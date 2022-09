Cupra Leon 2.0 TSI 300 CV: la prova della VZ Carbon

In poche parole la famiglia della variante più “cattiva” della compatta spagnola – sviluppata sullo stesso pianale della Formentor – si è arricchita con una versione speciale esagerata nel prezzo (51.450 euro, 6.250 euro più della VZ “standard”), nel look e nei contenuti.

Per chi non si accontenta. Potrebbe essere questo lo slogan della Cupra Leon 2.0 TSI 300 CV VZ Carbon .

Dentro spiccano invece i sedili in pelle CUP Bucket Sabelt posizionati più in basso e il volante Cupra Racing.

Facile distinguere esteticamente una Carbon da una Cupra Leon VZ “normale”: fuori troviamo gli inserti in rame per i cerchi in lega, minigonne in alluminio e diversi elementi (spoiler posteriore e gusci degli specchietti retrovisori) in fibra di carbonio.

Alla guida: primo impatto

La vernice nera della Cupra Leon 2.0 TSI 300 CV VZ Carbon protagonista della nostra prova su strada nasconde gli elementi in alluminio e fibra di carbonio ma al tempo stesso rende più eleganti le forme della compatta sportiva spagnola. Si sale a bordo e ci si ritrova in un ambiente curato penalizzato esclusivamente dai troppi pulsanti sul volante e dai troppo pochi comandi fisici sulla console centrale: per gestire la maggior parte delle funzioni bisogna necessariamente passare dal touchscreen mentre per regolare la temperatura del climatizzatore ci sono pulsanti a sfioramento non molto intuitivi.

Alti e bassi anche per quanto riguarda la versatilità: se è vero che i passeggeri posteriori hanno tanti centimetri a disposizione delle gambe è altrettanto vero che in tre dietro si sta stretti e che il bagagliaio potrebbe essere più capiente. La posizione di seduta bassa unita alle dimensioni esterne ingombranti (4,40 metri di lunghezza) non aiuta nelle manovre e la dotazione di serie comprende solo i sensori di parcheggio posteriori: l’utile sistema Vision Plus con videocamera e Park Assist è optional e costa 560 euro.

Si accende il motore (un 2.0 turbo benzina TSI da 300 CV dal sound meno brutale di quello che ci si aspetterebbe), si parte e basta poco tempo per prendere confidenza con un propulsore non molto ricco di coppia ma capace di erogarla in modo eccellente. La spinta è forte già intorno ai 2.000 giri e le prestazioni sono ottime: 5,7 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. Il Cupra Drive Profile consente di selezionare modalità di guida più o meno “racing” ma le sospensioni sportive con controllo dinamico dell’assetto mantengono sempre una taratura un po’ troppo rigida anche quando si vorrebbe un briciolo di comfort.