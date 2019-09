Volvo XC60 T8: il prezzo e la dotazione

La Volvo XC60 T8 R-design protagonista del nostro primo contatto ha un prezzo di 75.200 euro.

La dotazione di serie comprende, tra le altre cose: Afterrun Parking Climate (sistema che permette di attivare la ventilazione e riscaldare l’abitacolo a motore spento per i successivi 40 minuti), badge “R-design” nel lato destro del portellone posteriore, badge “Twin Engine” nel lato destro del portellone posteriore, bracciolo centrale posteriore con portabicchieri e vano portaoggetti, calotte specchietti retrovisori esterni color nero lucido, cambio automatico Geartronic a 8 rapporti catarifrangenti paraurti posteriori con finitura nero lucida, cavo di ricarica delle batterie con presa di tipo “Schuko” (4,5 m/10A), cerchi in lega 19” a 5 razze doppie Nero opaco Diamond Cut (235/55 R19 V Classe Energ. A), cielo abitacolo color Antracite, climatizzatore automatico bi-zona, cornice vetri laterali con finitura in nero lucido, cruise control e limitatore di velocità, doppio terminale di scarico integrato R-design, Drive Mode (Hybrid, Pure, Power, AWD, Off-road e Individual), fari anteriori a LED autolivellanti, griglia anteriore R-design nera lucida con tratteggi orizzontali e cornice con finitura satinata, griglie interiori esterne con inserto in nero lucido R-design, illuminazione “Top Line” (composta da luci d’ambiente anteriori e posteriori, luci d’ambiente cruscotto, illuminazione portabicchieri anteriore, illuminazione interna della maniglia, illuminazione tasche laterali e luci d’ambiente porte anteriori e posteriori, illuminazione zona piedi posteriore, luce centrale nel portellone posteriore e illuminazione gradino anteriore e posteriore), inserti decorativi in alluminio “Metal Mesh”, Park Assist posteriore, pedali sportivi R-design, pomello del cambio con finiture in pelle R-design, protezione soglia porte in metallo (logo R-design nelle porte anteriori), portellone posteriore con apertura e chiusura a comando elettrico, radio DAB, rails integrati sul tetto con finitura nero lucido, rete divisoria per vano bagagli, rivestimento in tessuto Open Grid/Pelle Nappa, sedile guida con parte cuscino anteriore estendibile elettricamente, sedile guida regolabile elettricamente (con memorie, inclusa quella degli specchi retrovisori esterni), sedile passeggero con parte cuscino anteriore estendibile manualmente, sedili anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie, sedili di tipo Contour, tappetini esclusivi R-design, sensore pioggia con funzione crepuscolare, Sensus Navigation con servizio Real Time Traffic e grafica 3D (include mappa Europa su Hard Disk, impostazione vocale della destinazione e aggiornamento cartografico Mapcare semestrale a vita, funzione ECO-driving, ricerca dei luoghi d’interesse circostanti, funzione “send-to-car” per invio alla vettura della destinazione e accesso alle app Park&Play, Yelp, Glympse, Weather e WikiLocations), Smartphone Integration, subwoofer da 250 mm Fresh Air con membrana in Mica, telaio con assetto Sport, telecomando R-design in pelle color antracite, tetto apribile panoramico, trazione integrale eAWD attiva e passiva, USB aggiuntiva nella zona anteriore del tunnel, volante a tre razze in pelle R-design e Volvo On Call.

Ricchissima anche la dotazione di sicurezza, come da tradizione Volvo: airbag frontali, laterali, a tendina e per le ginocchia del guidatore, attacchi Isofix nei due posti laterali del divano posteriore, City Safety (sistema diurno e notturno di rilevazione di veicoli, ciclisti, pedoni e grandi animali, con avviso anticollisione e frenata automatica a tutte le velocità. Include funzione di rilevamento e frenata automatica in caso di veicoli provenienti frontalmente negli incroci, supporto alla sterzata di emergenza – attivo tra i 50 e i 100 km/h – per evitare l’ostacolo nel modo più efficace e sicuro possibile e attivazione della frenata automatica anche per ridurre le conseguenze di collisioni con veicoli che sopraggiungono in senso opposto), DAC (Driver Alert Control, sistema di allerta in grado di rilevare la stanchezza del conducente e segnalare la necessità di fare una pausa tramite un avviso acustico e un messaggio nel quadro strumenti), Lane Keeping Aid (interviene con leggere correzioni dello sterzo in caso di superamento delle linee di corsia), monitoraggio pressione pneumatici, Oncoming Lane Mitigation (aiuta il conducente ad evitare collisioni quando si effettua un sorpasso in presenza di veicoli provenienti dalla direzione opposta, attivo tra i 65 e i 140 km/h), pedale del freno con funzione di sganciamento per evitare traumi al piede in caso di collisione, piantone dello sterzo collassabile, Road Sign Information (sistema che permette di visualizzare i cartelli stradali nel proprio quadro strumenti), Roll Stability Control (sistema elettronico antiribaltamento), Run-Off Road Mitigation (il sistema interviene sullo sterzo e sui freni per evitare l’uscita di strada, in caso fosse inevitabile l’uscita di strada protegge i passeggeri anteriori attraverso sedili anteriori con struttura in acciaio e con un dispositivo di assorbimento dei carichi verticali, pretensionatore pirotecnico delle cinture di sicurezza che mantiene i passeggeri al centro della seduta) e WHIPS (Whiplash Protection System, dispositivo integrato nei sedili anteriori per la protezione contro il colpo di frusta).