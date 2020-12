Mercedes GLE 53 AMG: un leggero brivido ibrido

Abbiamo guidato (per poco tempo, purtroppo) la Mercedes GLE 53 AMG: la variante sportiva a sei cilindri della grande SUV più amata dagli italiani è raffinata, grintosa, pratica e ricca di tecnologia. Una Sport Utility mild hybrid benzina di lusso rivolta a chi cerca un mezzo completo

La Mercedes GLE 53 AMG è la variante sportiva a sei cilindri della seconda generazione della grande SUV tedesca, la Sport Utility di lusso più amata dagli italiani. Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare – per poco tempo, purtroppo – la grintosa 4×4 mild hybrid (ibrida leggera, per intenderci) benzina della Stella: un mezzo raffinato, grintoso, pratico e ricco di tecnologia rivolto a chi cerca una vettura completa. Scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

Credits: Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ (2019), selenitgrau;Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 212 g/km* Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ (2019), selenite grey;Combined fuel consumption: 9.3 l/100 km, combined CO2 emissions: 212 g/km* Credits: Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ (2019), selenitgrau;Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 212 g/km* Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ (2019), selenite grey;Combined fuel consumption: 9.3 l/100 km, combined CO2 emissions: 212 g/km* /

Mercedes GLE 53 AMG: come funziona il sistema mild-hybrid Il motore della Mercedes GLE 53 AMG è un 3.0 mild hybrid benzina a sei cilindri in linea a doppia sovralimentazione – turbocompressore a gas di scarico più un compressore elettrico supplementare – in grado di generare una potenza complessiva di 457 CV (435+22) e una coppia totale di 770 Nm (520+250). Un sistema mild hybrid che permette tra l’altro, in alcune Regioni, di non pagare il superbollo (3.286,95 euro, calcolati su 320 kW termici) per i primi tre anni. L’alternatore-starter EQ-Boost installato tra il motore e il cambio genera 22 CV di potenza e 250 Nm di coppia, racchiude in un potente motore elettrico le funzioni di motorino di avviamento e di alternatore e alimenta anche la rete di bordo a 48V (che a sua volta alimenta attraverso un convertitore CC/CC la tradizionale rete a 12 volt che gestisce l’illuminazione, la plancia, le visualizzazioni per l’infotainment e le centraline di comando). Il propulsore termico è più compatto rispetto a un’unità a benzina tradizionale in quanto privo della trasmissione a cinghia per i gruppi ausiliari sul lato frontale ed è più efficiente grazie anche al sistema di post-trattamento dei gas di scarico più vicino al motore. Solo il filtro antiparticolato continua a far parte dell’impianto di scarico nel sottoscocca.

Mercedes GLE 53 AMG: design, spazio e finiture Il design della Mercedes GLE 53 AMG è grintoso ma non chiassoso: fuori spicca la mascherina del radiatore specifica AMG con 15 listelli verticali mentre dentro ci pensano alcuni dettagli rossi a rendere più sportivi gli interni (costruiti con grande cura e insonorizzati alla perfezione). La grande SUV della Stella è un mezzo perfetto per le famiglie: il bagagliaio è ampio e l’abitacolo può accogliere fino a sette passeggeri (pagando 2.184 euro).

Mercedes GLE 53 AMG: prezzo e dotazione di serie La Mercedes GLE 53 AMG protagonista del nostro breve primo contatto in pista ha un prezzo alto ma adeguato ai contenuti offerti (93.382 euro) e una dotazione di serie che comprende: Pacchetti speciali Pacchetto Premium Pacchetti Mirror Package Esterni Vetri oscurati (opzione removibile) Design esterno Estetica AMG Assetto e sospensioni Sospensioni attive

Airmatic o AMG Ride Control+ per motori AMG Cerchi Cerchi in lega leggera AMG da 20″ a 5 doppie razze verniciati in nero e torniti con finitura a specchio, con pneumatici ant. 275/50 R20, post. 275/50 R20 Fari Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus

Multibeam LED Interni Tappetini AMG

Copertura del bagagliaio Easy-Pack

Luci soffuse “ambient”

Portellone posteriore Easy-Pack Telematica Sistema multimediale MBUX

Interfacce USB supplementari

Carica wireless Display Realtà aumentata per la navigazione MBUX

Widescreen Equipaggiamento abitacolo Soglie d’ingresso anteriori illuminate con scritta “AMG” Sedili Sedili riscaldabili per lato guida e passeggero

Memory package Volante Volante Performance AMG in pelle Nappa nera Equipaggiamenti Serbatoio del carburante con volume maggiorato (85 l) Cielo Cielo in tessuto nero Sistemi di assistenza alla guida Blind Spot Assist: sistema di controllo dell’angolo morto di visuale degli specchietti

Active Lane Keeping Assist

Active Brake Assist

Pacchetto Parcheggio con telecamera a 360°

Controllo della pressione pneumatici

Traffic Sign Assist AMG Impianto di scarico Performance AMG

Tasti sul volante AMG Rivestimenti in pelle sintetica artico e dinamica Pelle sintetica artico/microfibra Dinamica nera con cuciture rosse Equipaggiamenti speciali Integrated Starter Generator Generation 1

Sistema 48V Cambio Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus, con regolatore di velocità (Speedtronic) e limitatore di velocità (Speedtronic) inclusi; comandi al volante per uso sequenziale Navigazione funzioni estese MBUX

Navigatore Audio Radio Digitale Climatizzazione Climatizzazione automatica Mercedes me connect. Servizi digitali Predisposizione per servizi di navigazione (utilizzabile gratuitamente per 3 anni dall’attivazione)

Predisposizione per Setup vettura (utilizzabile gratuitamente per 3 anni dall’attivazione)

Predisposizione per Monitoraggio vettura (utilizzabile gratuitamente per 3 anni dall’attivazione)

Predisposizione per car sharing (utilizzabile gratuitamente per 3 anni dall’attivazione)

Modulo comunicazione (LTE) Sicurezza e comfort Airbag ginocchia

Tirefit Utilità Disattivazione automatica airbag anteriori

Scheda tecnica Lunghezza 4,92 metri Larghezza 1,95 metri Altezza 1,80 metri Acc. 0-100 km/h 5,3 s Velocità max 250 km/h Caratteristiche motore turbo mild hybrid benzina, 6 cilindri in linea, 2.999 cc, 457 CV. 770 Nm Prezzo 93.382 euro

Dove l’abbiamo guidata Nel nostro primo contatto abbiamo guidato per pochi chilometri la Mercedes GLE 53 AMG in pista nell’autodromo di Vallelunga. La grande SUV sportiva della Stella se l’è cavata egregiamente mostrando un comportamento stradale rassicurante e coinvolgente: merito della trazione integrale, dei programmi di marcia specifici AMG e dell’assetto Active Ride Control+ AMG con sospensioni pneumatiche (comode nell’uso normale e con qualche reazione secca sulle sconnessioni in modalità Sport e Sport+, com’è giusto che sia). Nonostante l’assetto rialzato la Sport Utility teutonica ha affrontato i cambi di direzione ad alta velocità con un rollio decisamente contenuto – l’unica lieve pecca arriva dallo sterzo, meno sensibile di quello che ci si potrebbe attendere da una vettura così ben progettata – mentre nei rettilinei ha tirato fuori i cavalli (“0-100” in 5,3 secondi), gestiti alla grande dall’eccellente cambio automatico (convertitore di coppia) a 9 rapporti. NON TUTTI SANNO CHE – Il nome Vallelunga fu usato per battezzare la prima De Tomaso stradale di sempre.

Dove vorremmo guidarla Avremmo voluto guidare la Mercedes GLE 53 AMG fuori dalla pista per valutare meglio l’effettivo supporto della tecnologia mild hybrid su una grande SUV pesante oltre due tonnellate spinta da un motore 3.0 sovralimentato a sei cilindri in linea da oltre 400 CV. Durante il test sul circuito abbiamo potuto apprezzare tutte le funzioni relative all’efficienza – recupero di energia, modalità di sailing (veleggiamento) in rilascio e start/stop – ma attendiamo una prova più approfondita su strada per l’analisi dei consumi reali (10,4 km/l dichiarati).

