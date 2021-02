Abbiamo provato sulle strade innevate di Cortina d’Ampezzo Audi e-tron S Sportback, la prima vettura di serie, al mondo ad adottare tre motori elettrici, uno sull’asse anteriore e due sul posteriore. A Cortina Audi è di casa, dal 2017, contribuendo, con la propria gamma elettrificata, agli spostamenti necessari per tutti gli addetti ai lavori, dei Campionati del Mondo di Sci che si stanno svolgendo, in questi giorni, sulle piste della “perla delle Dolomiti”.

Audi e-tron S Sportback, protagonista del nostro breve test drive, fra i tornanti al confine tra Veneto ed Alto Adige, si è rivelata subito molto divertente da guidare, precisa e particolarmente brillante in fase di accelerazione, con numeri degni di una vera sportiva. Il powertrain è in grado di erogare complessivamente una potenza massima di 503 CV e 973 Nm di coppia, che poi è anche uno fra i picchi massimi della gamma Audi. La nuova vettura a zero emissioni della Casa di Ingolstadt è in grado di accelerare da 0 a 100 Km/h in 4,5 secondi, raggiungendo la velocità massima di 210 Km/h (limitati elettronicamente).

Disponibile su Audi e-tron S il primo toque vectoring elettrico, in grado di distribuire la coppia alle ruote, quattro volte più veloce rispetto al tradizionale differenziale meccanico. La suv a zero emissioni della Casa dei Quattro anelli adotta anche le sospensioni pneumatiche adattive Sport che consentono di poter variare l’altezza da terra fino a 76 mm. Di serie lo sterzo progressivo, l’Audi Select con sette differenti modalità di guida, il sistema Car – to – X, l’app myAudi e la batteria ad alto voltaggio con un’autonomia totale che arriva fino a 379 Km per il modello S Sportback, come il nostro esemplare in prova, nel ciclo combinato WLTP. Con il sistema da 22 kW, l’accumulatore si ricarica in 4 ore, mentre in poco meno di mezz’ora si raggiunge l’80% della capacità.

Già disponibile sul mercato, Audi e-tron S parte da 98.300 euro per la versione normale e da 100.600 euro per la Sportback.

