Seat Leon e-Hybrid: il bello del plug-in

Seat Leon e-Hybrid: il sistema ibrido plug-in nel dettaglio

Il sistema ibrido plug-in della Seat Leon e-Hybrid protagonista del nostro primo contatto è lo stesso adottato da altri modelli del Gruppo Volkswagen: Audi A3 TFSI e, Skoda Octavia Plug-In Hybrid e Volkswagen Golf eHybrid. Sotto il cofano troviamo un motore 1.4 turbo benzina TSI da 150 CV abbinato a un’unità elettrica da 115 CV e a un ottimo cambio automatico DSG (doppia frizione) a sei rapporti. Il risultato? 204 CV di potenza totale, 350 Nm di coppia, un’eccellente risposta ai bassi regimi e prestazioni degne di una sportiva: 220 km/h di velocità massima e 7,5 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari.

La batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh, posizionata sotto i sedili posteriori, garantisce un’autonomia in modalità elettrica di 64 km – 140 km/h la velocità massima raggiungibile a emissioni zero – e si ricarica in 3 ore e 40 minuti con una wallbox da 3,6 kW (poco meno di sei ore con un caricatore da 2,3 kW). Tre le versioni di wallbox disponibili: Seat Charger, Seat Charger Connect (con possibilità di controllare il processo di ricarica tramite l’app Charging e la compatibilità WLAN/LAN) e Seat Charger Pro (comunicazione 4G e informazioni aggiuntive sulle sessioni di ricarica e sui consumi).

La app Seat Connect prevede nuove funzioni per l’ibrido plug-in come la gestione da remoto del processo di ricarica tramite il sistema e-Manager e il controllo del climatizzatore (l’auto può essere preriscaldata per un periodo fino a 30 minuti: il sistema funziona da 15°C a 22°C).

La Seat Leon e-Hybrid si avvia sempre in modalità elettrica (a patto che la batteria sia sufficientemente carica) e il motore passa alla modalità Hybrid se l’energia degli accumulatori scende al di sotto di un determinato livello o se si superano i 140 km/h. In modalità ibrida si può inoltre conservare lo stato di carica, aumentarlo o ridurlo fino a un livello predefinito in modo da poter raggiungere la propria destinazione in un’area urbana sfruttando l’energia elettrica. Il guidatore può selezionare la guida “full electric” o “full hybrid” solo attraverso il display: una soluzione non molto intuitiva…