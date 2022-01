Audi Q3 45 TFSI e: l’ibrida plug-in versatile

Appeal I quattro anelli seducono sempre. Contenuti tecnologici Un motore ibrido plug-in sotto il cofano e tanti sistemi di assistenza alla guida: promossa. Piacere di guida Il giusto compromesso tra divertimento e comfort. Stile La coda non convince tutti: meglio spendere a nostro avviso 4.750 euro in più per portarsi a casa la più filante variante Sportback.

Una piccola lettera – la “e” – che fa un mondo di differenza. L’Audi Q3 45 TFSI e – variante ibrida plug-in benzina della seconda generazione della SUV compatta tedesca, sviluppata sullo stesso pianale della Volkswagen Tiguan – è una crossover ecologica in grado di percorrere qualche decina di chilometri in modalità elettrica (a patto di avere il tempo, la voglia e la possibilità di ricaricare spesso la batteria). Nella nostra prova su strada abbiamo testato l’Audi Q3 45 TFSI e nel più ricco e costoso allestimento S line edition: scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

Come funziona la tecnologia ibrida plug-in L’Audi Q3 45 TFSI e ospita sotto il cofano un motore 1.4 turbo benzina TFSI da 150 CV abbinato a un’unità elettrica da 116 CV e a una batteria da 13 kWh posizionata davanti all’assale posteriore che toglie spazio al bagagliaio (380 litri che diventano 1.375 quando si abbattono i sedili posteriori contro i 530/1.525 litri della variante termica tradizionale). La potenza complessiva è di 245 CV mentre la coppia è di 400 Nm. La vettura si avvia sempre in modalità elettrica (a meno di temperature sensibilmente inferiori a 0° C) ed è possibile scegliere tra quattro programmi di marcia: EV (priorità alla trazione elettrica), Auto (modalità ibrida automatica), Battery hold (mantiene stabile la carica degli accumulatori per poter viaggiare a emissioni zero in una successiva fase di viaggio) e Battery charge (ricarica della batteria attraverso il propulsore a benzina). Capitolo ricarica (massima potenza a 3,6 kW in corrente alternata): il sistema e-tron compact di serie – attivabile anche da remoto mediante smartphone – comprende un’unità di comando, un cavo di collegamento vettura lungo 4,5 metri e due differenti cavi di alimentazione con connettore per prese di tipo domestico e industriale. Collegandosi a un impianto trifase a 400 Volt ci vogliono meno di quattro ore per un “pieno” di energia, cinque con una presa domestica a 230 Volt.

Audi Q3 TFSI e: prezzo e dotazione di serie L’Audi Q3 TFSI e S line edition protagonista della nostra prova su strada costa 53.950 euro e ha una dotazione di serie in linea con quanto offerto dalle rivali: Cerchi/pneumatici Cerchi in lega d’alluminio specifici S line a 5 razze a V 7 J x 18 Luce Proiettori anteriori in tecnologia LED

Sensore luci/pioggia

Gruppi ottici posteriori alogeni Specchietti Specchietto interno schermabile

Specchietti retrovisori esterni, regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente Sistemi di chiusura Telecomando per apertura/chiusura porte senza Safelock Sistemi per il tetto e cristalli Mancorrenti al tetto in alluminio anodizzato

Parabrezza con isolamento acustico Ulteriori equipaggiamenti esterni Verniciatura completa per paraurti

Pacchetto esterno lucido Ulteriori equipaggiamenti interni Pacchetto S line exterior

Senza denominazione alimentazione Sedili Sedili rivestiti in tessuto Argument

Sedili anteriori normali

Panca posteriore ripiegabile e scorrevole

3 poggiatesta posteriori regolabili manualmente

Poggiabraccia anteriore centrale Inserti decorativi Superficie anteriore black panel in nero lucido

Battitacco anteriore con inserto in alluminio illuminato con logo S

Elementi in look alluminio per interni

Inserto in argento Micrometallic Cielo dell’abitacolo Cielo vettura in argento luna Volante ed elementi di comando Volante multifunzione plus in pelle a 3 razze Climatizzazione Climatizzatore automatico bizona Sistemi di carico e di trasporto Protezione bordo di carico in acciaio inox Ulteriori equipaggiamenti interni Pacchetto luci interne parzialmente a LED

Tappetini anteriori e posteriori in velluto Infotainment Ricezione radio digitale (DAB)

Audi smartphone interface

Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch

Riconoscimento segnaletica

Audi virtual cockpit da 10,25″

Audi connect navigation & infotainment plus

Chiamata di emergenza e assistenza Audi connect con Audi connect Remote & Control Sistemi di assistenza Assistente alla partenza in salita

Freno di stazionamento elettromeccanico

Cruise control

Adaptive speed assist (ACC)

Audi Pre Sense Front

Lane departure warning

Lane change warning Tecnica e sicurezza Modalità di guida ibrida plug-in

Recupero di emergia

Presa di ricarica

Sistema di ricarica e-tron compact

Cavo tipo E/F per ricarica domestica

Cavo per ricarica industriale CEE 32 A 230V

Sistema di segnalazione acustico del veicolo, non disattivabile

Audi drive select

Assetto dinamico

Kit riparazione pneumatici

Start&stop system per il recupero di energia

Servosterzo elettromeccanico

Attacchi Isofix con Top Tether per i sedili esterni della panca posteriore

Disattivazione airbag passeggero anteriore

Aorbag anteriori laterali, integrati nello schienale, e per la testa, che proteggono i passeggeri anteriori e dei posti posteriori esterni in caso di collisioni laterali

Immobilizer

Indicatore perdita pressione pneumatici

Attrezzi di bordo

Kit primo soccorso e triangolo di emergenza

A chi si rivolge Come tutte le ibride plug-in anche l’Audi Q3 45 TFSI e andrebbe acquistata solo da chi percorre pochi chilometri al giorno e può ricaricare la batteria ogni notte: solo in questo modo è possibile infatti sfruttare al meglio questa tecnologia. Purtroppo questa tipologia di veicoli viene utilizzata soprattutto nelle flotte per via delle basse emissioni e affidata a macinatori di chilometri che la utilizzano come una “full hybrid” più pesante (e quindi meno efficiente) per via della batteria più grossa.

Alla guida: primo impatto Quando ci si accomoda a bordo dell’Audi Q3 è impossibile non notare i due principali punti di forza della SUV compatta dei quattro anelli: le finiture curatissime e la sorprendente versatilità. Il divano posteriore – che accoglie abbastanza comodamente tre passeggeri – è scorrevole fino a 15 cm e può inoltre vantare l’inclinazione degli schienali regolabile. Con la batteria carica si possono percorrere circa 40 km reali in modalità elettrica mentre a batteria scarica i consumi in modalità “full hybrid” si aggirano intorno ai 15 km/l, se si guida in modo efficiente.

Alla guida: valutazione finale L’Audi Q3 TFSI e su strada fa bene tutto senza tuttavia eccellere in nessun campo. L’assetto è un valido compromesso tra comfort e piacere di guida, le prestazioni sono sportive (210 km/h di velocità massima e 7,3 secondi per scattare da 0 a 100 chilometri orari) ma non esagerate e il cambio automatico (un valido doppia frizione a sei rapporti) è rapido nei passaggi marcia ma potrebbe essere più fluido: il tutto impreziosito da un buon pacchetto sterzo/freni.

Cosa dice di te Se l’hai comprata probabilmente percorri una cinquantina di chilometri al giorno (buona parte di questi in modalità elettrica) e la ricarichi ogni notte in garage con una wallbox. Se ti è invece capitata come auto aziendale la userai quasi sicuramente come un’ibrida tradizionale senza mai attaccarla alla spina vanificando così tutto il lavoro degli ingegneri di Ingolstadt che hanno creato una SUV compatta premium spaziosa ed elegante in grado di fare un bel po’ di strada senza consumare un goccio di benzina.

Scheda tecnica Motore turbo ibrido plug-in benzina, 4 cilindri in linea, 1.395 cc Potenza 180 kW (245 CV) Emissioni CO2 36-46 g/km Autonomia in elettrico 45-51 km Velocità max 210 km/h (140 km/h in modalità elettrica) Acc. 0-100 7,3 s Lunghezza/larghezza/altezza 4,48/1,86/1,62 metri Capacità bagagliaio 380/1.375 litri Peso a vuoto 1.815 kg Prezzo 53.950 euro

Le concorrenti