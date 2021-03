Militem, il lato esagerato di Jeep e Ram

A bordo di Militem Hero non si passa certo inosservati. Basta guardarsi intorno ai semafori ché la gente ti osserva, incuriosita da una versione “riveduta e corretta” di Jeep Renegade, una sorta di “cavaliere corazzato”, comodo per lunghi viaggi e, perché no, anche per tratti off-road dove poter si divertire.

Militem Hero, le caratteristiche della vettura

Militem è un marchio italiano, american style, che si occupa, nello specifico, di customizzare vetture di Jeep e Ram; la Hero è una vera e propria “muscle car” con interventi estetici studiati ad hoc che hanno riguardato, in particolare, la zona frontale e i passaruota. La calandra riprende il family feeling tipico di tutta la gamma, con il logo della stella e la sigla in bella mostra sulla griglia anteriore. Sotto i grandi passaruota, trovano posto pneumatici più larghi da 20 pollici, in grado di offrire una maggiore trazione, soprattutto nei tratti sconnessi. Si possono scegliere quattro differenti impostazioni di guida (snow, sand, mud, rock) che vanno ad aggiungersi ad “auto”, per affrontare le diverse condizioni del fondo stradale. Anche l’assetto è stato completamente rivisto, con un incremento di 1,5” e sono state montate sospensioni MILITEM Lift Extreme Performance Shocks, in grado di contribuire a rendere la suv maggiormente sicura nella guida quotidiana.

Non mancano gli ADAS di ultima generazione, a cominciare dal Lane Departure Warning Plus, l’Intelligent Sèeed Assist e il Traffic Sign Recognition, di serie su Hero.

Il leit-motiv a stella presente sulla carrozzeria è ben visibile anche all’interno dell’abitacolo, con sedili in pelle, abbinati a cuciture e ricami a contrasto (sul nostro esemplare in prova), con una buona cura per i dettagli.

Sotto il cofano c’è il motore 2.0 litri Turbodiesel Multijet da 190 CV, abbinato al cambio automatico a 9 marce e omologato Euro 6D.

Ogni modello Militem può essere ulteriormente personalizzato, con numerosi optional che riguardano non solo l’aspetto estetico, ma anche con elaborazioni high performance dei propulsori.

Militem Hero, la fotogallery