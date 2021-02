Ford Puma ST: SUV di giri

Appeal Le due lettere ST sono da anni una garanzia per chi cerca la vera sportività. Contenuti tecnologici Gli ADAS più importanti si pagano a parte (850 euro). Manca però il cruise control adattivo. Piacere di guida La Ford Puma ST è la piccola SUV a trazione anteriore più divertente in commercio. Stile Il tocco ST ha regalato ancora più cattiveria a una delle baby crossover più sexy in circolazione.

La Ford Puma non è mai stata così potente. Nella sua prima vita da coupé alla fine degli anni ’90 del XX secolo si fermò a quota 125 CV (almeno per quanto riguarda gli esemplari venduti in Italia) mentre ora con la variante ST la seconda generazione – diventata nel frattempo una piccola SUV – ha raggiunto i 200 CV. Nella nostra prova abbiamo testato la Ford Puma ST in pista e su strada. Scopriamo insieme i pregi e i difetti della baby crossover a trazione anteriore più divertente in commercio, la risposta americana alla Mini Countryman Cooper S.

Cosa cambia rispetto alla Puma normale Facile distinguere esteticamente una ST da una Ford Puma “standard”: nel frontale troviamo uno splitter integrato nel paraurti che aumenta la deportanza dell’avantreno di quasi l’80%, nel profilo spiccano i cerchi in lega da 19″ mentre la zona posteriore è impreziosita da un ampio spoiler e da un diffusore incorporato nel paraurti. Senza dimenticare la finitura nera lucida per il tetto, i bordi della griglia anteriore, le calotte degli specchietti retrovisori e lo spoiler posteriore e il logo ST proiettato sul terreno dai retrovisori. Per quanto riguarda l’abitacolo segnaliamo invece i sedili Recaro e il volante in pelle a fondo piatto mentre alla voce “tecnica” troviamo il motore 1.5 turbo EcoBoost tre cilindri a benzina da 200 CV già visto sotto il cofano della Fiesta ST, la rigidità torsionale delle sospensioni posteriori aumentata del 50%, gli ammortizzatori Hitachi anteriori e posteriori a smorzamento progressivo, la barra antirollio anteriore da 24 mm (posteriore da 28 mm), lo sterzo più reattivo del 25%, i freni più grandi del 17% (dischi anteriori da 325 mm e posteriori da 271 mm) e gli pneumatici Michelin Pilot Sport 4S appositamente sviluppati. Non vi basta? Con 1.000 euro in più si può acquistare il Performance Pack che comprende, tra le altre cose, il differenziale meccanico a slittamento limitato Quaife e il Launch Control.

Ford Puma ST: ottimo rapporto prezzo/dotazione La Ford Puma ST protagonista della nostra prova su strada ha un prezzo molto interessante – 33.000 euro – abbinato a una dotazione di serie ricca: Quality Alette parasole con illuminazione

Console centrale con bracciolo e vano portaoggetti

Fari posteriori a LED

Fari anteriori Full LED automatici

Fold Flat System

Ford Megabox

Luci interne ambiente a LED

Retrovisori elettrici, ripiegabili e riscaldabili in tinta carrozzeria e con indicatori di direzione integrati

Sedili anteriori con regolazione in altezza e lombare

Sedili sportivi Recaro (anteriori riscaldati)

Soglia battitacco

Tappetini anteriori con doppia impuntura

Tappetini posteriori

Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondità

Cerchi in lega da 19″

Vetri posteriori oscurati

Pedaliera in alluminio

Sospensioni sportive

Tubo di scarico cromato

Spoiler posteriore sportivo Green Electric Power-Assisted Steering – EPAS (servosterzo elettrico)

Indicatore cambio di marcia

Start&Stop Safe 7 airbag (frontale/laterale guidatore e passeggero e a tendina)

Anti-lock Braking System – ABS (frenata antibloccaggio)

Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori

Avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza anteriori

Chiamata d’emergenza via modem

Chiusura centralizzata con comando a distanza

Cinture di sicurezza posteriori (tre) a tre punti di ancoraggio

EBS (ripartitore elettronico della frenata)

Emergency Brake Assist – EBA (assistenza alla frenata d’emergenza)

ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo elettronico della trazione)

Fari fendinebbia anteriori con funzione cornering

Frenata automatica d’emergenza con telecamera sistema frenata post impact

Interruttore PADI – disattivazione airbag passeggero anteriore

Kit riparazione pneumatici

Lane Departure Warning

Lane Keeping Aid (mantenimento di corsia)

Parabrezza termico

Riconoscimento segnali stradali

Selettore modalità di guida (4 modalità)

Tyre Pressure Monitoring System (monitoraggio della pressione degli pneumatici)

Tergicristalli automatici Smart Alzacristalli anteriori elettrici “one touch” salita e discesa (solo lato conducente)

Alzacristalli posteriori elettrici

Caricatore wireless per smartphone

Computer di bordo con schermo da 4,2″ a colori

Cruise control con regolatore velocità automatico

FordPass Connect (modem)

MyKey

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

B&O SYNC 3 con radio TouchNav 8″ e 7 speakers + DAB + 2 prese USB + Mirroring Apple

Climatizzatore a controllo automatico

Cruscotto digitale 12,3″

Keyless Start

Keyless Entry

Allarme volumetrico e perimetrale

A chi si rivolge A chi è cresciuto con le piccole pepate come la Fiesta ST e ora ha messo su famiglia: una baby crossover perfetta per divertirsi in pista e per accompagnare i figli a scuola.

Alla guida: primo impatto Il nostro primo incontro con la Ford Puma ST è avvenuto in pista, l’habitat naturale della piccola SUV sportiva americana: tra le curve del circuito di Lainate la cattivissima baby crossover dell’Ovale Blu si è esaltata mostrando un comportamento stradale agilissimo e coinvolgente anche per piloti esperti supportato da uno sterzo molto diretto, da una leva del cambio che non si è mai impuntata e da un impianto frenante sempre pronto anche dopo un uso molto intenso. Quattro le modalità di guida: Eco, Normal, Sport (risposta più immediata del motore e del pedale dell’acceleratore e sonorità intensificate) e Track (per l’uso in circuito: controllo della trazione disattivato e ESP limitato). Il motore 1.5 turbo EcoBoost tre cilindri a benzina – ricchissimo di cavalli (200) e di coppia (320 Nm) e con una cilindrata contenuta che consente di risparmiare sull’assicurazione RC Auto – regala prestazioni pazzesche: 220 km/h di velocità massima e uno “0-100” da 6,7 secondi. Avremmo solo gradito un sound ancora più coinvolgente e una reazione più pronta ai bassi regimi.

Alla guida: valutazione finale Usciti dal circuito abbiamo avuto modo di apprezzare la taratura delle sospensioni della Ford Puma ST, rigida ma mai fastidiosa. La piccola SUV sportiva “yankee” può essere usata senza problemi come auto per tutti i giorni: le dimensioni esterne compatte (solo 4,23 metri di lunghezza), i montanti non voluminosi e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori di serie rendono agevole qualsiasi manovra in città, nonostante l’assenza di protezioni per la carrozzeria. L’unica nota stonata arriva dai consumi piuttosto alti: anche guidando in modo morigerato è impossibile stare sopra quota 15 km/l. Alti e bassi alla voce praticità: se è vero che l’abitacolo (che presenta qualche plastica rigida di troppo) non è molto spazioso è altrettanto vero che il bagagliaio è immenso. Il vano in configurazione a cinque posti ha una capienza di 456 litri più altri 80 offerti dall’utilissimo vano Megabox nel doppio fondo che permette di caricare oggetti alti e che è facilmente pulibile grazie al rivestimento impermeabile e a un foro di scarico. Quando si abbattono i sedili dietro esistono invece rivali che se la cavano meglio: colpa del design filante della carrozzeria.

Cosa dice di te Sei un vero appassionato di auto cresciuto a pane e benzina, non ti sei mai accontentato di vetture normali e hai sempre cercato di divertirti. Ora, però, hai bisogno di più praticità.

Scheda tecnica Motore turbo benzina, 3 cilindri in linea Potenza 200 CV Emissioni 155 g/km Consumi 14,5 km/l Velocità max 220 km/h Acc. 0-100 6,7 s Lunghezza/larghezza/altezza 4,23/1,81/1,53 metri Capacità bagagliaio 456/1.216 litri Peso a vuoto 1.358 kg Prezzo 33.000 euro

Le concorrenti