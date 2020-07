Honda Jazz: la regina dei consumi

Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la Honda Jazz più costosa in commercio (e anche quella che consuma di più per via dell’aerodinamica peggiore: per “bere” ancora meno puntate sugli allestimenti Comfort, Elegance o Executive): la Crosstar . Scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

La Honda Jazz è cambiata: con la quarta generazione è tornato il motore ibrido (ora unica scelta e non più un’alternativa come tra il 2011 e il 2015) e debutta inoltre una nuova variante chiamata Crosstar (protagonista del nostro primo contatto) che strizza l’occhio al mondo delle SUV.

Come funziona e come va il sistema ibrido e:HEV

La nuova Honda Jazz è un’ibrida molto diversa dalle rivali e sfrutta la tecnologia full hybrid e:HEV già vista (e testata) sulla CR-V Hev: sotto il cofano c’è un motore 1.5 a benzina da 98 CV abbinato a due unità elettriche in grado di generare una potenza massima di 109 CV, a una batteria agli ioni di litio e a una trasmissione a rapporto fisso.

A differenza di altre vetture ibride “non Honda” qui si viaggia prevalentemente a emissioni zero, con il propulsore termico tradizionale che alimenta quello elettrico e che si collega alle ruote solo alle alte velocità.

Tre le modalità di guida, scelte direttamente dal sistema ibrido della vettura: in EV Drive la batteria alimenta direttamente il motore elettrico e in fase di decelerazione accumula energia attraverso la frenata rigenerativa, in Hybrid Drive il 1.5 alimenta il generatore elettrico (che a sua volta fornisce energia all’unità a magneti permanenti) con l’energia eccedente che può essere sfruttata per ricaricare gli accumulatori mentre in Engine Drive – sistema che si attiva a velocità di crociera in autostrada – tocca all’unità termica occuparsi direttamente della trasmissione del moto alle ruote.

Questa soluzione garantisce consumi incredibilmente bassi in città e in statale mentre in autostrada le percorrenze si riducono drasticamente a causa dell’unità termica che gira a regimi alti (penalizzando anche il comfort acustico in accelerazione, altrimenti ottimo). La Casa giapponese dichiara percorrenze di 25,6 km/l: nella realtà, adottando uno stile di guida normale, si può stare abbondantemente sopra quota 20. Un valore eccellente.