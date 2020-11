Kia Sorento: la grande ibrida

Volete una SUV grande e ibrida ? Non vi piacciono le plug-in perché non avete un posto per ricaricare la batteria e ritenete le “mild” troppo leggere? Fino a poche settimane fa la scelta si riduceva a un solo modello: la Lexus RX. Ora è arrivata la nuova Kia Sorento : la quarta generazione della voluminosa Sport Utility coreana a 7 posti – offerta a trazione anteriore o integrale – per il momento è disponibile solo “full hybrid” benzina (nel 2021 sarà affiancata dalla variante alla spina) e rappresenta un’alternativa più accessibile alla crossover giapponese.

Dietro spiccano invece i nuovi gruppi ottici verticali ispirati a quelli della sorella maggiore Telluride (vincitrice del premio World Car of the Year 2020 e purtroppo non commercializzata in Italia), lo spoiler in alto che cela il tergilunotto e il naming del modello sul portellone mentre nell’abitacolo troviamo due display da 12,3″ e 10,25″, l’0ttimo sistema di infotainment Kia UVO Connect con 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe compresi nel prezzo, una prominente console centrale, una rotella per la trasmissione automatica al posto della tradizionale leva del cambio e particolari bocchette d’aerazione a sviluppo verticale.

L’ecologica crossover asiatica si è rivelata sorprendentemente efficiente: se non si esagera con il pedale dell’acceleratore si riesce a stare tranquillamente sopra quota 15 km/l (un risultato interessante considerando le dimensioni e la mole della vettura) ma la situazione cambia drasticamente se si guida in modo sportivo. Stiamo pur sempre parlando di un motore 1.6 turbo benzina abbinato a un’unità elettrica in grado di generare una potenza complessiva di 230 CV e una coppia di 350 Nm…

Dove vorremmo guidarla

Avendo potuto scegliere il percorso siamo riusciti a far affrontare alla nuova Kia Sorento tutte le situazioni di guida possibili. Nel nostro primo contatto la Sport Utility ibrida coreana – una vettura orientata più sul comfort che sul piacere di guida – si è destreggiata egregiamente in ogni condizione grazie a un motore brioso (anche se un po’ troppo flemmatico nelle reazioni), a sospensioni morbide (pure troppo) e a un comportamento stradale equilibrato e rassicurante. Un veicolo che regala le cose migliori quando non viene strapazzato: se si cerca il brio ci si ritrova a fare i conti con un cambio automatico (convertitore di coppia) a sei rapporti non molto pronto e con uno sterzo troppo leggero (anche in modalità Sport).

La Kia Sorento, in poche parole, è nata per offrire la massima comodità al guidatore e ai passeggeri su asfalto e anche fuori. Il sistema TMS (Terrain Mode Select) prevede infatti tre impostazioni per guidare su superfici a scarsa aderenza: in modalità Snow riduce il pattinamento delle ruote su neve e ghiaccio, in Mud eroga la coppia in modo vigoroso ritardando i cambi marcia e mantenendo rapporti bassi per permettere alle ruote di pattinare sul fango e non perdere la spinta mentre in Sand impedisce di affondare nella sabbia equilibrando la ripartizione della coppia sulle ruote.