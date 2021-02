Kia Picanto 1.0 TGDi: allegra con brio

Appeal Il marchio Kia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Contenuti tecnologici Di serie c'è tanta roba e per chi vuole il massimo (navigatore e ADAS in abbinamento al ruotino di scorta) basta aggiungere 1.150 euro. Piacere di guida La Picanto 1.0 TGDi è una citycar vivace e agile nelle curve: non è sportiva ma diverte. Stile Look molto grintoso (anche se a nostro avviso il restyling ha appesantito il frontale).

Le citycar stanno lentamente sparendo dai nostri listini: molte Case – alla ricerca di modelli più profittevoli – hanno già deciso di abbandonare il “segmento A” o di produrre cittadine esclusivamente elettriche per aumentare i margini di guadagno. Per fortuna esistono Case come la Kia che non solo continuano a produrre vetture come la Picanto – arrivata alla terza generazione – ma offrono anche varianti “pepate” destinate a chi ha un budget inferiore a 20.000 euro ma che al tempo stesso non si accontenta di un semplice mezzo per andare dal punto A al punto B. Nella nostra prova su strada abbiamo testato la versione più grintosa della Kia Picanto: la 1.0 TGDi nell’allestimento sportivo GT Line. Scopriamo insieme i pregi e difetti dell’interessante “baby” coreana.

Kia Picanto 1.0 TGDi GT Line: costosa ma ricca La Kia Picanto 1.0 TGDi GT Line protagonista della nostra prova su strada ha un prezzo un po’ alto – 17.650 euro sono tanti per una citycar – abbinato però a una dotazione di serie ricchissima: Comfort Climatizzatore automatico

Sensori di parcheggio posteriori

Bracciolo anteriore scorrevole con vano portaoggetti

Sedile guida regolabile in altezza

Sensore crepuscolare

Servosterzo elettrico + volante regolabile in altezza

Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza

Chiusura centralizzata con chiave ripiegabile + immobilizer

Stop & Go Esterni Cerchi in lega da 16″ con design “Blade”

Fari anteriori bifunction

Indicatori di direzione a LED

Luci di posizione a LED

Luci diurne anteriori a LED

Fari fendinebbia a LED Sporty Style

Fari posteriori a LED

Vetri posteriori oscurati

Griglia Tiger Nose bicolor dedicata

Paraurti anteriore e posteriore GT Line con accenti cromati

Profilo laterale vetri cromato

Doppio scarico cromato

Maniglie esterne cromate

Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati a LED

Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente Interni Pedaliera in alluminio

Volante sportivo rivestito in pelle

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori – funzione auto up/down & safety lato guida

Finiture interne cromate

Maniglie interne cromate

Pomello del cambio rivestito in pelle

Pianale di carico regolabile su due livelli

Omologazione 5 posti

Tasca portaoggetti posteriore lato passeggero

Sedili posteriori abbattibili e frazionabili con modulo 60:40

Alette parasole con specchietti di cortesia

Tendalino rigido copribagagliaio

Luce vano bagagli Multimedia Cruise Control con Speed Limiter

Smart Key + Start Button

Radio DAB con schermo touchscreen da 8″ con Apple CarPlay/Android Auto

Bluetooth con riconoscimento vocale

Retrocamera con guide dinamiche

Tweeters

Supervision Cluster da 4,2″

Comandi audio al volante

Bluetooth con vivavoce

Presa USB anteriore Sicurezza Freni a disco anteriori e posteriori

Sistema di assistenza alla frenata d’emergenza (FCA) con riconoscimento vetture

7 anni di garanzia/150.000 km (secondo disposizioni della Casa)

ABS/ESC/HAC

Airbag lato guida e passeggero, laterali anteriori e a tendina anteriori e posteriori

Attacchi Isofix

Freni a disco anteriori

Kit di riparazione pneumatici

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) Consigliamo di aggiungere a tutto questo ben di Dio il Techno & Safety Pack (1.150 euro in abbinamento obbligatorio con il ruotino di scorta). Un pacchetto che comprende l’eccellente sistema multimediale UVO Connect con navigatore, 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe, il caricatore wireless per smartphone e alcuni ADAS che si trovano solitamente su vetture più grandi e costose. Qualche esempio? Il sistema di assistenza alla frenata di emergenza FCA con riconoscimento vetture, pedoni e ciclisti, il sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata LKA, il sistema di guida autonoma di II livello LFA, il sistema di rilevamento stanchezza conducente DAW e il sistema di regolazione fari abbaglianti HBA.

A chi si rivolge A chi cerca la sostanza Kia (affidabilità e una garanzia di 7 anni o 150.000 km) ma vuole anche un po’ di divertimento.

Alla guida: primo impatto Quando ci si accomoda a bordo della Kia Picanto si rimane sempre piacevolmente sorpresi dalla qualità percepita (plastiche rigide come su tutte le citycar ma ben assemblate): l’abitacolo sembra quello di una “segmento B” e per trovare imprecisioni nelle finiture (che non mancano, sia chiaro) bisogna addentarsi nelle zone più nascoste. Nonostante le forme sportive la baby coreana offre tanto spazio alla testa dei passeggeri posteriori: migliorabili, invece, i centimetri a disposizione delle spalle e delle gambe (difficile pretendere però di più da un’auto lunga solo 3,60 metri). Il bagagliaio è molto ampio ed è impreziosito da un utile doppio fondo ma quando si abbattono i sedili posteriori va detto che esistono concorrenti più versatili. Il motore 1.0 turbo tre cilindri benzina TGDi da 100 CV è un po’ rumorosetto (soprattutto a freddo) ma regala una buona spinta ai bassi regimi e prestazioni vivaci (“0-100” in 10,3 secondi), il tutto abbinato a un comportamento nelle curve agile e rassicurante.

Alla guida: valutazione finale Bastano pochi minuti per prendere confidenza con la Kia Picanto: merito dei comandi ergonomici e delle dimensioni esterne compatte che – unite ai sensori di parcheggio posteriori e alla retrocamera di serie – rendono uno scherzo qualsiasi manovra negli spazi stretti. Peccato solo per l’assenza di protezioni per la carrozzeria: se volete mettervi al riparo da eventuali toccatine meglio puntare sulla variante X Line – in vendita allo stesso prezzo della GT Line protagonista della nostra prova su strada – che strizza l’occhio nel look al mondo delle SUV. Il motore regala consumi contenuti (anche guidando in modo allegro è impossibile percorrere meno di 15 km/l) grazie all’apertura delle valvole a variazione continua che consente di massimizzare l’efficienza in tutte le situazioni di guida mentre il divertimento è garantito da uno sterzo diretto, da un cambio manuale a cinque marce caratterizzato da una leva molto maneggevole e da un impianto frenante valido. Con una ventina di cavalli in più – e con sospensioni posteriori leggermente meno rigide – sarebbe una sportiva mignon perfetta.

Cosa dice di te Sei un nostalgico delle baby grintose ma ritieni troppo esagerate (nelle dimensioni, nel prezzo, nella potenza e nei costi di gestione) le piccole sportive moderne. Per divertirti ti bastano un centinaio di cavalli e una vettura leggera.

Scheda tecnica Motore turbo benzina, 3 cilindri in linea Cilindrata 998 cc Potenza 100 CV Emissioni CO2 114 g/km Consumi 20,0 km/l Velocità max 180 km/h Acc. 0-100 10,3 s Lunghezza/larghezza/altezza 3,60/1,60/1,49 metri Capacità bagagliaio 255/1.010 litri Prezzo 17.650 euro

