovviamente per il comfort – le sospensioni Bilstein sono molto rigide e il propulsore si fa sentire nell’abitacolo quando viene strapazzato – ma in compenso regala consumi sorprendenti: con uno stile di guida tranquillo si superano agevolmente i 15 km/l e quando si esagera è impossibile stare sotto quota 10.

Cosa dice di te Ami la guida sportiva, sei appassionato di motori e ti sei portato a casa l’auto più divertente acquistabile con meno di 40.000 euro.

Scheda tecnica Motore benzina, 4 cilindri in linea, 1.998 cc Potenza 135 kW (184 CV) a 7.000 giri Emissioni 155 g/km Consumi 14,5 km/l Velocità max 219-220 km/h Acc. 0-100 6,5-6,8 s Lunghezza/larghezza/altezza 3,92/1,74/1,23-1,24 metri Capacità bagagliaio 127-130 litri Peso a vuoto 1.025-1.072 kg Prezzo 35.450 euro

