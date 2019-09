Diverso il discorso se si parla di praticità : la Kia XCeed sta alla Ceed come la Mercedes GLA sta alla vecchia classe A. Una crossover non troppo alta più versatile del modello da cui deriva ma con poco spazio per i passeggeri posteriori e per le valigie – il bagagliaio – penalizzato da una soglia di carico non molto comoda – ha una capienza di 426 litri che diventano 1.328 quando si abbattono i sedili posteriori – se paragonata alle Sport Utility più amate dalle famiglie.

Costa il giusto, offre (quasi) tutto

La Kia XCeed 1.6 TGDi protagonista del nostro primo contatto ha un prezzo interessante (32.750 euro) abbinato a una dotazione di serie ricchissima: 7 anni di garanzia o 150.000 km, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (auto up/down & safety), barre al tetto, battitacco in alluminio, bocchette posteriori nel tunnel centrale, bracciolo anteriore scorrevole con vano portaoggetti, cerchi in lega da 18” con pneumatici 235/45 R18, climatizzatore automatico bi-zona con auto defogger, cruise control, Drive Mode Select (selettore modalità di guida), fari anteriori full LED, fascia centrale in high glossy, fendinebbia, freno di stazionamento elettrico (EPB) con Auto Hold, front USB charger, freni a disco maggiorati, griglia anteriore con finiture in dark chrome, JBL premium sound system con 8 speakers, Kia Navigation System con touchscreen da 10,25”, sistemi di mirroring Apple Car Play/Android Auto, Bluetooth con vivavoce e audio streaming + comandi al volante, retrocamera con linee guida dinamiche, antenna Shark Fin e DAB, pedaliera in alluminio, pianale di carico regolabile su due livelli, portellone posteriore ad apertura intelligente, predisposizione Isofix, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con frecce integrate, ricarica wireless per smartphone, sedili anteriori regolabili in altezza, con tasca portaoggetti, sedili in misto pelle e tessuto, sensore luci, sensore pioggia, sensori di parcheggio posteriori, Smart Key con Start Button, specchietto retrovisore interno elettrocromatico, Supervision Cluster full digital da 12,3”, supporto lombare elettrico guidatore e passeggero, UVO Telematics, vetri privacy e volante e pomello del cambio in pelle.

Per quanto riguarda la dotazione di sicurezza troviamo 6 airbag, controlli di stabilità e trazione, il monitoraggio pressione pneumatici (TPMS), la regolazione automatica fari abbaglianti (HBA) e il rilevamento stanchezza del conducente (DAW). I dispositivi di assistenza alla guida compresi nel prezzo sono solo due: il sistema di assistenza alla frenata di emergenza con riconoscimento vetture e pedoni (FCA) e il sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata (LKA). Con 1.500 euro in più si può avere il pacchetto Advanced Driving Assistance Pack Plus, che comprende il riconoscimento ciclisti, il monitoraggio angolo cieco (BCW), il monitoraggio veicoli in avvicinamento in retromarcia (RCCW), il riconoscimento dei limiti di velocità (ISLW), il sistema di guida autonoma di secondo livello (LFA) e il cruise control adattivo con Stop&Go (SCC).