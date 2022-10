Ford Mustang Mach-E GT: elettrica al top

La Ford Mustang Mach-E GT non è solo la versione più potente della SUV media elettrica statunitense ma anche quella più cattiva nonché più divertente da guidare. L’ecologica crossover americana a trazione integrale è rivolta a chi vuole il massimo da un’auto a emissioni zero.

Ford Mustang Mach-E GT: cosa cambia rispetto alle “normali”

Esteticamente la GT si distingue dalle altre Ford Mustang Mach-E per gli esclusivi colori esterni Grabber Blue e Cyber Orange, per i passaruota in tinta con la carrozzeria, per la griglia in policarbonato scura e per il paraurti anteriore dal design più sportivo. Senza dimenticare i grandi cerchi in lega da 20″ e, dentro, i sedili sportivi Ford Performance.

Le novità più rilevanti si trovano però sotto la pelle: oltre ai due motori elettrici (487 CV di potenza totale e 860 Nm di coppia) in grado di regalare prestazioni degne di una supercar (200 km/h di velocità massima autolimitata e 3,7 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari) troviamo altre “chicche” racing.

Qualche esempio? Le sospensioni adattive MagneRide in grado di reagire in tempo reale alle condizioni variabili del manto stradale (ma sempre un po’ troppo rigide sulle sconnessioni pronunciate), i freni Brembo e una nuova modalità di guida chiamata Untamed Plus destinata all’uso in pista.

Ford Mustang Mach-E GT: autonomia, batteria e ricarica

La Ford Mustang Mach-E GT monta una batteria da 99 kWh (88 utilizzabili) che garantisce un’autonomia di 500 km. La ricarica rapida fino a 150 kW consente di guadagnare 97 chilometri con 10 minuti di “rifornimento” e di portare gli accumulatori dal 10% all’80% in circa 45 minuti.