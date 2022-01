Kia Sportage: chi ti coccola di più?

La SUV compatta coreana, disponibile a trazione anteriore o integrale , non si è limitata a migliorarsi rispetto al passato ma ha deciso di fare le cose in grande diventando (nei contenuti, non nello stile) una Sorento in miniatura.

La nuova Kia Sportage è una crossover rivolta alle famiglie: il bagagliaio è bello grande (587 litri che diventano 1.776 in configurazione a due posti) e i passeggeri posteriori possono beneficiare di tanto spazio nella zona delle gambe, di uno schienale regolabile nell’inclinazione e di alcune soluzioni utili come ganci appendiabiti e prese USB integrate nel retro dei sedili anteriori.

La Kia ha ufficialmente abbandonato lo slogan “ The power to surprise ” ma a nostro avviso avrebbe dovuto conservarlo per la nuova Sportage , specialmente se si parla del design esterno. Forme coraggiose e talvolta seducenti (come nel caso del frontale aggressivo, impreziosito dall’iconica griglia Tiger Nose e da un tripudio di LED) che non mettono d’accordo tutti: il profilo dinamico convince mentre la coda allargata che esalta l’assetto e la presenza su strada a nostro avviso è più indicata su modelli più bassi come la EV6.

Nuova Kia Sportage: come si guida

La quinta serie della Kia Sportage non nasce per fare le corse ma per offrire il massimo comfort al guidatore e ai passeggeri: le sospensioni a controllo elettronico con controllo continuo dello smorzamento (di serie sulla versione HEV AWD GT-line Plus protagonista del nostro primo contatto) reagiscono in maniera eccellente sulle sconnessioni non troppo pronunciate e l’abitacolo è ben insonorizzato. La SUV compatta asiatica nelle curve è più rassicurante che divertente: la taratura (troppo) turistica dello sterzo predilige le andature rilassate, così come l’ottimo cambio automatico: un convertitore di coppia a sei rapporti molto fluido nei passaggi marcia, ma non molto rapido quando sollecitato.

Passiamo al motore, un 1.6 turbo benzina T-GDI da 180 CV abbinato a un’unità elettrica da 60 CV e a una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh: i cavalli (230 totali) non mancano, così come il brio (“0-100” in 8,3 secondi) ma il propulsore si fa maggiormente apprezzare per la risposta corposa ai bassi regimi e per i consumi interessanti. Adottando uno stile di guida tranquillo su percorsi extraurbani siamo riusciti a percorrere più di 15 chilometri con un litro.