Mazda MX-30: elettrica limitata

La SUV compatta elettrica di Hiroshima supporta la ricarica a 125A CC sia con lo standard CHAdeMO che con quello Combo. I tempi? Per portare la batteria dal 20 all’80% ci vogliono 3 ore con l’alimentazione in CA e poco più di mezz’ora in modalità CC.

L’ e-GVC Plus utilizza invece le caratteristiche della coppia del motore elettrico per ottimizzare il trasferimento di carico fra anteriore e posteriore: quando il conducente gira il volante per entrare in una curva il sistema riduce leggermente la coppia per stimolare il trasferimento del carico in avanti ottimizzando il grip delle ruote anteriori mentre quando il volante viene riportato in posizione neutra in uscita di curva la coppia viene aumentata leggermente per spostare il carico verso il posteriore.

Il Motor Pedal è un sistema di controllo della coppia motrice specifico per ottenere la velocità desiderata e controllarne l’assetto in base all’entità dell’accelerazione fornita dal conducente. In poche parole quando si preme leggermente l’acceleratore l’auto accelera in modo graduale come un veicolo tradizionale termico mentre la risposta immediata tipica delle elettriche arriva solo quando si pigia a fondo. Idem al rilascio: soft quando si solleva piano il piede dal pedale, “hard” quando si rilascia con decisione.

Il primo motivo è lodevole, anche se va detto che la Kia e-Niro “base” (la rivale principale della crossover di Hiroshima) con una batteria leggermente più grande – 39 kWh – che pesa solo 7 kg in più (317 contro 310) riesce a offrire un’ autonomia decisamente superiore (289 km). Per quanto riguarda il piacere di guida, invece, la MX-30 è senza dubbio godibile e incollata all’asfalto ma il merito non va al peso (praticamente identico a quello della concorrente coreana, entrambe infatti sono tutt’altro che agili nel misto stretto): i segreti del coinvolgimento si trovano nello sterzo (abbastanza diretto), nell’impianto frenante sensibile e tutt’altro che artificiale, nel pianale riuscito e in due sistemi esclusivi, il Motor Pedal e l’e-GVC.

Mazda ha scelto per la MX-30 una batteria piccola da 35 kWh per due ragioni: per ridurre le emissioni di CO2 nell’intero ciclo di vita dell’auto (e quindi considerando anche l’impatto ambientale dello smaltimento a fine vita) e per mantenere contenuto il peso complessivo della vettura.

Grande fuori, piccola (ma ben fatta) dentro

Le dimensioni esterne ingombranti della Mazda MX-30 – 4,40 metri non sono pochi da gestire, soprattutto in città – non coincidono con un adeguato sfruttamento dello spazio: i passeggeri posteriori stanno scomodi in un ambiente un po’ claustrofobico e oltretutto l’accessibilità non è il massimo a causa delle piccole porte che si aprono controvento (e solo quando anche quelle anteriori sono aperte). Nonostante l’assenza del montante centrale e l’ampio angolo di apertura (80°) delle originali porte “freestyle” per salire a bordo bisogna spostare il sedile del guidatore o del passeggero anteriore in avanti come sulle sportive.

Un abitacolo angusto ma molto curato, caratterizzato da materiali pregiati, da assemblaggi precisi e da un display dell’infotainment da 8,8″ comandabile solo attraverso una rotella (al contrario del climatizzatore gestito da un pannello di comando touchscreen da 7″ e da qualche tasto fisico). Senza dimenticare alcune “chicche” come le fibre realizzate con bottiglie di plastica riciclata utilizzate per i rivestimenti delle porte, i tessuti per i sedili che utilizzano fino al 20% di filo riciclato, la similpelle prodotta usando acqua anziché solventi organici e il sughero proveniente dalla produzione di tappi per bottiglie (un materiale tra l’altro ecologico in quanto viene raccolto dalla corteccia degli alberi senza abbatterli) impiegato nella consolle centrale e sulle impugnature delle porte. Un omaggio al passato: Mazda è nata nel 1920 proprio come azienda specializzata nella lavorazione del sughero…

Capitolo bagagliaio: il vano non è molto ampio in configurazione a cinque posti e oltretutto sulla versione più lussuosa Exclusive oggetto del nostro primo contatto perde 25 litri (341 anziché 366) a causa dell’impianto Bose di serie. La situazione migliora quando si abbattono i sedili dietro (1.146 litri).