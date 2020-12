Abarth 595 C 165 CV: la prova della Scorpioneoro

La Abarth 595 C 165 CV è la versione “base” della citycar dello Scorpione impreziosita dalla presenza di uno sfizioso tetto apribile in tela: una “baby” grintosissima ed esclusiva (il prezzo non è alla portata di tutti) ideale per chi cerca il divertimento e non ha bisogno di versatilità.

Non fatevi ingannare dalla vernice nera (un omaggio all’ Autobianchi A112 Abarth Targa Oro del 1979) presente su questo esemplare e su tutte le foto e i video promozionali di questo modello: la Abarth 595 C Scorpioneoro di serie è blu con dettagli dorati (combinazione cromatica che ricorda molto le Subaru Impreza WRX) e solo attingendo al listino degli optional è possibile avere altre tinte (650 euro per il Bianco Gara pastello e 700 euro per il Grigio Record o il Nero Scorpione metallizzati).

La Abarth 595 C Scorpioneoro protagonista della nostra prova su strada costa 2.500 euro più della “base” Turismo e offre in più:

A chi vuole una sportiva compatta (impossibile non trovarle spazio nel box), a chi ama la 500 e il marchio Abarth e a chi preferisce il tetto apribile in tela a quello a scacchi (non particolarmente azzeccato, a nostro avviso) della Scorpioneoro chiusa.

Dentro prevalgono le tonalità scure in un abitacolo che risulterà familiare a chi ha già guidato in passato le 500 dello Scorpione: sedili anteriori avvolgenti al punto giusto e una posizione di seduta troppo alta che stona con la sportività della vettura. Anche il motore 1.4 turbo benzina T-Jet da 165 CV è una vecchia conoscenza del brand torinese: un’unità dal sound unico, gratificante e invadente (a volte pure troppo) in grado di regalare prestazioni vivaci. I consumi ? Guidando in modo allegro si riesce a stare sopra quota 10 km/l ma solo adottando uno stile di guida molto morigerato si superano i 15 chilometri con un litro.

Alla guida: valutazione finale

La Scorpioneoro non porta niente di nuovo alla già collaudata Abarth 595 C ma ogni volta che si guida la grintosa citycar piemontese è impossibile non apprezzare il coinvolgimento che riesce a offrire: un motore che spinge forte a qualsiasi regime, un cambio preciso a cui manca solo un sesto rapporto per essere perfetto, uno sterzo diretto come pochi altri e un impianto frenante potente. Il tutto con un comportamento stradale agile e rassicurante in grado di far divertire i guidatori meno esperti ma anche quelli più smaliziati.

Non aspettatevi una Gran Turismo in miniatura: il “cinquino scorpionizzato” monta sospensioni dure che reagiscono in modo secco su ogni sconnessione. Il bagagliaio, poi, è piccolo e poco accessibile a causa dell’assenza del portellone.