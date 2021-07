Audi A3 Sportback 1.4 (40) TFSI e S Tronic, la nostra prova su strada

Il nome corretto è A3 Sportback 40 TFSI e, ma per semplificare, sappiate che si tratta della versione ibrida plug-in della compatta della Casa di Ingolstadt. Una versione… Con la spina! Uguale in tutto e per tutta alla “normale”. L’unica differenza è lo sportellino per la ricarica.

Sotto il cofano c’è il motore 4 cilindri turbo benzina 1.4 da 150 CV, abbinato a un motore elettrico da 109 CV, per una potenza complessiva di 204 CV.

Sappiate che Audi A3 Sportback è stata la prima compatta plug-in premium al mondo. Ricorderete senz’altro la versione e-tron che debuttò nel 2014. Ecco, oggi la batteria che alimenta il motore elettrico ha una capacità di 13 kWh. Pensate: un valore di quasi il 50% in più rispetto al modello che l’ha preceduta. Questo significa che si arrivano a percorrere, a zero emissioni, fino a 67 Km. Un’autonomia degna di nota che rende, a tutti gli effetti, questa A3 un’automobile perfetta per muoversi nei tratti urbani, ma altrettanto confortevole se si sceglie di utilizzarla nei tragitti più lunghi, quando entra in azione il motore termico.

Quando si ricarica attraverso una normale presa di corrente domestica da 230 Volt, occorrono circa 5 ore, ma si può optare anche per una serie di soluzioni ad hoc pensate appositamente da Audi, come l’Audi e-tron Charging Service, con una rete di oltre 225 mila colonnine distribuite in 26 Paesi europei.

Più sportiva rispetto al passato, con griglia anteriore ridisegnata, e nuovi gruppi ottici a LED Audi Matrix: Audi A3 Sportback TFSI e è altrettanto sportiva anche nell’abitacolo. In particolare, sull’allestimento top di gamma S Line, del nostro esemplare in prova, balzano all’occhio le cuciture a contrasto sui sedili, la forma del volante e alcuni dettagli con la scritta dedicata S Line. Plancia e consolle sono molto moderne e “pulite” e nuovo è anche il selettore del cambio automatico con tecnologia shift-by-wire.

Tutta digitale la strumentazione: dal cruscotto al virtual cockpit dove è possibile controllare tutte le info relative alla vettura. Il sistema multimediale si avvale della piattaforma modulare d’infotainment di ultima generazione MIB 3, con una potenza di calcolo dieci volte superiore rispetto alla precedente versione.

Piacevole da guidare, Audi A3 Sportback plug-in hybrid è davvero silenziosissima e c’è da segnalare anche la totale assenza di vibrazioni. Ottimo anche il lavoro delle sospensioni che assorbono bene tutte le sconnessioni dell’asfalto, regalando un elevato comfort di bordo.

Ricca, come sempre, la dotazione di sicurezza di serie che include, tra l’altro, Audi pre sense front con riconoscimento dei ciclisti e dei pedoni, collisione assist con assistenza alla svolta e adaptive cruise assist.

Manca solo un’informazione fondamentale: quanto consuma? Se si guida nel modo corretto è necessario poco più di un litro di benzina (1,3 circa per la precisione) per percorrere 100 Km, secondo il ciclo di omologazione WLTP.

Con questa versione la Casa di Ingolstadt prosegue il proprio cammino verso l’elettrificazione che prevede, entro il 2025, di mettere sul mercato almeno 20 modelli completamente a zero emissioni.