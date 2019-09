Opel Astra 2020: restyling ecologico e a basse emissioni

Che vita difficile ha avuto, l’Astra: vittima di una competizione imposta dall’esterno – la stampa ha sempre provato un certo piacere sadico nel costruire una rivalità con la Golf, neanche fossero la Cuccarini e la Parisi dell’automotive – la compatta di Opel ha sembrato non riuscire mai a soddisfare le aspettative.

Di chi, poi, non è dato a saperlo, perché l’Opel Astra è un’auto che non è mai dispiaciuta veramente a nessuno, vuoi per lo stile equilibrato, vuoi per i contenuti tecnologici di buon livello. Ma un po’ come quelle ragazze carine ma moderate, l’Astra sta simpatica a tutti ma non è mai finita “in copertina”, sgomitata via da auto con décolleté più generosi o modelli androgini dai zigomi pronunciati.

Con questo facelift della quinta generazione, l’Opel Astra prova a dare una svolta. Mettendo su un vestitino francese (Opel è entrata in orbita PSA, con l’acquisizione del brand da parte del Gruppo), rifacendosi il trucco e ricordando al mondo che ehi, anche lei è in età da marito. Ed è un buon partito.