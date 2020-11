Renault Captur Plug-in Hybrid: ibrida alla spina democratica

Renault Captur Plug-in Hybrid: come funziona il sistema ibrido plug-in

Il particolare schema ibrido plug-in della Renault Captur Plug-in Hybrid è composto da un motore 1.6 aspirato a benzina da 91 CV abbinato a due unità elettriche: quella principale da 67 CV gestisce la trazione full electric mentre la seconda (uno starter ad alta tensione chiamato HSG che lavora a 400 Volt) da 34 CV funge principalmente da sincronizzatore avviando istantaneamente il propulsore termico e portandolo subito ai giri giusti per l’inserimento della marcia corretta (ad esempio quando il guidatore richiede potenza o quando la batteria si sta per scaricare).

Grazie al collegamento tramite ingranaggi al volano del motore a benzina se serve potenza aggiuntiva l’HSG mette subito a disposizione l’unità 1.6 per questa spinta o per ricaricare la batteria. Senza dimenticare il recupero dell’energia cinetica del propulsore a combustione che viene poi inviata all’accumulatore.

In parole povere la Renault Captur Plug-in Hybrid – che può vantare una potenza totale di 158 CV – è una piccola SUV che cerca di andare il più possibile in modalità elettrica dotata di un motore a benzina che offre supporto quando si accelera a fondo, che produce energia per gli accumulatori e che opera nelle curve di coppia più efficienti (tra i 2.000 e i 4.000 giri).

La modalità Pure permette di passare al “full electric” a condizione che vi sia una riserva sufficiente (c’è anche un pulsante EV che consente di forzare la modalità elettrica, ma anche in questo caso l’unità a benzina interviene se serve), in Sport si sfruttano tutti e tre i motori – se c’è sufficiente energia – per avere il massimo delle prestazioni mentre la modalità E-Save limita l’utilizzo del motore elettrico privilegiando il 1.6 per poter mantenere la riserva di carica (minimo il 40%) e potersi affidare in questo modo solo alla batteria quando lo si desidera.