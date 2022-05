Skoda Karoq restyling: fedele alla linea

Il mondo delle SUV (e non solo quello) è cambiato ma la Skoda Karoq – nonostante il recente restyling – è rimasta fedele a se stessa nel bene e nel male. Per quanto riguarda gli elementi positivi, ad esempio, è bello vedere in un listino con “baby” crossover che raggiungono i 4,30 metri di lunghezza una proposta più corta di 4,40 metri disponibile a trazione anteriore o integrale sviluppata su un pianale del “segmento C” (lo stesso di Cupra Ateca, Seat Ateca e Volkswagen T-Roc Cabrio, per intenderci). Allo stesso tempo, però, da un lifting di una Sport Utility nata cinque anni fa (prima del dieselgate) ci saremmo aspettati più modifiche tecniche e una gamma propulsori composta non solo da unità benzina e diesel ma anche da propulsori mild hybrid, molto richiesti oggi dai clienti. Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la Skoda Karoq 1.5 TSI DSG nell’allestimento più grintoso SportLine: scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

Skoda Karoq: cosa è cambiato con il restyling Il lifting ha migliorato l’aerodinamica della Skoda Karoq attraverso alcune soluzioni come i cerchi in lega a bassa resistenza e un nuovo spoiler sul tetto: modifiche che hanno permesso di ridurre le emissioni di CO2 e i consumi. Per quanto riguarda gli altri cambiamenti estetici e tecnici segnaliamo la calandra esagonale più larga, i gruppi ottici più slanciati, i fari adattivi full LED Matrix e l’introduzione del motore 2.0 turbo benzina TSI da 190 CV.

Skoda Karoq restyling: come va il motore 1.5 TSI Il motore 1.5 turbo benzina TSI da 150 CV e 250 Nm di coppia montato dalla Skoda Karoq restyling protagonista del nostro primo contatto è un’unità elastica che punta più sul comfort che sul piacere di guida, sulla risposta ai bassi regimi più che sul brio (8,9 secondi sullo “0-100” sono un buon valore ma molte concorrenti se la cavano meglio). Un propulsore – abbinato a un cambio automatico DSG a doppia frizione a 7 rapporti rapido e fluido nei passaggi marcia – che presenta alti e bassi alla voce “consumi“: quando si viaggia tranquilli beve pochissimo (oltre 15 km/l) grazie alla tecnologia che a basso carico spegne automaticamente due cilindri ma non ama particolarmente le forti accelerazioni e i tragitti autostradali.

Skoda Karoq restyling: i motori La gamma motori della Skoda Karoq restyling è composta da cinque unità sovralimentate: un 1.0 turbo tre cilindri benzina TSI da 110 CV

un 1.5 turbo benzina TSI da 150 CV

un 2.0 turbo benzina TSI da 190 CV

un 2.0 turbodiesel TDI da 115 CV

un 2.0 turbodiesel TDI da 150 CV

Skoda Karoq restyling: prezzo nella media, dotazione da integrare La Skoda Karoq 1.5 TSI DSG SportLine protagonista del nostro primo contatto ha un prezzo in linea con quello delle rivali (35.050 euro) e una dotazione di serie che va integrata: Cerchi in lega da 18″ neri con copricerchi Aero nero opaco

Cielo abitacolo di colore nero

Colore non metallizzato speciale Grigio Acciaio incluso

Cornice della calandra e dei cristalli laterali in colore nero lucido

Denominazione marca e modello in colore nero lucido

Diffusore posteriore nero con finiture cromate

Driving Mode Select – selettore stile di guida

Fari adattivi full LED Matrix Skoda Crystal Lightning con AFS (Adaptive Frontlight System), sistema di controllo e regolazione automatica della luce dei fari abbaglianti

Illuminazione interna LED Ambient Light in 10 colorazioni

Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore

Interni in tessuto nero e inserti decorativi “Piano Black”

KESSY Full – Keyless Entry, Start and exit System

Luci di cortesia nell’abitacolo in tecnologia LED

Logo SportLine sui parafanghi anteriori sul volante

Mancorrenti al tetto di colore nero lucido

Paraurti anteriore con appendici aerodinamiche verniciate in tinta carrozzeria

Pedaliera in alluminio

Sedili sportivi con poggiatesta anteriori integrati negli schienali

Specchietti retrovisori esterni di colore nero lucido

Volante multifunzione sportivo a tre razze in pelle traforata

Climatronic – climatizzatore automatico a due zone con filtro combinato, sensore umidità e sistema Air Care

Navigatore satellitare Amundsen con display touch 8″, mappe Europa 2,5D aggiornabili gratuitamente e web radio

Parking Distance Control – Sensori per il parcheggio anteriori e posteriori con frenata d’emergenza automatica

Sedili anteriori con supporto lombare

Skoda Connect – Infotainment Online per 1 anno

Telecamera posteriore

Vetri posteriori oscurati a partire dal montante B

7 airbag con possibilità di disattivare airbag passeggero anteriore

Adaptive Cruise Control – regolatore di velocità con regolazione automatica della distanza fino a 210 km/h

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione sicurezza

Ausilio partenza in salita

Bluetooth e 8 altoparlanti

Bracciolo centrale anteriore regolabile con vano Jumbo Box

Bracciolo posteriore con portabicchieri

Driver Activity Assistant – dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente

ESC, incl. ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, frenata anti-collisione multipla MKB e differenziale autobloccante elettronico XDS+

Fari fendinebbia anteriori alogeni

Freno di stazionamento elettromeccanico con funzione Auto Hold

Front Assistant – monitoraggio radar dello spazio antistante la vettura con sistema di monitoraggio pedoni e frenata automatica d’emergenza

Ganci portaborse nel vano bagagli

Keyless Easy Start – sistema di avviamento senza chiave

Lane Assistant – sistema di mantenimento del veicolo in corsia

Light Assistant (coming/leaving home, tunnel light e day light)

Luci posteriori in tecnologia LED con indicatori di direzione dinamici

Passaruota in colore nero

Sedili anteriori regolabili in altezza

Sedili posteriori frazionabili 60:40 con schienali abbattibili dal vano bagagli

Sensore luce e pioggia con attivazione automatica fari e tergicristalli

Sistema di ancoraggio del seggiolino Isofix con TopTether per i due sedili posteriori esterni

Skoda Connect – Care Connect con sistema di Chiamata di emergenza e Service Proattivo 10 anni e Accesso Remoto per 1 anno

Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, fotocromatico lato guida

Specchietto retrovisore interno fotocromatico

Spia monitoraggio pressione pneumatici (TPM)

Tasche portaoggetti sul retro degli schienali anteriori

Vano portaoggetti nella plancia illuminato

Vano portaombrello sotto il sedile del passeggero anteriore con ombrello integrato

Wireless SmartLink – funzionalità tramite Wi-Fi per Apple CarPlay e Android Auto (per smartphone compatibili) Gli ADAS più interessanti – quelli presenti nel Travel Assistant Pack – sono optional e costano 690 euro: ci sono l’Adaptive Lane Assistant (che mantiene il veicolo all’interno della corsia e la riconosce anche in caso di cantieri stradali), il sistema di rilevamento della segnaletica stradale, il Predictive Cruise Control (che adatta la velocità in base ai limiti e alle curve), il Traffic Jam Assistant (assistenza alla marcia in caso di incolonnamento), l’Emergency Assistant (che arresta in sicurezza il veicolo nel caso in cui il conducente sia incapacitato a mantenere il controllo dell’auto), la presa USB-C sullo specchietto retrovisore interno e il Side Assistant (che segnala veicoli in avvicinamento da dietro fino a una distanza di 70 metri). Un pacchetto di accessori utile e ricchissimo che va però abbinato obbligatoriamente al Tech Pack (altri 580 euro): Virtual Cockpit (cruscotto digitale personalizzabile con display a colori da 10,2″) e Phone Box con funzione di ricarica wireless e amplificazione del segnale.

Skoda Karoq restyling: le novità in 5 punti Design esterno rivisto

Fari anteriori full LED Matrix

Aerodinamica migliorata

Emissioni di CO2 ridotte

Motore 2.0 TSI da 190 CV

Scheda tecnica Lunghezza 4,38 metri Larghezza 1,84 metri Altezza 1,61 metri Acc. 0-100 km/h 8,9 s Bagagliaio 521/1.630 litri Caratteristiche motore turbo benzina, 4 cilindri, 1.498 cc, 150 CV e 250 Nm di coppia Prezzo 35.050 euro

Dove l’abbiamo guidata Nel nostro primo contatto abbiamo guidato la Skoda Karoq restyling in Veneto e più precisamente tra Verona e Tregnago: un percorso prevalentemente extraurbano ricco di curve e tornanti che ci ha permesso di valutare in modo approfondito il comportamento stradale della SUV ceca. La crossover esteuropea si è rivelata – come ovviamente la variante pre-lifting – una piacevole compagna di viaggio: una Sport Utility costruita con grande cura poco agile nel misto – complice un peso non-piuma e uno sterzo dall’impostazione turistica – molto rassicurante ma poco divertente che invoglia ad andare tranquilli nel massimo comfort. Per chi vuole un po’ più di dinamismo consigliamo il Performance Pack (870 euro): Dynamic Chassis Control (regolazione elettronica adattiva e configurabile dell’assetto delle sospensioni), sterzo progressivo e pedaliera in alluminio. NON TUTTI SANNO CHE: Tregnago è zona di produzione di un vino DOCG (Amarone della Valpolicella) e di due DOC (Valpolicella e Recioto).