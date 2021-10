Skoda Fabia: piccola già grande

La Skoda Fabia è sempre stata una piccola più grande delle rivali: nelle dimensioni e nei contenuti. Con la quarta generazione la “segmento B” ceca – sviluppata sullo stesso pianale delle Seat Ibiza e Arona e delle Volkswagen Polo e T-Cross – ha addirittura esagerato presentandosi sul mercato con dimensioni esterne e interne e livelli di comfort che si avvicinano molto a modelli di categoria superiore. Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la Skoda Fabia più costosa del listino: la 1.0 TSI 110 CV DSG, disponibile esclusivamente in abbinamento al più ricco allestimento Style. Scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

Skoda Fabia: spazio in primo piano La Skoda Fabia è sempre stata un’auto spaziosa e continua a sorprendere a ogni cambio di generazione: il divano è largo a sufficienza per accogliere abbastanza comodamente tre passeggeri e il bagagliaio è immenso (380 litri che diventano 1.190 quando si abbattono i sedili dietro). Non mancano inoltre alcune soluzioni intelligenti che aumentano la versatilità come le tasche porta smartphone sul retro degli schienali dei sedili anteriori, l’ombrello integrato nella portiera del conducente e il raschietto per il ghiaccio nello sportello del serbatoio del carburante con scala di misurazione per il controllo del battistrada. Non vi basta? Nel ricco listino degli optional è possibile trovare altre “chicche” come la presa USB-C per lo specchietto retrovisore interno (40 euro) che serve a caricare ad esempio una dashcam.

Skoda Fabia: la gamma motori La gamma motori della quarta generazione della Skoda Fabia per il momento è composta solo da unità a benzina, più precisamente da quattro propulsori 1.0 a tre cilindri: un 1.0 tre cilindri a benzina da 65 CV

un 1.0 tre cilindri a benzina da 80 CV

un 1.0 turbo tre cilindri a benzina TSI da 95 CV

un 1.0 turbo tre cilindri a benzina TSI da 110 CV

Nuova Skoda Fabia: come va Si sale a bordo della Skoda Fabia e ci si ritrova in un abitacolo dominato da plastiche rigide ma ben assemblate a impugnare un volante molto curato che presenta comandi originali che gratificano la vista e il tatto. Il display di serie è da 8″: per avere quello più grande da 9,2″ bisogna per forza acquistare il navigatore (optional a 880 euro nel Navigation Pack). La piccola ceca è un’auto molto ingombrante (4,11 metri di lunghezza) e i montanti dietro voluminosi non aiutano nelle manovre: i sensori di parcheggio posteriori – impreziositi dall’utile frenata automatica – sono di serie mentre per avere la telecamera bisogna acquistare il pacchetto Light and View Pack (540 euro) che comprende anche i sensori luci e pioggia, lo specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente e i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con quello del conducente fotocromatico. Il motore 1.0 turbo tre cilindri benzina TSI da 110 CV è un piccolo gioiello silenzioso e vivace in grado di offrire prestazioni quasi sportive (205 km/h di velocità massima e 9,6 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari) ed è abbinato – sul modello protagonista del nostro primo contatto – a un cambio automatico DSG (doppia frizione) a sette rapporti rapido nei passaggi marcia. Nonostante queste premesse la “segmento B” esteuropea punta più sul comfort che sul piacere di guida, come dimostra la taratura tendente al soffice delle sospensioni.

Skoda Fabia: prezzo e dotazione di serie La Skoda Fabia 1.0 TSI 110 CV DSG protagonista del nostro primo contatto ha un prezzo (22.100 euro) e una dotazione di serie in linea con quanto offerto dalle rivali: Sicurezza Airbag laterali anteriori

Airbag lato conducente e passeggero (disattivabile)

Airbag per la testa a tendina

Apertura automatica della chiusura centralizzata e attivazione luci di emergenza in caso di urto

Ausilio per partenza in salita (Hill Hold Control)

Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer), numero di telaio visibile sul parabrezza

Driver Activity Assistant – dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente

ESC, inclusi ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+ e MKB

Freni a disco anteriori e posteriori

Front Assistant con riconoscimento pedoni – monitoraggio radar dello spazio antistante la vettura e funzione di frenata automatica di emergenza

Lane Assistant – sistema di mantenimento del veicolo in corsia

Luce posteriore fendinebbia

Predisposizione per seggiolino Isofix con TopTether sui sedili posteriori esterni e passeggero anteriore

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPM+)

Skoda Care Connect – Servizi di chiamata di emergenza (a vita) con Service proattivo (10 anni)

Cruise Control Design Calotte specchietti di colore Nero Tulipano

Cerchi in lega Proxima Aero 6J x 16″ Neri ad alta efficienza aerodinamica

Color Concept Nero – Carrozzeria Bi-colore con montante A e spoiler posteriore di colore Nero Tulipano

Cornice dei finestrini cromata

Interni Style in tessuto Nuba

Pacchetto Ambient Light

Plancia in tessuto Nuba e listello decorativo

Cornice calandra cromata

Pacchetto Cromo Comfort Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con sicurezza per bambini

Climatronic – climatizzatore automatico a due zone con filtro combinato, sensore umidità

Keyless Easy Start – sistema di avviamento senza chiave

Sedile passeggero anteriore regolabile in altezza

Sedili anteriori con supporto lombare regolabile manualmente

Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente

2 USB Type-C con connettività Apple

4 maniglie ripiegabili sul cielo

6 altoparlanti con Skoda Surround

Bluetooth

Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli)

Impugnatura leva del cambio e del freno a mano in pelle

Radio Boleri con display touchscreen 8″

Ricezione radio digitale DAB

Sedile conducente regolabile in altezza

Sensori per il parcheggio posteriori con frenata automatica di emergenza

SmartLink via cavo con CarPlay (Apple), Android Auto (Google) e accesso ai dati di guida tramite My Skoda app

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Volante multifunzione in pelle a 2 razze (con comandi radio e telefono) Funzionalità Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti Jumbo Box

Fari fendinebbia anteriori

Luci posteriori di posizione e stop in tecnologia LED

Clip porta ticket sul montante A

Fari anteriori anabbaglianti, abbaglianti e luci diurne in tecnologia LED

Fari fendinebbia posteriori

Ganci per borse nel vano bagagli

Kit riparazione pneumatici (compressore da 12V + flacone con liquido adesivo)

Light Assistant (coming home, leaving home, accensione automatica dei fari, tunnel light e day light)

Lunotto posteriore in vetro atermico e riscaldabile

Maxi DOT – display multifunzione con computer di bordo

Raschietto per il ghiaccio sul tappo del serbatoio del carburante

Schienale dei sedili posteriori ribaltabile divisibile (60/40)

Servosterzo elettromeccanico

Sistema di regolazione delle prese d’aria del radiatore

Specchi di cortesia nelle alette parasole

Start-Stop e funzione di recupero dell’energia in frenata

Tasche portaoggetti sul retro degli schienali dei sedili anteriori

Tasche porta smartphone sul retro degli schienali dei sedili anteriori

Vano portaocchiali (non disponibile con tetto panoramico)

Vano portaoggetti di fianco al conducente (a sinistra sotto il volante)

Vano portaombrello nella portiera del conducente con ombrello integrato

Skoda Fabia: le novità in 5 punti Nuovo pianale MQB A0

Addio alla Wagon

La piccola più aerodinamica in commercio

Solo motori benzina

Design totalmente rivisto

Scheda tecnica Lunghezza 4,11 metri Larghezza 1,78 metri Altezza 1,46 metri Acc. 0-100 km/h 9,6 s Bagagliaio 380/1.190 litri Caratteristiche motore turbo benzina, 3 cilindri, 999 cc, 110 CV Prezzo 22.100 euro

Dove l’abbiamo guidata Nel nostro primo contatto abbiamo guidato la quarta generazione della Skoda Fabia in provincia di Verona e più precisamente tra Villafranca di Verona, Lazise e Peschiera del Garda. Un percorso extraurbano carente di tratti veloci che ci ha permesso di apprezzare le grandi doti di comfort della piccola ceca. Durante il test la “segmento B” di Mladá Boleslav si è rivelata tanto grintosa nelle prestazioni quanto efficiente nei consumi: con uno stile di guida normale siamo riusciti a rimanere sopra quota 15 km/l. Merito dell’eccellente aerodinamica (Cd di 0,28, valore record nel segmento) – ottenuta attraverso una protezione maggiore del sottoscocca, lamelle nella presa d’aria inferiore del paraurti anteriore che si chiudono automaticamente quando c’è poca necessità di raffreddamento e cerchi in lega ottimizzati dall’estetica a nostro avviso non particolarmente riuscita – e del motore. Il propulsore 1.0 sovralimentato adotta cilindri rivestiti al plasma (attrito ridotto rispetto alle canne in ghisa) ed è più efficiente anche grazie al ciclo Miller (valvole di aspirazione che rimangono aperte più a lungo durante la fase di compressione). NON TUTTI SANNO CHE – A Villafranca di Verona ha sede uno dei musei dell’automobile più belli d’Italia: il Museo Nicolis. Uno spazio espositivo ricco di vetture esclusive impreziosito da altre collezioni (moto, biciclette, strumenti musicali, macchine da scrivere, macchine fotografiche, etc…).

Dove vorremmo guidarla Avremmo voluto mettere alla prova la Skoda Fabia su veloci strade di montagna ma al termine del test il nostro giudizio sul comportamento stradale probabilmente non sarebbe cambiato. La quarta serie della piccola ceca è un’auto onesta, sicura e sincera rivolta a chi vuole una vettura soprattutto comoda: esistono molte concorrenti più coinvolgenti nelle curve ma poche rivali sono così mature. Le concorrenti