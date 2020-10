Mercedes classe S: guidare il futuro

Abbiamo guidato la nuova Mercedes classe S: la settima generazione dell'ammiraglia della Stella è un concentrato di tecnologia che anticipa molte cose che vedremo in futuro sugli altri modelli della Casa tedesca (e non solo)

La classe S non è solo la Mercedes più esclusiva in commercio ma è anche un concentrato di tecnologia che anticipa numerosi elementi stilistici e, soprattutto, tecnici che vedremo nei prossimi anni su altri modelli della Stella (e non solo). La settima generazione – disponibile con due lunghezze di passo e offerta a trazione posteriore o integrale – è ordinabile da pochi giorni mentre per vederla nelle concessionarie bisognerà attendere dicembre. Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la Mercedes S 500 4Matic EQ-Boost Premium Plus Lunga a quattro ruote motrici, quella che per il momento è la versione più potente e costosa (in attesa delle AMG) dell’ammiraglia tedesca, la più venduta al mondo nel suo segmento. Scopriamo insieme i pregi e i difetti della raffinatissima “berlinona” mild hybrid benzina di Stoccarda.

Credits: Mercedes-Benz S 500 4MATIC (Krafstoffverbrauch kombiniert (NEFZ): 9,7-7,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): 221-179 g/km); Exterieur: designo diamantweiss bright, AMG Line; Interieur: Leder Exklusiv karminrot/schwarz // Mercedes-Benz S 500 4MATIC (combined fuel consupmtion (NEDC): 9.7-7.8 l/100 km, combined CO2-emissions (NEDC): 221-179 g/km); exterior: designo diamond white bright, AMG line; interior: leather exclusive carmine red/black /

Mercedes classe S: la gamma motori La gamma motori della Mercedes classe S – per il momento – è composta da quattro unità sovralimentate a sei cilindri in linea: un 3.0 turbo mild hybrid benzina a sei cilindri in linea da 389 CV

un 3.0 turbo mild hybrid benzina a sei cilindri in linea da 457 CV

un 2.9 turbodiesel a sei cilindri in linea da 286 CV

un 2.9 biturbodiesel a sei cilindri in linea da 330 CV Più avanti vedremo un 4.0 V8 biturbo mild hybrid benzina e un 3.0 turbo ibrido plug-in benzina a sei cilindri con un’autonomia di 100 km in modalità elettrica.

Mercedes classe S: spazio e tecnologia La nuova Mercedes classe S offre ancora più spazio dell’antenata, soprattutto nella zona dei gomiti (+ 3,8 cm per il conducente e + 2,3 cm per i passeggeri posteriori) e della testa (+ 1,6 cm). Anche il bagagliaio è più grande rispetto a prima: 550 litri contro 530. L’ammiraglia teutonica è stata progettata soprattutto per coccolare i passeggeri posteriori ma anche il guidatore può beneficiare di un mare di comfort (le finiture sono curatissime) e di tecnologia. Qualche esempio? La seconda generazione del sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), fino a cinque schermi (alcuni OLED) e uno scenografico display 3D per il conducente che regala un effetto di profondità senza bisogno di indossare occhiali speciali (ci sono delle telecamere che tracciano i movimenti oculari). Da non sottovalutare, inoltre, i comandi gestuali che interpretano i movimenti della testa, delle mani e il linguaggio corporeo (ad esempio basta guardare dietro di sé in direzione del lunotto per aprire la tendina avvolgibile parasole), l’head-up display con contenuti a realtà aumentata (con una superficie di visualizzazione che corrisponde a un monitor con diagonale di 77″ e un sistema che durante la navigazione proietta sulla carreggiata frecce di svolta animate che consentono di capire meglio dove svoltare) e l’assistenza al parcheggio con attivazione a distanza che permette alla vettura di entrare e uscire da autosilos dotati di infrastrutture specifiche in modo completamente automatico senza conducente.

Mercedes classe S: la sicurezza La settima evoluzione della Mercedes classe S è ricca di soluzioni che garantiscono la massima sicurezza al guidatore e ai passeggeri: l’airbag posteriore frontale (una novità assoluta) è in grado di ridurre le sollecitazioni a carico della testa e del collo di chi occupa i sedili posteriori esterni con le cinture allacciate e l’assetto E-Active Body Control (nuova funzione del Pre-Safe impulse side) tra le altre cose è capace – in caso di impatto imminente con un’altra vettura – di sollevare la carrozzeria di ben 8 cm in poche frazioni di secondo in modo da deviare le sollecitazioni sulle strutture resistenti della sezione inferiore dell’auto. Tra le altre “chicche” tecnologiche presenti a bordo della berlinona teutonica (molte di queste aggiornabili “over the air”, cioè sfruttando una connessione wi-fi senza bisogno di recarsi in officina) troviamo inoltre il sistema Digital Light (che offre nuove funzioni ai fari come la proiezione di segni di demarcazione o simboli utili sulla carreggiata) e il Drive Pilot. Quest’ultima tecnologia arriverà nel 2021 e sarà in grado di guidare in modo semi-autonomo fino a 60 km/h in presenza di un volume di traffico elevato o in coda su alcuni tratti autostradali in Germania: quando la vettura si avvicina alla fine del tratto di strada adatto (quando cioè si sta entrando in galleria, quando cambia il meteo o quando la coda si dissolve) il guidatore viene invitato a riprendere il controllo del veicolo e se il pilota non assume il controllo nemmeno dopo ripetuti inviti il dispositivo frena il mezzo eseguendo un arresto di emergenza e rallentando l’auto in modo adeguato fino all’arresto completo. Contemporaneamente si attivano il lampeggio d’emergenza e – a vettura ferma – il sistema di chiamata d’emergenza Mercedes-Benz mentre si sbloccano le porte e i finestrini per facilitare l’ingresso in auto da parte di eventuali soccorritori.

Mercedes classe S: il design Lo stile della settima generazione della Mercedes classe S è contraddistinto da forme aerodinamiche, da sbalzi anteriori corti e dal passo lungo. Il frontale presenta una mascherina voluminosa mentre la fiancata – con meno linee caratteristiche rispetto a prima – è impreziosita dalle maniglie delle porte a filo della carrozzeria che fuoriescono elettricamente quando il guidatore si avvicina. Nell’abitacolo ipertecnologico e confortevole troneggia invece un ampio display centrale verticale semplicissimo da gestire.

Mercedes classe S: prezzo e dotazione di serie La Mercedes S 500 4Matic EQ-Boost Premium Plus Lunga oggetto del nostro primo contatto ha un prezzo alto (159.671 euro) abbinato a una dotazione di serie che comprende: Pacchetti Premium Plus package Cerchi Cerchi in lega da 48,3 cm (19″) a razze/doppie razze ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, verniciati in nero e torniti con finitura a specchio, con pneumatici ant. 255/45 R19 su 8,5J x 19 ET31,5, post. 285/40 R19 su 10J x 19 ET48,1 Fari Digital Light

Luci ambient con la proiezione del logo Tetto Tetto Panorama scorrevole elettrico in cristallo con chiusura Comfort e chiusura automatica in caso di pioggia, tendina avvolgibile parasole elettrica, funzione automatica antischiacciamento e funzione di chiusura PRE-SAFE Interni Illuminazione di atmosfera attiva

Protezione vettura Urban Guard Plus

Pacchetto Energizing vano anteriore

Consolle centrale effetto vetro nero

Pacchetto per il vano bagagli

Spegnimento automatico airbag lato passeggero

Soglie d’ingresso illuminate con scritta “Mercedes-Benz” Display Display del guidatore 3D

Display centrale OLED con diagonale dello schermo di 12,8″ Audio Surround Sound System Burmester 3D con 15 altoparlanti e una potenza complessiva di 710 watt

Autoradio digitale Sedili Riscaldamento sedili posteriori

Sedili riscaldabili per lato guida e passeggero

Pacchetto Memory Sicurezza e comfort Intelligent Parking Pilot

Pacchetto parcheggio con funzioni di parcheggio con attivazione a distanza (utilizzo gratuito del servizio per 3 anni dall’attivazione)

Retrovisore interno e retrovisore esterno lato guida con dispositivo anti abbagliamento automatico

Airmatic

Pacchetto parcheggio con telecamera a 360° Esterni Magic Vision Control con spazzole del tergicristallo riscaldate Serbatoio Serbatoio del carburante da 76 litri Pneumatici Kit di riparazione pneumatici Tirefit con compressore di gonfiaggio pneumatici Telematica Funzioni avanzate MBUX

Sistema multimediale MBUX

Pacchetto USB Plus

Predisposizione per radio digitale

Sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili anteriore Navigazione Navigazione Premium MBUX Telefonia Integrazione per smartphone Android Auto e Apple CarPlay Volante Volante multifunzione in pelle Nappa Equipaggiamenti Base package Climatizzazione Climatizzatore automatico Comfortmatic Mercedes me connect. Servizi digitali Servizi con Accesso Remoto Premium

Modulo di comunicazione (LTE Advanced) per l’utilizzo dei servizi Mercedes mke connect (durata illimitata) Sistemi di assistenza alla guida Pacchetto di sistemi di assistenza alla guida costituito da sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic, sistema di assistenza attivo al rilevamento automatico del limite di velocità, sistema di assistenza in coda attivo, sistema di assistenza allo sterzo attivo, sistema di assistenza attiva al cambio di corsia, sistema di assistenza attiva nella frenata di emergenza, sistema di assistenza alla frenata attivo, sistema di sterzata automatica, sistema antisbandamento attivo, Blind Spot Assist attivo nonché Pre-Safe Plus e Pre-Safe impulse side Sistemi di chiusura/antifurto Chiusura servoassistita per le porte

Keyless-Go con maniglie delle porte a filo Vernici pastello Nero

Mercedes classe S: le novità in cinque punti Sistema MBUX di seconda generazione

Airbag posteriore frontale

Asse posteriore sterzante

Assetto E-Active Body Control

Digital Light

Scheda tecnica Lunghezza 5,29 metri Larghezza 1,95 metri Altezza 1,50 metri Acc. 0-100 km/h 4,9 s Bagagliaio 550 litri Caratteristiche motore turbo mild hybrid benzina, 6 cilindri in linea, 2.999 cc, 457 CV Prezzo 159.671 euro

Dove l’abbiamo guidata Abbiamo guidato la nuova Mercedes classe S tra Stoccarda e Immendingen (centro prove Daimler) in un percorso composto soprattutto da tratti autostradali (alcuni privi di limiti di velocità) e da strade extraurbane intervallate da qualche paesino. La Casa della Stella dichiara per la S 500 Lunga protagonista del nostro primo contatto una percorrenza compresa tra 11,9 e 12,8 km/l: nella realtà con uno stile di guida medio è possibile stare sopra quota 10. Sulle Autobahn – quando possibile – abbiamo portato l’ammiraglia tedesca fino alla velocità massima (250 km/h autolimitati) apprezzando il grande comfort (offerto da sospensioni in grado di offrire una risposta adeguata in qualsiasi situazione) e l’eccellente stabilità nei curvoni veloci anche se avremmo gradito una risposta più graduale del cruise control adattivo nelle fasi di rallentamento. Nonostante le dimensioni esterne generose (quasi 5,30 metri di lunghezza), la S 500 si è rivelata abbastanza agile: merito di uno sterzo sensibile, di un cambio automatico (convertitore di coppia) a 9 rapporti in grado di regalare passaggi marcia fluidi e di un motore corposo a qualsiasi regime. Nei parcheggi, infine, è impossibile non apprezzare l’asse posteriore sterzante (fino a 10 gradi): una soluzione che agevola le manovre in città riducendo fino a due metri il diametro di volta. NON TUTTI SANNO CHE – L’aeroporto di Stoccarda è intitolato a Manfred Rommel, amatissimo sindaco della città teutonica tra il 1974 e il 1996 nonché figlio di Erwin Rommel.

Dove vorremmo guidarla Avremmo voluto guidare la Mercedes classe S su una strada di montagna (magari con un asfalto non perfetto) per apprezzare fino in fondo l’E-Active Body Control: questo sistema – basato sulle sospensioni pneumatiche Airmatic con regolazione adattiva dell’ammortizzazione ADS+ di serie – opera con tensione a 48V e offre una regolazione del livello per tutte le ruote che mantiene costante l’assetto del veicolo indipendentemente dal carico. Degne di nota le funzioni Road Surface Scan (che grazie a una telecamera stereoscopica che rileva continuamente la superficie del piano stradale davanti alla vettura regola i montanti telescopici in modo da ridurre nettamente i movimenti della carrozzeria quando l’auto passa sopra le asperità del manto stradale) e Curve (inclinazione dinamica in curva: piega l’auto per un massimo di 3° riducendo le forze trasversali che agiscono sugli occupanti).

