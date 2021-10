Honda HR-V: ricomincio da tre

Il guidatore può invece scegliere tra tre modalità: Econ (migliora l’efficienza grazie alla regolazione del climatizzatore e della risposta dell’acceleratore), Normale e Sport (risposta più pronta dell’acceleratore). Senza dimenticare la possibilità di spostare la leva del cambio in B per attivare il recupero dell’energia nelle discese o in frenata: una funzione regolabile su più livelli utilizzando le palette dietro al volante.

Il sistema sceglie automaticamente tra tre modalità di guida ( Electric Drive , Hybrid Drive ed Engine Drive ): in Electric Drive la batteria alimenta direttamente il motore elettrico e in fase di decelerazione accumula energia attraverso la frenata rigenerativa, in Hybrid Drive il 1.5 alimenta il generatore elettrico (che a sua volta fornisce energia all’unità a magneti permanenti) con l’energia eccedente che può essere sfruttata per ricaricare gli accumulatori mentre in Engine Drive – che si attiva a velocità autostradale costante – tocca all’unità termica occuparsi direttamente della trasmissione del moto alle ruote.

La tecnologia ibrida della Honda HR-V – già vista su Jazz e CR-V – è molto diversa da quelle delle rivali ed è composta da un motore 1.5 a benzina a ciclo Atkinson da 107 CV, da due unità elettriche in grado di generare una potenza totale di 131 CV, da una batteria agli ioni di litio e da una trasmissione a cambio fisso con unità di controllo della potenza. In parole povere la crossover nipponica viaggia prevalentemente a emissioni zero, con il propulsore termico tradizionale che alimenta quello elettrico e che si collega alle ruote solo alle alte velocità.

Il bagagliaio in configurazione a cinque posti ha una forma regolare ma è piccolo (320 litri, colpa della voluminosa batteria posizionata sotto il vano). La situazione migliora quando si abbattono i sedili posteriori magici – già presenti sulla seconda generazione – che permettono anche di alzare la seduta per caricare oggetti alti dietro i posti anteriori. Ultimo, ma non meno importante, l’utile portellone ad apertura automatica (anche senza mani) di serie che si chiude automaticamente quando ci si allontana dalla vettura con la chiave in tasca.

Non fatevi ingannare dalle linee filanti e dalle grandi ruote (cerchi da 18″ montati su pneumatici 225/50): la Honda HR-V offre un mare di spazio alle gambe e alle spalle dei passeggeri posteriori. Avremmo gradito solo qualche centimetro in più nella zona della testa ma è difficile fare miracoli considerando l’abbassamento di 2 cm del tetto, la seduta più alta di un centimetro e l’incremento dell’altezza da terra (fino a 18,8 cm).

Nuova Honda HR-V: come va

Si sale a bordo della nuova Honda HR-V e ci si ritrova in un ambiente curato ma con qualche plastica rigida di troppo: tra le “chicche” segnaliamo il climatizzatore automatico bizona impreziosito da un sistema di diffusione dell’aria che crea un vortice ai lati e sopra i passeggeri mentre la regolazione a scatti (anziché a rotella) dello schienale del sedile del guidatore non è il massimo. Le dimensioni esterne importanti per una B-SUV (4,34 metri) e il lunotto inclinato non sono di grande aiuto nelle manovre: per fortuna i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la retrocamera sono di serie.

La piccola crossover nipponica non nasce per fare le corse (come dimostrano i 10,7 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h): il powertrain ibrido punta tutto sull’efficienza regalando consumi bassissimi e nonostante un eccellente pacchetto sterzo/freni e sospensioni poco cedevoli l’agilità nelle curve non è il massimo a causa del peso elevato (circa 1.400 kg in ordine di marcia). Ottima, in compenso, la stabilità alle alte velocità: la sicurezza percepita è elevata, anche grazie a una dotazione di ADAS di alto livello.

La Honda HR-V regala le cose migliori in città e quando viene guidata in modo tranquillo: in fase di accelerazione il sound dell’unità a benzina diventa marcato e talvolta fastidioso.