Toyota Yaris Cross: la piccola SUV ibrida regina dei consumi

La “baby” crossover asiatica è l’unica proposta full hybrid in questa categoria offerta anche 4×4 : altre Case come Suzuki (con Ignis e Vitara) e Hyundai (con la Kona) hanno infatti abbinato le quattro ruote motrici alla meno evoluta tecnologia mild hybrid (rispettivamente benzina e diesel) mentre Jeep e Mini (con Renegade e Countryman) hanno scommesso sull’ibrido plug-in, decisamente più costoso e più efficiente solo per chi ha tempo e voglia di ricaricare spesso la batteria.

Toyota Yaris Cross: in cosa è diversa dalla Yaris

La Toyota Yaris Cross condivide il pianale e il passo (la distanza tra le ruote anteriori e quelle posteriori) con la Yaris ma rispetto all’Auto dell’Anno 2021 è più lunga di 24 cm, più larga di 2 cm e più alta di 9,5 cm. Senza dimenticare l’altezza da terra aumentata di 2,5 cm e la posizione di seduta rialzata.

La piccola SUV giapponese soddisfa senza particolari problemi le esigenze di una coppia con un figlio ma non di più: il divano posteriore è un po’ troppo stretto e il bagagliaio (397 litri, 320 per la AWD-i a trazione integrale priva del doppio fondo a causa della presenza di un secondo motore elettrico posteriore) è nella media della categoria, anche se presenta una “chicca” di tutto rispetto (lo schienale posteriore abbattibile 40/20/40).

Toyota Yaris Cross: come funzionano il sistema ibrido e la trazione integrale

Il powertrain ibrido (full hybrid) della Toyota Yaris Cross è composto da un motore 1.5 tre cilindri a benzina da 92 CV abbinato a un’unità elettrica anteriore da 80 CV e – nel caso della versione a trazione integrale AWD-i protagonista del nostro primo contatto – a un piccolo propulsore posteriore a emissioni zero da 5,3 CV che muove le ruote dietro in caso di necessità.

Il bilanciamento della coppia motrice anteriore e posteriore viene regolato tra 100:0 e 40:60 in base alle condizioni di guida e agli input del guidatore: durante le accelerazioni, ed esempio, la forza motrice è ripartita tra “fronte” e “retro” a seconda della distribuzione dei pesi con un’aggiunta sul posteriore in caso di superfici a bassa aderenza per evitare slittamenti anche in pendenza. Nella guida a velocità costante e in frenata, invece, la vettura si comporta esattamente come una trazione anteriore per risparmiare carburante.

La Toyota Yaris Cross AWD-i può vantare rispetto alla variante a due ruote motrici sospensioni posteriori multilink, più raffinate e più efficaci del tradizionale ponte torcente. La variante 4×4 della più piccola crossover del brand asiatico prevede inoltre le modalità di guida Trail e Snow: nella prima (utile per affrontare situazioni in cui una o più ruote non sono in presa, ad esempio su terreni irregolari) il sistema frena automaticamente tutte le ruote che slittano indirizzando la forza motrice a quella che ha più grip mentre nella seconda viene gestita la risposta dell’acceleratore per aiutare a partire in sicurezza da fermo, ad accelerare o a mantenere la controllabilità durante la guida su neve o ghiaccio.