Mercedes EQB: elettrica e versatile

La Mercedes EQB è l’auto perfetta per i padri di famiglia che cercano una crossover versatile ma che al tempo stesso non possono rinunciare all’eleganza e al rispetto dell’ambiente. La SUV media elettrica “premium” tedesca – disponibile a trazione anteriore o integrale – punta principalmente a coccolare i passeggeri e può avere anche 7 posti (optional).

Mercedes EQB 350: autonomia, batteria e ricarica

La batteria da 66,5 kWh della Mercedes EQB 350 protagonista del nostro primo contatto non è molto grande rispetto a quelle montate dalla concorrenza e questo si ripercuote sull’autonomia: la Casa teutonica dichiara percorrenze comprese tra 395 e 423 km ma nell’uso reale si oscilla tra 300 e 350 chilometri a seconda dello stile di guida. Il navigatore con Electric Intelligence calcola il percorso più veloce per arrivare a destinazione tenendo conto della massima potenza di ricarica e della durata di eventuali soste per il “pieno”.

La ricarica in corrente alternata arriva fino a 11 kW mentre quella in corrente continua raggiunge solo quota 100 kW: in poche parole ci vogliono più di 30 minuti per portare gli accumulatori dal 10 all’80%. I clienti della EQB hanno incluso per un anno Mercedes me Charge (accesso a oltre 530.000 punti di ricarica di diversi fornitori in 31 Paesi, addebito unico e immissione nella rete elettrica di corrente prodotta con fonti rinnovabili per compensare ogni rifornimento nei primi dodici mesi) e la possibilità di utilizzare le colonnine Ionity a 0,29 centesimi per kWh (offerta, quest’ultima, valida solo per le varianti 4Matic).