Audi Q4 50 e-tron quattro: il suv compatto a zero emissioni della Casa di Ingolstadt

Nasce elettrico, il nuovo Audi Q4 e-tron, sulla piattaforma dedicata MEB del Gruppo Volkswagen e si contraddistingue per un look piuttosto sportivo e muscolare: sbalzo anteriore ridotto e calandra single frame ottagonale sono il biglietto da visita della parte frontale, sulla quale spiccano i proiettori Audi Matrix LED che consentono di scegliere fra quattro diversi disegni luminosi.

Dimensioni simili a quelle di una Q3 (è lungo 4 metri e 59 cm) e spazio a bordo da suv di categoria superiore: nuovo Audi Q4 e-tron si contraddistingue anche per il baricentro basso e l’equilibrata distribuzione dei pesi, anche grazie alla collocazione della batteria nella zona centrale, tra i due assali.

La versione in prova per Icon Wheels è la versione S line, con una vocazione decisamente sportiva, visibile sia all’esterno con una riduzione dell’altezza dell’assetto da terra di 15 millimetri sia da alcuni particolari “sportiveggianti”, presenti nell’abitacolo, dove non mancano elementi hi-tech, con tanto di volante futuristico con corona appiattita. Per supportare il guidatore, sono presenti – di serie – l’head up display con realtà aumentata, il monitor da 11,6 pollici MMI touch, con piattaforma d’infotainment MIB 3 e i comandi a “sfioramento” del volante, simili a quelli disponibili sugli smartphone.

Oltre alla nostra versione da 299 CV – la più potente di tutta la gamma – ce ne sono altre declinate in differenti livelli di potenza: da 170 e 204 CV, oltre alla versione da 265 dotata, invece, di trazione integrale. Il nostro esemplare in prova è in grado di raggiungere la velocità massima di 180 Km/h e brucia lo 0/100 in poco più di sei secondi. Audi Q4 50 e-tron quattro ha un’autonomia dichiarata di quasi 500 km, secondo il ciclo di omologazione WLTP e si ricarica, con una colonnina fast charge, per l’80% in poco meno di 40 minuti.

Già disponibile nelle concessionarie, la nostra versione in prova parte da 62.100 Euro; il prezzo d’attacco della gamma, invece, è fissato a 45.700 Euro.