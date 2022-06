Lynk & Co 01: come va l’auto in abbonamento

La Lynk & Co 01 è una SUV compatta ibrida plug-in benzina cino-svedese (brand creato dal colosso asiatico Geely ma con sede a Göteborg) che sta rivoluzionando il nostro rapporto con il mondo dell’auto. In Italia – secondo mercato per questo marchio dopo i Paesi Bassi – solo il 4% dei clienti ha deciso di acquistare la vettura (a un prezzo di 42.500 euro) mentre tutti gli altri hanno optato per una formula di abbonamento all-inclusive tanto semplice quanto efficace: nessun anticipo, 550 euro al mese, tutto compreso e la possibilità di disdire quando si vuole (come sui servizi di streaming, per intenderci) senza vincoli, clausole, asterischi o quant’altro.

Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare l’unica versione della Lynk & Co presente in listino: la PHEV (fino a poco tempo fa c’era anche la full hybrid HEV). Scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

Lynk & Co 01: come funziona l’abbonamento

Il punto di forza della Lynk & Co 01 è senza dubbio l’abbonamento: 550 euro al mese “all-inclusive” (assicurazione, manutenzione, bollo, etc…) – eccetto la benzina, ovviamente, per quella dovete pensarci voi – con una percorrenza massima di 1.250 km (15.000 km all’anno, 0,15 euro per ogni km “sforato”) e l’interessante possibilità di aggiungere i chilometri non utilizzati nel mese successivo.

La crisi dei chip si fa sentire anche qui: di conseguenza iscrivendosi oggi al programma si riceve la vettura entro 5-6 mesi. La 01 è ordinabile in tutta Italia (non ancora in Sardegna) e con 150 euro è possibile farsela consegnare a domicilio o nel luogo che si preferisce. L’abbonamento può essere sottoscritto da chi ha almeno 21 anni e ha conseguito la patente da almeno tre anni e l’annullamento va fatto almeno 20 giorni prima della data di fatturazione successiva.

La Lynk & Co 01 in abbonamento (formula scelta dal 96% dei clienti italiani) può essere guidata dal titolare del contratto e dai suoi familiari conviventi registrati allo stesso domicilio. Attraverso la piattaforma di car sharing è invece possibile inviare ad altri iscritti alla membership chiavi virtuali utilizzabili via smartphone per condividere la vettura con amici o con estranei, gratuitamente o facendosi pagare decidendo il costo orario).

La vettura ricevuta è “in ottime condizioni” (percepita come nuova e sottoposta a manutenzione regolare, all’aggiornamento dei servizi di connettività e a un servizio di pulizia professionale interno ed esterno) e viene sostituita dalla Casa se si consuma o si usura.

Lynk & Co 01: come funziona il sistema ibrido plug-in

La base tecnica della Lynk & Co 01 protagonista del nostro primo contatto è praticamente identica alla Volvo XC40 T5 Recharge (anche la Casa svedese è di proprietà del colosso cinese Geely), che però costa oltre 10.000 euro in più. Il motore 1.5 turbo tre cilindri a benzina da 180 CV è abbinato a un’unità elettrica da 82 CV e a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti non molto reattivo.

Il risultato? Un powertrain potente (261 CV) che non nasce per fare le corse ma si difende bene (210 km/h di velocità massima e 8 secondi netti per accelerare da 0 a 100 chilometri orari). Le modalità di guida sono tre: Hybrid per limitare i consumi, Pure per viaggiare in elettrico (si disattiva in caso di brusche accelerazioni o quando si superano i 120 km/h) e Power per le massime prestazioni.

Lynk & Co 01: autonomia in elettrico, ricarica e consumi

La batteria da 17,6 kWh (14,1 utilizzabili) della Lynk & Co 01 garantisce un’autonomia in modalità elettrica di 69 km e si ricarica in 5 ore a 230 V.

Quando gli accumulatori si scaricano la SUV compatta cino-svedese si comporta come una full hybrid e, a differenza di molte rivali, può vantare consumi contenuti anche in modalità ibrida (come già riscontrato sulla “cugina” Volvo XC40 due anni fa).

Lynk & Co 01: spazio e versatilità

La Lynk & Co 01 presenta alti e bassi alla voce “praticità”: se è vero che i passeggeri posteriori hanno a disposizione parecchi centimetri nella zona delle gambe e che il bagagliaio è ampio in configurazione a cinque posti è altrettanto vero che il vano non è molto sfruttabile quando si abbatte il divano dietro (un po’ strettino per tre adulti).

Le dimensioni esterne relativamente contenute per la categoria (4,54 metri di lunghezza) unite a un’eccellente visibilità rendono la crossover dal doppio passaporto nordico/asiatico perfetta anche per la città. Gli automobilisti più impacciati nelle manovre possono comunque contare sulla telecamera posteriore, sulla visuale 360° e persino su un sistema di parcheggio semi-automatico.

Lynk & Co 01: prezzo altino e dotazione poco personalizzabile

La Lynk & Co 01 protagonista del nostro primo contatto ha un prezzo di listino un po’ alto (42.500 euro, meglio puntare sull’abbonamento all-inclusive di 550 euro al mese), una garanzia di 4 anni o 120.000 km e una dotazione di serie ricca ma poco personalizzabile: si può scegliere solo tra due colori (nero o blu) e l’unico optional è il gancio traino (1.040 euro o 40 euro/mese).

Infotainment e connettività

Display touch screen da 12,7″

Display digitale per il conducente da 12,3″

Connettività (accesso a Internet e al cloud)

App di bordo: Apple CarPlay, Android Auto e molte altre

App per smartphone per monitorare e controllare l’auto da remoto

Sistema di navigazione con aggiornamento costante delle mappe

Informazioni in tempo reale su traffico e parcheggi

Aggiornamenti OTA (Over-The-Air) del software dell’auto

Riconoscimento vocale con doppio microfono

Sistema audio Infinity di Harman con 10 altoparlanti

DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Streaming media e vivavoce Bluetooth

Chiave digitale

Accesso e avviamento senza chiave

Journey Camera (telecamera social per l’interno e dashcam registrabile)

Connessioni USB e USB-C, 2 davanti e 2 dietro

Ricarica wireless per cellulari

Telecamera di ausilio al parcheggio a 360 gradi

Telecamera posteriore di ausilio al parcheggio a 90 gradi

SAP+ (parcheggio semi-automatico)

Sistema di allarme con sensori di moto installato in fabbrica

Notifica di furto veicolo con mezzi telematici

Disco rigido interno da 64 GB

Impostazioni personali memorizzate sul cloud

Servizio di condivisione delle auto con la community Lynk & Co

Esterni

Vernice metallizzata e tetto a contrasto

Portellone posteriore controllato elettricamente

Specchietti elettrici riscaldati con impostazioni memorizzabili

Fari LED automatici

Luci adattive di curva

Abbaglianti automatici

Luci esterne di benvenuto e arrivederci

Luci di illuminazione al suolo su tutte le porte

Spoiler tetto

Portapacchi in cromo satinato naturale

Luci di avvicinamento e orientamento con spegnimento temporizzato

Tubo di scarico doppio a vista

Antenna a pinna di squalo

Chiusura automatica della griglia del radiatore superiore

Serbatoio carburante senza tappo

Finestrini acustici in vetro laminato sul lato del conducente e del passeggero

Cerchi in lega da 235/45/20″

2 cavi di ricarica

Interni

Rivestimenti in ECONYL

Sedili anteriori riscaldati

Sedile del conducente con 8 regolazioni e sostegno lombare controllati elettricamente (impostazioni memorizzabili)

Sedile del passeggero con 6 regolazioni manuali

Volante rivestito in pelle con controlli touch per regolatore elettronico di velocità e audio

Sensore di pioggia per il parabrezza

Luce ambiente multicolore

Tetto panoramico

Specchietto retrovisore con funzione antiabbagliamento automatica

Sistema di climatizzazione a 2 zone automatico con controllo remoto dall’app

Vano portaoggetti refrigerato

Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri integrati

Console tunnel con vano portaoggetti chiuso e bracciolo regolabile

Due portabicchieri anteriori nella console tunnel

Attacchi Isofix agli estremi dei sedili posteriori

Sedile posteriore reclinabile e sdoppiabile 60/40

Rete da carico verticale

2 ganci per buste della spesa e 4 ancoraggi per fissare il carico nel bagagliaio

Prese da 12V (una nella zona anteriore e una nell’area di carico)

Sicurezza e assistenza alla guida

5 stelle Euro NCAP

Controllo elettronico della stabilità (ESC)

Controllo attivo dell’imbardata (AYC)

Controllo di trazione e stabilità (STC)

Regolatore elettronico di velocità adattivo (ACC) con Stop & Go (S&G)

Assistenza alla guida nel traffico (TJA)

Rilevamento punto cieco (BSD)

Avviso di veicolo in avvicinamento (CVW)

Avviso traffico sopraggiungente durante la retromarcia (RCTA)

Assistenza al cambio di corsia (LCA)

Ausilio per il mantenimento della corsia (LKA)

Avviso di spostamento di corsia (LDW)

Assistenza alla guida in autostrada (HWA)

Limitatore di velocità automatico (ASVL+)

Riconoscimento dei segnali stradali (TSR)

Monitoraggio dell’attenzione del conducente (DAC)

Freno di emergenza autonomo (AEB)

Avviso di collisione anteriore (FCW)

Frenata assistita (BAS)

Sistema antibloccaggio dei freni (ABS)

Frenata di emergenza (RAB)

Riduzione dello spazio di frenata (RSD)

Ottimizzazione dello spazio di frenata (IBD)

Distribuzione elettronica della forza frenante (EBD)

Controllo della frenata in curva (CBC)

Frenata post-impatto

Freno di stazionamento elettronico

Ausilio partenza in salita (HSA)

Lynk & Co 01: le novità in 5 punti