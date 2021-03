Kia Sorento PHEV: plug-in senza perdere la versatilità

Prima dell’arrivo della Kia Sorento PHEV – variante ibrida plug-in della quarta generazione dell’ingombrante (4,81 metri di lunghezza) SUV media coreana – la 7 posti “hybrid” ricaricabile più accessibile in commercio era la Ford Explorer (81.000 euro). Ora – grazie all’ingresso in listino della spaziosissima crossover asiatica a trazione integrale – il prezzo di accesso per chi vuole un mezzo in grado di percorrere qualche decina di chilometri in elettrico e ha bisogno di una terza fila di sedili di serie è sceso a quota 53.000 euro. Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la Kia Sorento PHEV più ricca (e costosa): la Evolution. Scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

Cosa cambia rispetto alla Kia Sorento HEV La Kia Sorento PHEV costa 6.500 euro più della “full hybrid” HEV a parità di allestimento – un sovrapprezzo a nostro avviso non esagerato considerando il vantaggio di poter percorrere una cinquantina di chilometri a emissioni zero ricaricando la batteria – e aggiunge un motore elettrico più potente (91 CV contro 60) e più “coppioso” (304 Nm anziché 264), 35 cavalli in più di potenza complessiva (265 invece di 230), una velocità massima in modalità EV più elevata (140 km/h contro 120), tre decimi guadagnati sullo “0-100” (8,7 secondi anziché 9) e una dotazione di serie che comprende già dalla versione “base” i cerchi in lega da 19″ e la vernice solida, metallizzata o perlata. Nonostante la batteria sensibilmente più grande (13,8 kWh invece di 1,49) ricaricabile in circa 3 ore e 25 minuti (colonnina pubblica 230 V 16 A) lo spazio interno – immenso – è rimasto pressoché invariato: sette posti comodi e un bagagliaio gigantesco che ha perso solo quattro litri. I cambiamenti “in peggio” hanno riguardato il peso (aumentato di 135 kg), il serbatoio di benzina più piccolo (47 litri anziché 67), la capacità di traino diminuita (1.500 kg contro 1.650) e gli spazi di frenata allungati di 15 centimetri.

Kia Sorento PHEV: come va La Kia Sorento PHEV alla guida è praticamente indistinguibile dalla HEV: gli oltre 100 chili in più di peso non si notano più di tanto su un mezzo che già nella variante “full hybrid” punta più sulla comodità che sul divertimento. Lo dimostrano soprattutto lo sterzo dalla taratura molto (troppo) turistica e il cambio automatico (convertitore di coppia) a 6 rapporti che predilige le andature soft. Il concetto di “piacere di guida” sulla Sport Utility coreana si riferisce alla silenziosità, alla qualità delle finiture, a un infotaiment completo e – soprattutto – intuitivo e a una dotazione di sicurezza completissima che fa sentire protetti e coccolati a ogni chilometro.

Kia Sorento PHEV: il motore La Kia Sorento PHEV monta un motore 1.6 turbo benzina da 180 CV abbinato a un’unità elettrica da 91 CV in grado di generare una potenza complessiva di 265 CV: un powertrain ibrido che, grazie soprattutto al sostegno dell’unità a emissioni zero, garantisce una spinta corposa ai bassi regimi.

Kia Sorento PHEV: ottimo rapporto dotazione/prezzo La Kia Sorento PHEV Evolution protagonista del nostro primo contatto ha un prezzo interessante in rapporto ai contenuti offerti – 61.000 euro – e una dotazione di serie molto ricca: Comfort Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione di memoria lato guida

Supporto lombare elettrico lato guida a quattro vie

Supporto lombare manuale lato passeggero a due vie

Portellone posteriore ad apertura intelligente (Smart Power Tailgate)

Smart Key + Start Button

Sistema di assistenza alla guida in autostrada (HDA)

Tendine parasole posteriori

Selettore modalità di guida e Terrain Mode

Cruise control adattivo con funzione Stop&Go (SCC) integrato con navigatore satellitare

Bracciolo anteriore scorrevole con vano portaoggetti

Chiusura centralizzata con chiave ripiegabile + immobilizer

Climatizzatore automatico bi-zona

Selettore del cambio “Shift by Wire”

Freno di stazionamento elettronico (EPB)

Predisposizione gancio traino

Presa a 12V nel bagagliaio

Presa a 12V posteriore

Sedili posteriori scorrevoli individualmente

Sensore crepuscolare

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Esterni Tetto panoramico apribile elettricamente

Fari anteriori full LED (tecnologia a rifrazione)

Griglia anteriore in vernice high glossy

Maniglie esterne cromate

Vetri posteriori oscurati

Cerchi in lega da 19″

Barre longitudinali al tetto

Fari posteriori a LED

Fari fendinebbia a LED

Modanatura laterale satinata

Protezioni sottoscocca anteriori e posteriori in vernice silver

Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati a LED

Retrovisori esrerni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente

Vernice solida o metallizzata o perlata Interni Luce bagagliaio a LED

Luci di lettura anteriori a LED

Pedaliera in alluminio

Sedili anteriori ventilati

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori – funzione auto up/down & safety anteriori

Finiture interne in alluminio spazzolato

Mood Lamps

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

Sedili in pelle

Volante riscaldato

Volante multifunzione in pelle

Paddles al volante

Omologazione 7 posti con sedili 3° fila abbattibili 50:50

Bocchette di aerazione posteriori per 2a e 3a fila

Gancio rete bagagliaio

Luci di lettura posteriori Multimedia Head-Up display

Sistema audio premium Bose

Telecamera con visuale 360° (Surround View Monitor)

Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 10,25″, Apple CarPlay/Android Auto

Kia UVO Connect con 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe

Wireless Phone Charger

Supervision Cluster full digital da 12,3″

Bluetooth con riconoscimento vocale

Tre porte USB anteriori

Due porte USB posteriori

Due porte USB all’interno del bagagliaio (terza fila di sedili)

Sensore pioggia

Specchietto interno elettrocromatico Sicurezza Blind Spot View Monitor (BVM)

Parking Collision Avoidance Assist (PCA)

Sistema di monitoraggio angolo cieco e correzione traiettoria (BCA)

Sistema anti collisione con veicoli in avvicinamento in retromarcia (RCCA)

Safe Exit Assist (SEA)

7 anni di garanzia/150.000 km (secondo disposizioni della casa)

ABS, ESC, DBC, HAC, TSA (Trailer Stability Assist), MCBA (Multi-Collision Brake Assist)

Airbag centrale tra guidatore e passeggero

Airbag lato guida e passeggero, laterali anteriori e a tendina anteriori e posteriori

Attacchi Isofix

Blocco portiere per bambini a controllo elettronico

Sistema di rilevamento stanchezza conducente (DAW)

Sistema di regolazione automatica fari abbaglianti (HBA)

Sistema di assistenza alla frenata di emergenza (FCA) con riconoscimento vetture, pedoni e ciclisti e funzione incrocio

Sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata (LKA)

Sistema di guida autonoma di II livello (LFA)

Sistema di riconoscimento e adeguamento ai limiti di velocità (ISLA)

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

Sistema di sicurezza antiabbandono (RSOA)

Ruotino di scorta

Kia Sorento PHEV: le novità in 5 punti Tecnologia ibrida plug-in

Potenza totale di 265 CV

Motore elettrico da 90 CV

57 km di autonomia in modalità elettrica

La Kia più potente in commercio

Scheda tecnica Lunghezza 4,81 metri Larghezza 1,90 metri Altezza 1,70 metri Acc. 0-100 km/h 8,7 s Bagagliaio 175/604-809/1.988 litri Caratteristiche motore turbo ibrido plug-in benzina, 4 cilindri, 1.598 cc, 265 CV e 350 Nm di coppia Prezzo 61.000 euro

Dove l’abbiamo guidata Abbiamo avuto la massima libertà nella scelta del percorso durante il primo contatto della Kia Sorento PHEV ma per rispettare le regole relative alla zona arancione in Lombardia abbiamo preferito rimanere a Milano, alternando percorsi urbani e tangenziale. In modalità elettrica, adottando uno stile di guida tranquillo, siamo riusciti a percorrere 45 km: il motore a benzina è intervenuto comunque (raramente) durante qualche stop al semaforo e in occasione di qualche accelerata portando a un consumo di 1,6 l/100 km. Una volta esaurita la batteria la SUV media coreana si è comportata come un’ibrida normale ed è riuscita a percorrere 15 chilometri con un litro di benzina guidando in modo molto morigerato: lo scorso novembre durante il test della più leggera HEV abbiamo ottenuto questo traguardo con più facilità. NON TUTTI SANNO CHE – Milano è una delle poche città d’Italia a non avere una via dedicata a Roma.

Dove vorremmo guidarla Già lo scorso anno avevamo avuto modo di notare nel comportamento stradale della Kia Sorento “ibrida normale” un’indole maggiormente orientata (giustamente) più sul comfort che sul piacere di guida e per questa ragione non abbiamo ritenuto necessario mettere alla prova la più pesante PHEV nel misto stretto. La Sport Utility coreana, nonostante la potenza notevole a disposizione, non nasce per fare le corse ma per accompagnare il guidatore e i passeggeri nella massima comodità. Le concorrenti