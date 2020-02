Mercedes CLA Shooting Brake: station con stile

Abitacolo e bagagliaio

La seconda serie della Mercedes CLA Shooting Brake è più grande e più spaziosa dell’antenata. Fuori spiccano i 4,8 cm in più di lunghezza, i 5,3 cm in più di larghezza e i 3 cm in più di passo mentre dentro troviamo un abitacolo maggiormente sviluppato in larghezza (+ 3,5 cm per i gomiti dei passeggeri anteriori, + 4,5 cm per quelli dei passeggeri posteriori e + 2,2 cm per le spalle di chi si accomoda dietro). Anche il bagagliaio è più ampio (505 litri anziché 495) e sfruttabile: 87,1 cm di apertura di carico contro 63,5 e un vano più largo di 6,6 cm e più profondo di 5,1 cm.

Numeri indubbiamente interessanti che non trasformano però la compatta della Stella in un mezzo per famiglie: la CLA Shooting Brake resta una station meno versatile delle rivali. Se cercate una wagon per distinguervi è l’auto che fa per voi, se dovete caricare parecchio meglio rivolgersi verso proposte più razionali.