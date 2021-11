Ford Ranger Raptor Special Edition: il non plus ultra dei pick-up

Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare in off-road il Ford Ranger Raptor Special Edition : scopriamo insieme i pregi e difetti del cattivissimo – più nel look che nelle prestazioni – pick-up americano.

Amate i pick-up ? Vi piace apparire? Avete un grosso budget a disposizione? Se avete risposto sì a tutte e tre le domande il Ford Ranger Raptor Special Edition fa al caso vostro. La versione più estrema del “truck” più venduto in Europa non è solo uno dei mezzi migliori della categoria ma anche uno dei veicoli più completi in circolazione: un prodotto in grado di cavarsela ovunque offrendo prestazioni e comfort in egual misura. Peccato solo che sia immatricolabile esclusivamente come autocarro.

Ford Ranger Raptor Special Edition: come va in fuoristrada

Il Ford Ranger Raptor Special Edition – così come il Raptor “semplice” – è stato sviluppato da Ford Performance (reparto sportivo dell’Ovale Blu) per dare il massimo nella guida in off-road alle alte velocità. Rispetto all’allestimento XLT – il più venduto della gamma – abbiamo una carreggiata più larga di 15 cm e un’altezza maggiorata di 5,1 cm. Per quanto riguarda gli altri numeri troviamo un’altezza da terra di 28,3 cm, 85 cm di profondità di guado, un angolo di attacco di 32,5 gradi e angoli di rampa e di uscita di 24 gradi mentre gli pneumatici – 285/70 R17 – nascondono un impianto frenante potente, pronto ed efficace.

Ultime, ma decisamente non meno importanti, le raffinatissime sospensioni, in grado di offrire un comfort eccellente su qualsiasi superficie: doppi bracci trasversali in alluminio all’anteriore, multi-link al posteriore e ammortizzatori Fox con Position Sensitive Damping in grado di aumentare o ridurre le capacità di smorzamento.

Sei le modalità di guida a disposizione offerte dal Terrain Management System – due su asfalto (normal e sport) e quattro in off-road (erba, neve, fango, sabbia/roccia) – e, sotto il cofano, un motore 2.0 biturbodiesel EcoBlue da 213 CV e 500 Nm di coppia pronto in qualsiasi situazione abbinato allo stesso cambio automatico a 10 rapporti (convertitore di coppia) della Mustang con l’aggiunta delle ridotte, una raffinata trasmissione che rasenta la perfezione. Un’accoppiata vincente che vi accompagnerà ovunque senza problemi.