Honda e: colpo di fulmine

Nella nostra prova su strada abbiamo testato la Honda e Advance 17 : scopriamo insieme i pregi e i difetti della prima auto a emissioni zero della Casa asiatica commercializzata in Italia.

La batteria da 35,5 kWh è posizionata sotto i sedili e bastano 30 minuti per ricaricarla all’80% (corrente continua da 100 kW) e 31 minuti con ricarica da 50 kW. Con una presa Tipo 2 da 6,6 kW bastano 4,1 ore per portare gli accumulatori al 100%, 18,8 ore con una 2,3 kW.

La Honda e Advance 17 protagonista della nostra prova su strada è una piccola elettrica a trazione posteriore spinta da un motore elettrico (montato dietro) che punta più sulla coppia (315 Nm) che sulla potenza (154 CV). Un propulsore più vivace in ripresa che nello spunto contraddistinto da un’erogazione corposa nell’uso quotidiano ma mai brutale neanche in modalità Sport.

In soli 3,90 metri di lunghezza i tecnici Honda sono riusciti a ricavare un abitacolo abbastanza spazioso ma omologato solo quattro posti . Non altrettanto convincente, invece, il bagagliaio : piccolo (171 litri che diventano 861 – ma contando il vano riempito fino al soffitto – quando si abbattono i sedili dietro) e poco versatile: il divano posteriore non è sdoppiato…

La plancia è monopolizzata da cinque display – due touchscreen centrali da 12,3″, il cruscotto digitale da 8,8″ e due schermi laterali da 6″ poco intuitivi che mostrano le immagini provenienti dalle telecamere montate al posto degli specchietti retrovisori – ma non mancano utili comandi fisici che permettono di gestire, tra le altre cose, il climatizzatore e il volume della radio. Da non sottovalutare, inoltre, l’utile retrovisore centrale a doppia funzione che può essere usato sia come specchio normale che come display per riprodurre tutto quello che viene inquadrato dalla retrocamera.

La Honda e è un piacere per gli occhi: fuori spicca lo stile pulito (maniglie anteriori a scomparsa e posteriori integrate nel montante dei finestrini) e sbarazzino (fari tondi davanti e dietro) che riprende in chiave moderna le forme delle compatte anni ’70. Dentro troviamo un abitacolo costruito con cura – materiali assemblati in modo impeccabile che regalano una grande sensazione di qualità percepita (ci sono anche degli inserti in effetto legno) – ipertecnologico.

A chi ama l’ambiente, a chi vuole distinguersi e a chi percorre pochi chilometri al giorno in città e può ricaricare spesso la batteria. L’ autonomia , infatti, non è il massimo: la Casa giapponese dichiara una percorrenza di 210 km (222 con i più piccoli cerchi da 16″) e nella realtà si superano i 150 chilometri guidando in modo normale e non si riesce ad arrivare a quota 200 neanche impegnandosi. La piccola elettrica giapponese è molto efficiente a velocità costante ma soffre le ripartenze: non un buon biglietto da visita per una vettura che va usata dentro i confini urbani.

Alla guida: primo impatto

Batteria carica, pulsante di accensione premuto, cambio in D e si parte: bastano pochi chilometri per sentirsi a proprio agio al volante della Honda e. Una piccola elettrica perfetta per la città e facilissima da parcheggiare: merito delle dimensioni esterne contenute, delle ampie superfici vetrate e di una dotazione di serie che comprende – tra le altre cose – i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il monitoraggio del traffico in avvicinamento e il sistema di parcheggio automatico Honda Parking Pilot che misura gli spazi di manovra e indica sui display centrali la posizione corretta per iniziare il posteggio assistito. Tra le altre note positive segnaliamo il raggio di sterzata di soli 4,3 metri (merito della formula “tutto dietro” con motore e trazione posteriore) mentre avremmo gradito qualche protezione in più per la carrozzeria (a rischio graffi in caso di “toccatine” in manovra).

Il comfort è garantito dalle sospensioni che reagiscono in maniera egregia sulle sconnessioni e da un motore (ovviamente) silenzioso mentre per quanto riguarda il comportamento stradale la “segmento B” asiatica a emissioni zero – contraddistinta da uno sterzo sensibile e da un impianto frenante potente – è incollata all’asfalto: la distribuzione dei pesi è 50:50.