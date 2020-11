Renault Twingo Electric: tutta sua la città

Renault Twingo Electric: autonomia, batteria e ricarica

La piccola – ma molto leggera, solo 165 kg – batteria (22 kWh) della Renault Twingo Electric non aiuta alla voce “autonomia“: la Casa francese dichiara una percorrenza di 190 km e nel nostro primo contatto – svolto prevalentemente in città con un tratto di tangenziale in modalità Eco ma usando il climatizzatore – siamo riusciti a superare quota 150 guidando in modo normale.

La modalità di guida B Mode – che permette di scegliere tra tre livelli di recupero energetico in fase di decelerazione – non è molto efficace: a differenza di altri sistemi simili sulla francesina non basta rilasciare il pedale dell’acceleratore per arrestarsi, bisogna comunque usare il freno.

Per quanto riguarda i tempi di ricarica, usando una colonnina da 22 kW, in 30 minuti si possono guadagnare 80 chilometri mentre ci vuole un’ora e mezza per il “pieno”. Valori che salgono a 3 ore e 15 minuti (11 kW), 4 ore (7,4 kW), 8 ore (3,7 kW) e 15 ore (presa domestica da 2,3 kW).