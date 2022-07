Seat Tarraco FR: come va la 2.0 TSI 245 CV

La Seat Tarraco 2.0 TSI 245 CV FR non è un’auto per tutti: la variante “racing” della SUV media spagnola – cugina della Skoda Kodiaq RS con cui condivide il pianale e il motore – è rivolta ai padri di famiglia che hanno bisogno di spazio ma non possono rinunciare alle prestazioni. Sotto il cofano della crossover iberica a trazione integrale, infatti, si trova lo stesso propulsore di un’icona della sportività: la Volkswagen Golf GTI. Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la Seat Tarraco 2.0 TSI 245CV nell’allestimento FR: scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

Seat Tarraco: i motori La gamma motori della Seat Tarraco – Sport Utility disponibile a trazione anteriore o integrale – è composta da cinque unità sovralimentate: un 1.5 turbo benzina TSI da 150 CV

un 2.0 turbo benzina TSI da 190 CV

un 2.0 turbo benzina TSI da 245 CV

un 2.0 turbodiesel TDI da 150 CV

un 2.0 turbodiesel TDI da 200 CV

Seat Tarraco: abitabilità e bagagliaio La Seat Tarraco è una SUV ingombrante (4,73 metri di lunghezza non sono pochi da gestire: per fortuna di serie ci sono il Park Assist e i sensori di parcheggio posteriori con sistema di visualizzazione dell’area di manovra) e – come tutte le crossover di questa categoria – spaziosa. Volendo – e pagando 870 euro – si può avere anche a 7 posti. Va detto, però, che spesso la concorrenza in questo segmento offre ancora più centimetri nella zona delle spalle e della testa di chi si accomoda dietro. Lo stesso discorso vale per il bagagliaio, indubbiamente grande (760 litri) seppur con un volume inferiore a quello di diverse rivali. Per quanto riguarda le finiture, invece, si raggiungono livelli altissimi alle voci “materiali” e “assemblaggi”: stiamo d’altronde parlando dell’unica auto non Volkswagen prodotta nel leggendario stabilimento tedesco di Wolfsburg.

Seat Tarraco 2.0 TSI 245 CV: scatta meglio della Golf GTI Volete sapere una cosa curiosa? La Seat Tarraco 2.0 TSI 245 CV – dotata (come abbiamo in visto in precedenza) dello stesso motore della Volkswagen Golf GTI, più pesante di 300 kg ma con il vantaggio del 4×4 – scatta meglio della compatta tedesca: “0-100” in 6,2 secondi contro 6,3. La SUV media spagnola ospita sotto il cofano un gioiello sovralimentato a benzina da due litri corposo ai bassi regimi, convincente in allungo e reattivo in qualsiasi situazione. Il compagno di viaggio perfetto per chi ama la grinta e non si preoccupa più di tanto dei consumi: anche guidando senza esagerare è difficile superare quota 10 km/l (un valore comunque buono considerando il tipo di veicolo). La Seat Tarraco convince anche in (quasi) tutte le altre voci relative al piacere di guida: il cambio automatico DSG – doppia frizione – a sette rapporti è rapido nei passaggi marcia, lo sterzo è sorprendemente reattivo e l’impianto frenante è potente. Nonostante questo la crossover iberica resta un’auto più rassicurante che divertente: il peso elevato (quasi 1,8 tonnellate in ordine di marcia) si fa sentire nei cambi di direzione.

Seat Tarraco 2.0 TSI 245 CV FR: prezzo interessante, dotazione da integrare La Seat Tarraco 2.0 TSI 245 CV FR protagonista del nostro primo contatto può vantare un prezzo relativamente contenuto (48.000 euro) e una dotazione di serie non molto ricca: Audio – Navigazione Sistema di Navigazione con display touch da 9,2″

Seat Connect con Online infotainment e Media & Internet

Seat Full Link wireless

Seat Virtual Cockpit Cerchi – Pneumatici – Assetti Cerchi in lega “Exclusive Cosmo Grey 37/1″ da 19”

Pneumatici autosigillanti Carrozzeria – Esterni Mancorrenti al tetto e cornici finestrini laterali neri

Vetri posteriori oscurati

Spoiler al tetto

Specchietti esterni colore grigio FR riscaldati e richiudibili elettricamente

Paraurti sportivi Comfort – Interni Park assist

Kessy entry (sistema di accesso senza chiave)

Sedili anteriori supersportivi bucket in tessuto (portadocumenti sotto i sedili anteriori non inclusi)

Pedaliera in alluminio

Nuovo volante sportivo multifunzione con logo FR

Regolazione elettrica sedile conducente con funzione memory (senza regolazione lombare sedile passeggero ma con regolazione manuale dell’altezza)

Battitacco portiere anteriori in alluminio e illuminati

Sterzo progressivo

Seat Drive profile con selettore “Driving experience”

Ambient light nei pannelli delle portiere anteriori e posteriori

Pacchetto cromature interne

Sistema di rilascio sedili seconda fila meccanico

Cielo dell’abitacolo nero

Finiture cromate all’interno dell’abitacolo

Leve del cambio al volante

Climatronic 3 zone

Kessy go (sistema di avviamento senza chiave)

Seat Full LED con coast-to-coast posteriore

Welcome Light

Indicatori di direzione posteriori dinamici

Bracciolo centrale anteriore con bocchetta d’aerazione posteriore

Bracciolo centrale posteriore

Portaocchiali al tetto

Consolle centrale con portaoggetti integrato e portabicchiere

Illuminazione interna a LED (luci di lettura anteriori e posteriori, luce vano piedi, luce bagagliaio e cassetto portaoggetti)

Doppio fondo nel vano bagagli

Specchietto interno fotocromatico frameless

Sedile anteriore destro abbattibile

Convenience Pack (Sensori luci e pioggia, specchietto interno antiabbagliamento, funzione Coming & Leaving Home)

Freno di stazionamento elettrico con funzione “autohold”

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Chiusura centralizzata con telecomando + 2 chiavi richiudibili Sicurezza – Tecnologia Safe & Driving Pack M

Adaptive cruise control (ACC) con funzione predittiva

Traffic sign recognition (sistema di riconoscimento dei segnali stradali)

Sistema E-Call (chiamata di emergenza)

Front Assist con sistema di rilevamento pedoni e ciclisti

Lane Assist

7 airbag (2 frontali, 2 laterali, 2 tendina + ginocchia conducente)

3 attacchi Isofix (due sulla seconda fila, 1 lato passeggero sedili anteriori)

ABS (sistema di frenata antibloccaggio)

ESP (controllo elettronico della stabilità)

XDS (sistema differenziale elettronico)

Sistema di riconoscimento della stanchezza

Sistema di controllo della pressione pneumatici

Sensori di parcheggio posteriori con sistema di visualizzazione dell’area di manovra Sorprende, però, dover pagare a parte accessori come la videocamera posteriore (375 euro) e il portellone elettrico con sistema “handsfree” (540 euro).

Scheda tecnica Caratteristiche motore turbo benzina, 4 cilindri in linea, 1.984 cc, 245 CV Cambio automatico (doppia frizione) a 7 rapporti Trazione integrale permanente Dimensioni 4,73/1,84/1,67 metri Acc. 0-100 km/h 6,2 s Consumi 10,9-11,9 km/l Prezzo 48.000 euro

Dove l’abbiamo guidata Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la Seat Tarraco 2.0 TSI 245 CV tra Barcellona e Milano: una prova non programmata dovuta a uno sciopero dei controllori di volo degli aeroporti del capoluogo lombardo che ci ha impedito di tornare a casa dopo l’evento Cupra riguardante i progetti futuri del brand iberico. Un percorso autostradale che ha esaltato le doti da stradista della Sport Utility iberica: un mezzo che ha offerto (come visto in precedenza) consumi relativamente contenuti, qualche fruscio aerodinamico di troppo alle alte velocità e sospensioni non esageratamente morbide sulle sconnessioni. NON TUTTI SANNO CHE – La Catalogna è l’unica “regione” al mondo che ospita gare di F1, MotoGP e WRC. Senza dimenticare il Mondiale Superbike… Dove vorremmo guidarla Non possiamo davvero chiedere di più. La vettura ci è stata gentilmente prestata da Seat per tornare a casa in una situazione di emergenza e abbiamo potuto guidarla per oltre 1.000 km. Ci sarà tempo e modo di testarla con i motori 1.5 TSI e 2.0 TDI, più adatti alla clientela italiana. Le concorrenti