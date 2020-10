Nuova Fiat 500 Cabrio: solo elettrica (per ora)

La prima 500 prodotta in Italia dopo 45 anni (le versioni della seconda serie – quelle benzina, GPL e mild hybrid benzina – sono assemblate in Polonia dal 2007) vede la luce nello stabilimento torinese di Mirafiori : un ritorno a casa per un’auto simbolo del “ made in Italy “.

La nuova Fiat 500 è disponibile in ben tre varianti di carrozzeria – “normale”, 3+1 (con una piccola portiera posteriore sul lato destro che si apre controvento per agevolare l’accesso ai sedili dietro) e Cabrio (con capote in tela e montanti fissi) – ma per il momento è offerta solo con l’alimentazione elettrica. Due i motori acquistabili sulla terza generazione della citycar torinese: 95 o 118 CV.

La ricarica della nuova Fiat 500 può essere effettuata anche con un sistema fast charge da 85 kW (solo 50 kW per la Action) che consente di portare la batteria da 0 all’80% in 35 minuti e di guadagnare 50 km in circa 5 minuti. Per il “pieno” domestico durante la notte si può usare il cavo Mode 2 da 3 kW offerto di serie ma pagando si può optare per soluzioni più rapide utilizzando il cavo trifase Mode 3 da 11 kW (300 euro) e la wallbox di Mopar (399 euro).

La Casa piemontese dichiara per la Nuova Fiat 500 Cabrio Icon da noi guidata una percorrenza compresa tra 300 e 303 km (valore che sale a 320 km per il “cinquino” senza tetto in tela). Dati molto interessanti che tolgono molta ansia al guidatore: nella realtà a seconda della velocità, dello stile di guida e dell’uso o meno di accessori come il climatizzatore e la radio si oscilla tra 250 e 300 km.

Tre le modalità di guida, selezionabili attraverso l’ e-Mode selector : Normal , Range (ideale per la città, attiva la funzione “one pedal” che garantisce un’elevato recupero di energia quando si rilascia il pedale dell’acceleratore) e Sherpa. Quest’ultima è fortemente consigliata quando l’autonomia è al minimo in quanto fa di tutto per portare la vettura a casa o alla colonnina più vicina limitando la velocità massima a 80 km/h, rendendo più soft la risposta dell’acceleratore e disattivando il climatizzatore e i sedili riscaldabili.

La Fiat Nuova 500 Cabrio ospita sotto il cofano un motore elettrico da 118 CV che permette alla citycar torinese di raggiungere una velocità massima di 150 km/h e di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 9 secondi. Un propulsore vivace in grado di regalare tanta vivacità e una spinta immediata: chissà come potrebbe andare forte una Abarth 500 elettrica se già questa va così bene…

Fiat 500 elettrica: la praticità non è il suo forte

Chi acquista una Fiat 500 non lo fa di certo per la praticità: la terza generazione (quella elettrica) ha un abitacolo costruito con cura più largo di quello della seconda serie – quella ancora venduta con i motori benzina, GPL e mild hybrid benzina – e il passo è aumentato di 2 cm ma i sedili dietro continuano a essere più adatti a dei bambini. Senza contare l’accessibilità non eccelsa: i sedili anteriori non hanno memoria e quando si abbattono per far sedere i passeggeri posteriori non tornano nella posizione di partenza. Anche il bagagliaio è piccino, come sempre.

Il posto guida può invece vantare un sedile comodo, una posizione di seduta ampiamente configurabile e un pratico vano portaoggetti sotto il display dell’infotainment. Per uscire dalla vettura bisogna premere un pulsante (in caso di emergenza c’è una maniglia tradizionale posizionata nella parte bassa del pannello porta) mentre per entrare ci sono le maniglie elettriche con sistema “e-latch“: basta sfiorare il tasto nascosto per sbloccare la vettura.