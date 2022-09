Cupra Formentor VZ5: vado al massimo

La Taiga Grey costa 4.455 euro in più di una Cupra Formentor VZ5 e le uniche differenze riguardano l’estetica: fuori spicca la vernice Taiga Grey mentre dentro troviamo la numerazione serie limitata con incisione a laser, i sedili sportivi avvolgenti con inserti in pelle Dark Brown e, soprattutto, la raffinata plancia in pelle Dark Brown con cuciture.

A chi vuole un mezzo in grado di offrire prestazioni da supercar (4,2 secondi sullo “0-100”, esattamente come una Porsche 911 Carrera) ma non può rinunciare alla praticità. A chi ama il look delle SUV ma detesta il baricentro alto.

Alla guida: primo impatto

La Cupra Formentor VZ5 è un’auto che attira gli sguardi: merito delle forme filanti (che tolgono però centimetri nella zona della testa di chi si accomoda dietro) e sexy e di una serie di elementi “racing” come i giganteschi cerchi in lega da 20″, le vistose pinze dei freni anteriori, i tocchi in fibra di carbonio e gli scarichi vistosi. Nell’abitacolo l’atmosfera è più sobria: sedili sportivi avvolgenti ma non estremi e una plancia pressoché identica a quella della Leon ma con materiali più pregiati (rivestimento in pelle per la parte superiore).

La posizione di seduta bassa è un puro godimento per gli amanti del piacere di guida e non penalizza più di tanto le manovre: la visibilità è discreta in tutte le direzioni e la dotazione di serie comprende i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la retrocamera. Una volta schiacciato il pulsante di accensione ci si sorprende per la doppia anima del motore 2.5 turbo TSI a cinque cilindri in linea da 390 CV: un’unità tanto elastica e garbata nell’uso normale quanto brutale quando si cerca il brio. In poche parole: una supercar per tutti i giorni con un bagagliaio nella media del segmento (410 litri) e sospensioni tendenti al rigido ma mai in modo esagerato.