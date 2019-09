Skoda Kamiq: spazio al comfort

Conquistare clienti in un segmento affollatissimo come quello delle piccole SUV non è semplice ma la Skoda Kamiq ha tutte le carte in regola per riuscirci. La “baby” Sport Utility ceca a trazione anteriore – realizzata sullo stesso pianale della Scala (con un’altezza dal suolo aumentata di 3,9 cm per un totale di 18,8 cm) – offre infatti molti contenuti che spesso non si trovano neanche su modelli di categoria superiore. Qualche esempio? Le finiture, la silenziosità e lo spazio: il passo (2,65 metri) è addirittura più lungo di quello della sorella maggiore Karoq.

Il motore 1.0 turbo tre cilindri benzina TSI da 116 CV e 200 Nm di coppia montato dalla Skoda Kamiq protagonista del nostro primo contatto – già visto su Scala, Octavia e Karoq – è un piccolo gioiellino in grado di offrire prestazioni vivaci (“0-100” in 9,9 secondi) nel massimo silenzio.

Per quanto riguarda le finiture segnaliamo la parte superiore della plancia rivestita in plastica morbida e una maggiore qualità rispetto alle altre “B-SUV” del Gruppo Volkswagen .

Ha tutto di serie

Il prezzo della Kamiq 1.0 TSI 115 CV Style protagonista del nostro primo contatto non è ancora stato annunciato ma è facile immaginare per questa versione – alla luce dei listini Skoda degli altri Paesi che parlano di un sovrapprezzo di circa 1.000 euro rispetto alla Scala a parità di motore e allestimento – cifre leggermente inferiori ai 25.000 euro. La dotazione di serie? Molto ricca: 2 USB Type-C con connettività Apple, 8 altoparlanti, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con sicurezza per bambini, Bluetooth con funzione vivavoce e streaming audio, bracciolo centrale anteriore con vano Jumbo Box, cerchi in lega da 17”, climatizzatore automatico bizona con filtro combinato, sensore umidità e Air Care, cruise control adattivo fino a 210 km/h, fari anteriori Full LED adattivi con indicatori di direzione dinamici, fendinebbia a LED con funzione curvante integrati nei gruppi ottici anteriori, luci posteriori Full LED Crystal Lighting con indicatori di direzione dinamici, navigatore Amundsen con touchscreen da 9,2”, Gesture Control, comandi vocali, SSD da 64 GB e mappe Europa aggiornabili a vita, radio DAB, raschietto per il ghiaccio nel tappo del serbatoio, schienale dei sedili posteriori ribaltabile e divisibile (60/40), sedile conducente regolabile in altezza e sedili anteriori con supporto lombare, sensore luce con attivazione automatica fari, sensori di parcheggio posteriori con frenata di emergenza automatica, specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente, Skoda Care Connect (servizi di accesso remoto e infotainment online per 1 anno), SmartLink+ con Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink e accesso di dati di guida tramite Skoda OneApp, specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, torcia LED rimovibile nel vano bagagli, vano portaocchiali e vano portaoggetti nella plancia illuminato, vano porta-ombrello nella portiera guidatore con ombrello integrato, Virtual Cockpit (strumentazione digitale personalizzabile con display da 10,2”) e volante multifunzione in pelle con comandi radio e telefono.

Anche la dotazione di sicurezza è completa: 6 airbag con possibilità di disattivare airbag passeggero anteriore, assistente partenze in salita, Driver Activity Assistant (riconoscimento stanchezza conducente), Front Assistant con riconoscimento pedoni e frenata di emergenza, Lane Assistant (mantenimento del veicolo in corsia), monitoraggio pressione pneumatici e sistema di ancoraggio Isofix con TopTether per 3 seggiolini.